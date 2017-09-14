RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9483948494859486

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:15

  ЛАД написав:Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно.
Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши.
А выбор...
Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство?
"Сумно, б..."

К чему все эти отсылки к 2МВ? Каким образом они релевантны в 21-ом веке? В той войне дети воевали. В той войне женщин и детей принуждали работать. Наша же власть не додумалась это сделать сейчас?


«Народ» платил государству за безопасность. Государство создало полицию для внутренней безопасности и армию для защиты от внешнего агрессора. Если армия не может защитить «народ» от внешней агрессии, то у «народа» должен быть выбор касательно дальнейших действий. Предполагать, что в какой-то момент человек превратиться в воина - глупость. Как и в любой иной опасной ситуации человек делает выбор. Если на тебя напали, то ты либо дерёшься либо убегаешь.

Сейчас моё государство говорит мне прямым текстом, что я - гражданин второго сорта, что моя жизнь не имеет никакой ценности. Вот, есть граждане первого сорта, у которых есть все права и ровно ноль обязанностей, а мне - гражданину второго или даже третьего сорта - говорят, что у меня есть только обязанности. Это ненормально в 21-ом веке, где все якобы равны. Меня не волнует, что наш Президент, министры и депутаты, а также, судя по всему, значительная часть общества, ментально живут в прошлом веке. Меня не интересуют гендерные стереотипы Зеленского, у которого «женщины, дети и пожилые - свободны». Мы все свободны. Меня не волнует как люди распределяют обязанности в своих семьях - кто там защитник, кормилец, няня или повар. Мне известно лишь то, что государство и власть показали свои истинные лица.

Закрытие границ и принуждение людей к жизни в страхе перед приходом российских войск, попадания ракеты или отправки на фронт было людоедским, неправильным, чудовищным решением, которые многие граждане Украины второго сорта не простят этому государству. Нормальная власть, живущая в 21-ом веке и ценящая человеческую жизнь, поняла бы, что во время всех войн всегда были и есть люди, которые боятся воевать и убегают от войны. Говорить: «вот, он пошёл, а ты почему не можешь» - тупость. Потому что люди разные. Люди одного пола разные и имеет разные способности, но, похоже, это - сложная концепция для понимания для хомо-советикусов… Чем держание этих несчастных людей в страхе поможет - непонятно. Ну, поседеют они в 30 или 40 лет, ну, получат различные психологические травмы. И что?
АндрейМ
 
Повідомлень: 251
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:15

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:Не знаю як у Вашій області, а в Закарпатті більше половини чоловіків вже сидить на валізах і чекає відкриття кордону.
я не скажу за всю область но из моего круга уже все кто хотел выехал. Остальных тут держит бизнес/недвижимость/родители/пофигизм.

Виїжджають і далі активно. Причому зараз якраз середній клас залишає нерухомість-бізнес і знаходить дирки. Як приклад, нещодавно спілкувався з приятелем дитинства суддею у відставці, так його діти маючи вельми непогані статки і зарібки у Львові в ін.компаніях перебрались сім'ями за кордон в якісь легальні способи. Ну як мінімум вже втрачені як споживачі і платники податків, не говорячи про моб.ресурс. І такий рух зараз не рідкість.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6858
З нами з: 19.04.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:15

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Інтерес представляє думка, що буде в реалі? Як далі будуть діяти? Як будуть розгортатися події.
я привёл 2 варианта 1й отход от власти ВАЗ в пользу кого то более адекватного или 2й - политический, финансовый кризис на фоне разногласий с партнерами. Даже лояльные западные политики будут должны обьясняться перед своим народом почему тцк ворует людей, а власть делает вид что так надо. И откуда у украинских военкомов миллионы.

Імхо.
Да побоку партнерам ....
Їм головне, щоб влада справлялася зі своєю функцією -- забезпечення країною опору збройній агресії оркостана.
Бусифікація тощо може продовжуватися і після усунення воєнкомів-хабарників. Некорупціоновані воєнкоми можуть продовжити цю справу.
detroytred
 
Повідомлень: 29924
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Виїжджають і далі активно.

Виїжджають, але на порядок менше, ніж виїдуть при відкритті границь. От справжній результат бажаючих виїхати видно по юнаках після 11 класу.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3603
З нами з: 29.07.22
Подякував: 630 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:23

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно.
Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши.
А выбор...
Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство?
"Сумно, б..."

К чему все эти отсылки к 2МВ? Каким образом они релевантны в 21-ом веке? В той войне дети воевали. В той войне женщин и детей принуждали работать. Наша же власть не додумалась это сделать сейчас?


«Народ» платил государству за безопасность. Государство создало полицию для внутренней безопасности и армию для защиты от внешнего агрессора. Если армия не может защитить «народ» от внешней агрессии, то у «народа» должен быть выбор касательно дальнейших действий. Предполагать, что в какой-то момент человек превратиться в воина - глупость. Как и в любой иной опасной ситуации человек делает выбор. Если на тебя напали, то ты либо дерёшься либо убегаешь.

Сейчас моё государство говорит мне прямым текстом, что я - гражданин второго сорта, что моя жизнь не имеет никакой ценности. Вот, есть граждане первого сорта, у которых есть все права и ровно ноль обязанностей, а мне - гражданину второго или даже третьего сорта - говорят, что у меня есть только обязанности. Это ненормально в 21-ом веке, где все якобы равны. Меня не волнует, что наш Президент, министры и депутаты, а также, судя по всему, значительная часть общества, ментально живут в прошлом веке. Меня не интересуют гендерные стереотипы Зеленского, у которого «женщины, дети и пожилые - свободны». Мы все свободны. Меня не волнует как люди распределяют обязанности в своих семьях - кто там защитник, кормилец, няня или повар. Мне известно лишь то, что государство и власть показали свои истинные лица.

Закрытие границ и принуждение людей к жизни в страхе перед приходом российских войск, попадания ракеты или отправки на фронт было людоедским, неправильным, чудовищным решением, которые многие граждане Украины второго сорта не простят этому государству. Нормальная власть, живущая в 21-ом веке и ценящая человеческую жизнь, поняла бы, что во время всех войн всегда были и есть люди, которые боятся воевать и убегают от войны. Говорить: «вот, он пошёл, а ты почему не можешь» - тупость. Потому что люди разные. Люди одного пола разные и имеет разные способности, но, похоже, это - сложная концепция для понимания для хомо-советикусов… Чем держание этих несчастных людей в страхе поможет - непонятно. Ну, поседеют они в 30 или 40 лет, ну, получат различные психологические травмы. И что?

трошки не так, не "народ платіт налогі" а "криша" собірає дань, условно донєцка чи днєпровска "криша", а потом бац, приходять любєрецкі чьоткі пацани, і криша: ну шо базарні жлоби, тепер ви наші "кожані торпєди", а ми вищий сорт, не вообщє у нас не той ВОС, так що пора отдать долг кришє до останнього
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36065
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9483948494859486
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63661
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223238
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 709437
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6676)
18.08.2024 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.