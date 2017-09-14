Додано: Нед 18 сер, 2024 11:15

ЛАД написав: Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно.

Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши.

А выбор...

Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство?

"Сумно, б..." Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно.Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши.А выбор...Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство?"Сумно, б..."

К чему все эти отсылки к 2МВ? Каким образом они релевантны в 21-ом веке? В той войне дети воевали. В той войне женщин и детей принуждали работать. Наша же власть не додумалась это сделать сейчас?«Народ» платил государству за безопасность. Государство создало полицию для внутренней безопасности и армию для защиты от внешнего агрессора. Если армия не может защитить «народ» от внешней агрессии, то у «народа» должен быть выбор касательно дальнейших действий. Предполагать, что в какой-то момент человек превратиться в воина - глупость. Как и в любой иной опасной ситуации человек делает выбор. Если на тебя напали, то ты либо дерёшься либо убегаешь.Сейчас моё государство говорит мне прямым текстом, что я - гражданин второго сорта, что моя жизнь не имеет никакой ценности. Вот, есть граждане первого сорта, у которых есть все права и ровно ноль обязанностей, а мне - гражданину второго или даже третьего сорта - говорят, что у меня есть только обязанности. Это ненормально в 21-ом веке, где все якобы равны. Меня не волнует, что наш Президент, министры и депутаты, а также, судя по всему, значительная часть общества, ментально живут в прошлом веке. Меня не интересуют гендерные стереотипы Зеленского, у которого «женщины, дети и пожилые - свободны». Мы все свободны. Меня не волнует как люди распределяют обязанности в своих семьях - кто там защитник, кормилец, няня или повар. Мне известно лишь то, что государство и власть показали свои истинные лица.Закрытие границ и принуждение людей к жизни в страхе перед приходом российских войск, попадания ракеты или отправки на фронт было людоедским, неправильным, чудовищным решением, которые многие граждане Украины второго сорта не простят этому государству. Нормальная власть, живущая в 21-ом веке и ценящая человеческую жизнь, поняла бы, что во время всех войн всегда были и есть люди, которые боятся воевать и убегают от войны. Говорить: «вот, он пошёл, а ты почему не можешь» - тупость. Потому что люди разные. Люди одного пола разные и имеет разные способности, но, похоже, это - сложная концепция для понимания для хомо-советикусов… Чем держание этих несчастных людей в страхе поможет - непонятно. Ну, поседеют они в 30 или 40 лет, ну, получат различные психологические травмы. И что?