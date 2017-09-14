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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:00
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
А тем кто не хочет работать на оборону открыть границу.
Тобто здатись?
vitaliiangel написав:
указав что нет никакого деления на сорта
Цього не буде ніколи, бо у влади є родичі, друзі які апріорі вищого сорту
не здатися, а визначитися.
РФ не закрила ж кордони, а могла би "Родінавопасностє!"
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flyman
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:01
vitaliiangel написав:
То есть власть должна изменить отношение к своему народу, показав что нет никакого деления на сорта, все в одинаковой степени работают на оборону. А тем кто не хочет работать на оборону открыть границу. Тогда вернется доверие.
Так хто ж це може заперечити-то?!
Як повинно бути зрозуміло більш-менш всім.
Інтерес представляє думка, що буде в реалі? Як далі будуть діяти? Як будуть розгортатися події.
Думки різних форумчан.
І нічого жахливого в тому, що хоч навіть всі вони абсолютно помиляться в цих своїх прогнозах. Не провидці ж)) І не за гроші прогнозують.
А лише діляться думками, своїм баченням. На діючий момент часу.
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detroytred
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:04
detroytred написав:
Інтерес представляє думка, що буде в реалі? Як далі будуть діяти? Як будуть розгортатися події.
я привёл 2 варианта 1й отход от власти ВАЗ в пользу кого то более адекватного или 2й - политический, финансовый кризис на фоне разногласий с партнерами. Даже лояльные западные политики будут должны обьясняться перед своим народом почему тцк ворует людей, а власть делает вид что так надо. И откуда у украинских военкомов миллионы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 18 сер, 2024 11:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:04
detroytred написав: vitaliiangel написав:
То есть власть должна изменить отношение к своему народу, показав что нет никакого деления на сорта, все в одинаковой степени работают на оборону. А тем кто не хочет работать на оборону открыть границу. Тогда вернется доверие.
Так хто ж це може заперечити-то?!
Як повинно бути зрозуміло більш-менш всім.
Інтерес представляє думка, що буде в реалі? Як далі будуть діяти? Як будуть розгортатися події.
Думки різних форумчан.
І нічого жахливого в тому, що хоч навіть всі вони абсолютно помиляться в цих своїх прогнозах. Не провидці ж)) І не за гроші прогнозують.
А лише діляться думками, своїм баченням. На діючий момент часу.
пан детройд бачить владу якось сакрально-священними посланниками за яких зачесь здохнути меншесортним чи це мішки з кістками вибрані менеджерами на 5 років, напр. і що перезбрати ні-ні, бо ВС і без них все рухне тому до останнього?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:05
flyman
тільки хотаби зробили вигляд, що чергова "допомога до літа"
А мухи зробили вигляд, що то про «літо 25» , а не 23 нам тут втирали з 22 року ..
Допомога навіть від Німеччини не зникне. Не кажучи вже про те, що зменшення допомоги від однієї країни автоматично вимагає (і воно працює) напружень від інших і ця допомога все одно йде.
Я розумію, що мухам хочеться щоб швидше припинили допомогу, «мир на будь яких умовах», але ні, муха, ні. Треба терпіти далі. Весь 25 рік так точно. (Хоча що ти там терпиш, ти так прожив все життя, у тебе нічого не змінилось).
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:06
Дюрі-бачі написав:
Не знаю як у Вашій області, а в Закарпатті більше половини чоловіків вже сидить на валізах і чекає відкриття кордону.
чому вони вирішили що буде відкриття?
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sergey_stasyuk555
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:09
flyman написав: detroytred написав: vitaliiangel написав:
То есть власть должна изменить отношение к своему народу, показав что нет никакого деления на сорта, все в одинаковой степени работают на оборону. А тем кто не хочет работать на оборону открыть границу. Тогда вернется доверие.
Так хто ж це може заперечити-то?!
Як повинно бути зрозуміло більш-менш всім.
Інтерес представляє думка, що буде в реалі? Як далі будуть діяти? Як будуть розгортатися події.
Думки різних форумчан.
І нічого жахливого в тому, що хоч навіть всі вони абсолютно помиляться в цих своїх прогнозах. Не провидці ж)) І не за гроші прогнозують.
А лише діляться думками, своїм баченням. На діючий момент часу.
пан детройд бачить владу якось сакрально-священними посланниками за яких зачесь здохнути меншесортним чи це мішки з кістками вибрані менеджерами на 5 років, напр. і що перезбрати ні-ні, бо ВС і без них все рухне тому до останнього?
Залишилося надати хоч якісь підстави для виникнення у вас можливості такого мого бачення.
Звідки таке питання виникло?
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detroytred
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:09
sergey_stasyuk555 написав:
чому вони вирішили що буде відкриття?
Хто вирішив, що відкриття не буде - вже відбирає зброю в прикордонників і прориває кордон на Джипах... Поки таких меншість, на щастя для влади. Більшість вірить в Трампа і РПВ.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:13
sergey_stasyuk555 написав: Дюрі-бачі написав:
Не знаю як у Вашій області, а в Закарпатті більше половини чоловіків вже сидить на валізах і чекає відкриття кордону.
чому вони вирішили що буде відкриття?
кажуть, що є в країнах гендерної рівності в інсркуції жінці поліцеському: якщо вас гвалтують насильники, розставте ноги і намагайтесь отримати задоволення
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:14
Дюрі-бачі написав: sergey_stasyuk555 написав:
чому вони вирішили що буде відкриття?
Хто вирішив, що відкриття не буде - вже відбирає зброю в прикордонників і прориває кордон на Джипах... Поки таких меншість, на щастя для влади. Більшість вірить в Трампа і РПВ.
тільки Трамп на фоні Камали орел а не голуб
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flyman
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