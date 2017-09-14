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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94839484948594869487 ... 9490>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:15

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:Не знаю як у Вашій області, а в Закарпатті більше половини чоловіків вже сидить на валізах і чекає відкриття кордону.
я не скажу за всю область но из моего круга уже все кто хотел выехал. Остальных тут держит бизнес/недвижимость/родители/пофигизм.

Виїжджають і далі активно. Причому зараз якраз середній клас залишає нерухомість-бізнес і знаходить дирки. Як приклад, нещодавно спілкувався з приятелем дитинства суддею у відставці, так його діти маючи вельми непогані статки і зарібки у Львові в ін.компаніях перебрались сім'ями за кордон в якісь легальні способи. Ну як мінімум вже втрачені як споживачі і платники податків, не говорячи про моб.ресурс. І такий рух зараз не рідкість.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:15

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Інтерес представляє думка, що буде в реалі? Як далі будуть діяти? Як будуть розгортатися події.
я привёл 2 варианта 1й отход от власти ВАЗ в пользу кого то более адекватного или 2й - политический, финансовый кризис на фоне разногласий с партнерами. Даже лояльные западные политики будут должны обьясняться перед своим народом почему тцк ворует людей, а власть делает вид что так надо. И откуда у украинских военкомов миллионы.

Імхо.
Да побоку партнерам ....
Їм головне, щоб влада справлялася зі своєю функцією -- забезпечення країною опору збройній агресії оркостана.
Бусифікація тощо може продовжуватися і після усунення воєнкомів-хабарників. Некорупціоновані воєнкоми можуть продовжити цю справу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Виїжджають і далі активно.

Виїжджають, але на порядок менше, ніж виїдуть при відкритті границь. От справжній результат бажаючих виїхати видно по юнаках після 11 класу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:23

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно.
Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши.
А выбор...
Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство?
"Сумно, б..."

К чему все эти отсылки к 2МВ? Каким образом они релевантны в 21-ом веке? В той войне дети воевали. В той войне женщин и детей принуждали работать. Наша же власть не додумалась это сделать сейчас?


«Народ» платил государству за безопасность. Государство создало полицию для внутренней безопасности и армию для защиты от внешнего агрессора. Если армия не может защитить «народ» от внешней агрессии, то у «народа» должен быть выбор касательно дальнейших действий. Предполагать, что в какой-то момент человек превратиться в воина - глупость. Как и в любой иной опасной ситуации человек делает выбор. Если на тебя напали, то ты либо дерёшься либо убегаешь.

Сейчас моё государство говорит мне прямым текстом, что я - гражданин второго сорта, что моя жизнь не имеет никакой ценности. Вот, есть граждане первого сорта, у которых есть все права и ровно ноль обязанностей, а мне - гражданину второго или даже третьего сорта - говорят, что у меня есть только обязанности. Это ненормально в 21-ом веке, где все якобы равны. Меня не волнует, что наш Президент, министры и депутаты, а также, судя по всему, значительная часть общества, ментально живут в прошлом веке. Меня не интересуют гендерные стереотипы Зеленского, у которого «женщины, дети и пожилые - свободны». Мы все свободны. Меня не волнует как люди распределяют обязанности в своих семьях - кто там защитник, кормилец, няня или повар. Мне известно лишь то, что государство и власть показали свои истинные лица.

Закрытие границ и принуждение людей к жизни в страхе перед приходом российских войск, попадания ракеты или отправки на фронт было людоедским, неправильным, чудовищным решением, которые многие граждане Украины второго сорта не простят этому государству. Нормальная власть, живущая в 21-ом веке и ценящая человеческую жизнь, поняла бы, что во время всех войн всегда были и есть люди, которые боятся воевать и убегают от войны. Говорить: «вот, он пошёл, а ты почему не можешь» - тупость. Потому что люди разные. Люди одного пола разные и имеет разные способности, но, похоже, это - сложная концепция для понимания для хомо-советикусов… Чем держание этих несчастных людей в страхе поможет - непонятно. Ну, поседеют они в 30 или 40 лет, ну, получат различные психологические травмы. И что?

