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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:15
ЛАД написав:
Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно.
Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши.
А выбор...
Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство?
"Сумно, б..."
К чему все эти отсылки к 2МВ? Каким образом они релевантны в 21-ом веке? В той войне дети воевали. В той войне женщин и детей принуждали работать. Наша же власть не додумалась это сделать сейчас?
«Народ» платил государству за безопасность. Государство создало полицию для внутренней безопасности и армию для защиты от внешнего агрессора. Если армия не может защитить «народ» от внешней агрессии, то у «народа» должен быть выбор касательно дальнейших действий. Предполагать, что в какой-то момент человек превратиться в воина - глупость. Как и в любой иной опасной ситуации человек делает выбор. Если на тебя напали, то ты либо дерёшься либо убегаешь.
Сейчас моё государство говорит мне прямым текстом, что я - гражданин второго сорта, что моя жизнь не имеет никакой ценности. Вот, есть граждане первого сорта, у которых есть все права и ровно ноль обязанностей, а мне - гражданину второго или даже третьего сорта - говорят, что у меня есть только обязанности. Это ненормально в 21-ом веке, где все якобы равны. Меня не волнует, что наш Президент, министры и депутаты, а также, судя по всему, значительная часть общества, ментально живут в прошлом веке. Меня не интересуют гендерные стереотипы Зеленского, у которого «женщины, дети и пожилые - свободны». Мы все свободны. Меня не волнует как люди распределяют обязанности в своих семьях - кто там защитник, кормилец, няня или повар. Мне известно лишь то, что государство и власть показали свои истинные лица.
Закрытие границ и принуждение людей к жизни в страхе перед приходом российских войск, попадания ракеты или отправки на фронт было людоедским, неправильным, чудовищным решением, которые многие граждане Украины второго сорта не простят этому государству. Нормальная власть, живущая в 21-ом веке и ценящая человеческую жизнь, поняла бы, что во время всех войн всегда были и есть люди, которые боятся воевать и убегают от войны. Говорить: «вот, он пошёл, а ты почему не можешь» - тупость. Потому что люди разные. Люди одного пола разные и имеет разные способности, но, похоже, это - сложная концепция для понимания для хомо-советикусов… Чем держание этих несчастных людей в страхе поможет - непонятно. Ну, поседеют они в 30 или 40 лет, ну, получат различные психологические травмы. И что?
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АндрейМ
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:15
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав:
Не знаю як у Вашій області, а в Закарпатті більше половини чоловіків вже сидить на валізах і чекає відкриття кордону.
я не скажу за всю область но из моего круга уже все кто хотел выехал. Остальных тут держит бизнес/недвижимость/родители/пофигизм.
Виїжджають і далі активно. Причому зараз якраз середній клас залишає нерухомість-бізнес і знаходить дирки. Як приклад, нещодавно спілкувався з приятелем дитинства суддею у відставці, так його діти маючи вельми непогані статки і зарібки у Львові в ін.компаніях перебрались сім'ями за кордон в якісь легальні способи. Ну як мінімум вже втрачені як споживачі і платники податків, не говорячи про моб.ресурс. І такий рух зараз не рідкість.
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Ой+
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:15
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Інтерес представляє думка, що буде в реалі? Як далі будуть діяти? Як будуть розгортатися події.
я привёл 2 варианта 1й отход от власти ВАЗ в пользу кого то более адекватного или 2й - политический, финансовый кризис на фоне разногласий с партнерами. Даже лояльные западные политики будут должны обьясняться перед своим народом почему тцк ворует людей, а власть делает вид что так надо. И откуда у украинских военкомов миллионы.
Імхо.
Да побоку партнерам ....
Їм головне, щоб влада справлялася зі своєю функцією -- забезпечення країною опору збройній агресії оркостана.
Бусифікація тощо може продовжуватися і після усунення воєнкомів-хабарників. Некорупціоновані воєнкоми можуть продовжити цю справу.
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detroytred
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:22
Ой+ написав:
Виїжджають і далі активно.
Виїжджають, але на порядок менше, ніж виїдуть при відкритті границь. От справжній результат бажаючих виїхати видно по юнаках після 11 класу.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:23
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно.
Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши.
А выбор...
Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство?
"Сумно, б..."
К чему все эти отсылки к 2МВ? Каким образом они релевантны в 21-ом веке? В той войне дети воевали. В той войне женщин и детей принуждали работать. Наша же власть не додумалась это сделать сейчас?
«Народ» платил государству за безопасность. Государство создало полицию для внутренней безопасности и армию для защиты от внешнего агрессора. Если армия не может защитить «народ» от внешней агрессии, то у «народа» должен быть выбор касательно дальнейших действий. Предполагать, что в какой-то момент человек превратиться в воина - глупость. Как и в любой иной опасной ситуации человек делает выбор. Если на тебя напали, то ты либо дерёшься либо убегаешь.
Сейчас моё государство говорит мне прямым текстом, что я - гражданин второго сорта, что моя жизнь не имеет никакой ценности. Вот, есть граждане первого сорта, у которых есть все права и ровно ноль обязанностей, а мне - гражданину второго или даже третьего сорта - говорят, что у меня есть только обязанности. Это ненормально в 21-ом веке, где все якобы равны. Меня не волнует, что наш Президент, министры и депутаты, а также, судя по всему, значительная часть общества, ментально живут в прошлом веке. Меня не интересуют гендерные стереотипы Зеленского, у которого «женщины, дети и пожилые - свободны». Мы все свободны. Меня не волнует как люди распределяют обязанности в своих семьях - кто там защитник, кормилец, няня или повар. Мне известно лишь то, что государство и власть показали свои истинные лица.
Закрытие границ и принуждение людей к жизни в страхе перед приходом российских войск, попадания ракеты или отправки на фронт было людоедским, неправильным, чудовищным решением, которые многие граждане Украины второго сорта не простят этому государству. Нормальная власть, живущая в 21-ом веке и ценящая человеческую жизнь, поняла бы, что во время всех войн всегда были и есть люди, которые боятся воевать и убегают от войны. Говорить: «вот, он пошёл, а ты почему не можешь» - тупость. Потому что люди разные. Люди одного пола разные и имеет разные способности, но, похоже, это - сложная концепция для понимания для хомо-советикусов… Чем держание этих несчастных людей в страхе поможет - непонятно. Ну, поседеют они в 30 или 40 лет, ну, получат различные психологические травмы. И что?
трошки не так, не "народ платіт налогі" а "криша" собірає дань, условно донєцка чи днєпровска "криша", а потом бац, приходять любєрецкі чьоткі пацани, і криша: ну шо базарні жлоби, тепер ви наші "кожані торпєди", а ми вищий сорт, не вообщє у нас не той ВОС, так що пора отдать долг кришє до останнього
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flyman
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