трошки не так, не "народ платіт налогі" а "криша" собірає дань, условно донєцка чи днєпровска "криша", а потом бац, приходять любєрецкі чьоткі пацани, і криша: ну шо базарні жлоби, тепер ви наші "кожані торпєди", а ми вищий сорт, не вообщє у нас не той ВОС, так що пора отдать долг кришє до останнього
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:28

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Інтерес представляє думка, що буде в реалі? Як далі будуть діяти? Як будуть розгортатися події.
я привёл 2 варианта 1й отход от власти ВАЗ в пользу кого то более адекватного или 2й - политический, финансовый кризис на фоне разногласий с партнерами. Даже лояльные западные политики будут должны обьясняться перед своим народом почему тцк ворует людей, а власть делает вид что так надо. И откуда у украинских военкомов миллионы.

Імхо.
Да побоку партнерам ....
Їм головне, щоб влада справлялася зі своєю функцією -- забезпечення країною опору збройній агресії оркостана.
Бусифікація тощо може продовжуватися і після усунення воєнкомів-хабарників. Некорупціоновані воєнкоми можуть продовжити цю справу.

влада окремо, народ окремо, бінго, за що війна, за інтереси партнерів, це детроєд написав, нє?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:33

  flyman написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:я привёл 2 варианта 1й отход от власти ВАЗ в пользу кого то более адекватного или 2й - политический, финансовый кризис на фоне разногласий с партнерами. Даже лояльные западные политики будут должны обьясняться перед своим народом почему тцк ворует людей, а власть делает вид что так надо. И откуда у украинских военкомов миллионы.

Імхо.
Да побоку партнерам ....
Їм головне, щоб влада справлялася зі своєю функцією -- забезпечення країною опору збройній агресії оркостана.
Бусифікація тощо може продовжуватися і після усунення воєнкомів-хабарників. Некорупціоновані воєнкоми можуть продовжити цю справу.

влада окремо, народ окремо, бінго, за що війна, за інтереси партнерів, це детроєд написав, нє?

Флуйємед, от наведи підстави для отакого свого питання та бінго.
Наведи.
Наче хоч колись хоч десь в Детройта лунала інша думка -- що народ та партія))) (влада) єдині?

Злився вище і зараз зілл'єшся? Нє?

З.и. а за що війна - кожен визначає сам. Сам визначає за що він чи країна воює або повинен воювати.
Як визначить, так і є.
Хоч влада взагалі, хоч окремий можновладець, хоч народ, хоч окремий пересічний.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 11:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:34

flyman
а що війна,


За кавалірки?
Кажуть що те що без документів в окупації забирають в першу чергу. Бо воно і так нічиє. 😀

Злився вище і зараз зілл'єшся? Нє?

«мені цікава думка людей».. :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:38

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:Виїжджають і далі активно.

Виїжджають, але на порядок менше, ніж виїдуть при відкритті границь. От справжній результат бажаючих виїхати видно по юнаках після 11 класу.

сейчас - то понятно: после "шашлыков/ЗНО" у властей только один путь оставался.
Но если границы откроют после взятия мацквы - очереди на въезд на недели растянутся. И уже у румынских погранцов будут оружие отбирать - только бы вернуться...
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:40

  Water написав:
  Hotab написав:А «військовий» це не посада і не професія . Як не професія «цивільний».

Випускники військово-медичної академії, академії сухопутних військ, університету повітряних сил вони хто, цивільні медики, трактористи, льотчики?

Може не родились, бо ніхто
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:41

_hunter

очереди на въезд на недели растянутся

И это только Хантер с семьей!!
Доказывать что хлеб вызревал 2+ года - дело не быстрое.
Hotab
 
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