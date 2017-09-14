RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 94849485948694879488 ... 9490>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:42

  Hotab написав:«мені цікава думка людей».. :oops:

Саме так.
А те, що по деяким моментам зливається, ну то таке )))
В межах. Цілком в межах. Поки.

На відміну від тих, хто вийшов за межі -- Стм і її четвірка.
detroytred
 
Повідомлень: 29934
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:42

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Я всебічно підтримую фахову мобілізацію. Підтримую рекрутинг. Підтримую примусову мобілізацію фахових військових, взагалі весь блок виконавчої влади. Тобто тих, хто володіє зброєю в своїй професії.

Я ніколи не підпущу жодного військового, поліцейського і любого іншого представника виконавчої гілки на кілометр до будівництва. Я б не пустив боксера до мосту, який не встигли розкріпити в поперечному напрямку, щоб догодити боксеру і він впав
Того ж самого вимагаю в зворотному порядку.

Я не хочу, щоб оперував охоронець, а країною керував артист.

В чому ця позиція зрадницька?

Як ти думаєш коли на СРСР напали то мобілізація була фаховою ? Чи коли на Великобританію напали фашисти то теж мобілізація була фаховою ? Ні учорашні будівельники ставали (після підготовки) пілотами винищувачів та бомбардувальників.
Ти пишеш відкриті дурниці.

Мобілізація була загальною. Ну відкрий в кінці кінців інтернет. До Канади інтернет дають?
Йшли всі діти всіх чиновників разом з ними.
Син Сталіна теж
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3147
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:48

Шах і мат!© Але спочатку хід конем... ;)

Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))

Ну що ж...

А якщо так - я в курській області! :shock: :mrgreen: :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6728
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
3
8
1
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:49

Бетон
Син Сталіна теж


Обидва сини були кадрові військові.
А так-то також були і броні, і відстрочки. І хтось потяги з Сибіру водив. І хтось в ППО Москви служив.

ХТОСЬ ловив «чорну кішку» в Москві.
Не треба жити в світі ілюзій.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13009
З нами з: 15.02.09
Подякував: 350 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:49

  холява написав:А на счет действия пограничников ...... где вы судя по всему никогда не служили и не будете ....скажу следующее.
Пограничная служба предназначена повидимому для предотвращения проникновения в страну и так же для задержания людей желающих покинуть страну НЕ ЗАКОННЫМ способом .
Методы задержания нарушителей подразумевают приминение оружия .
А то по вашим рассказам и понятиям пограничники чуть ли не судебное разбирательство должны устроить на границе .
Предусмотрено задержание с применением стрельбы значит должны стрелять и не важно куда и в кого попадут .


Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який застрелив 39-річного чоловіка під час незаконної спроби перетину кордону.

39-річного жителя Дніпра застрелили нв українсько-румунському кордоні на Закарпатті. Варто зазначити, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а навпаки – кинувся тікати.


https://24tv.ua/prikordonnik-zastreliv- ... n_n2557484

Прикордоннику, який застосував зброю проти цивільного за намагання перетнути кордон з Румунією, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на заяву радниці з комунікацій ДБР Тетяну Сапьян.



«На сьогодні ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі.

На даному етапі проводиться досудове розслідування і можу сказати, що обрано запобіжний захід додатково для правоохоронця. Це - утримання під вартою без права внесення застави», - поінформувала Сапьян.

https://crimezone.in.ua/podiji/v-ukrain ... patti.html

По таким случаям открывают производство с квалификацией ч. 3 ст. 365 КК України или ч. 1 ст. 115 КК України.

Интересно служебную подготовку, инструктажи этому пограничнику проводили ваши клоны ? Или вопреки наставлениям пограничник вбил себе в голову примитивизм, что раз "предусмотрено задержание с применением стрельбы значит должны стрелять и не важно куда и в кого попадут". Будет осужден пограничник кто его знает. Но события развиваются именно в том направлении, которые я озвучивал.
tumos
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:50

  Успіх написав:Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))

Ну що ж...

А якщо так - я в курській області! :shock: :mrgreen: :lol:

моє припущення було вірно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36070
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:50

  Бетон написав:Мобілізація була загальною. Ну відкрий в кінці кінців інтернет. До Канади інтернет дають?
Йшли всі діти всіх чиновників разом з ними.
Син Сталіна теж

Мені цікаво, як справді було в оті часи?

Що переважало: свідомість чи некорупційність системи примусу?

Тобто те, що йшли всі, могло відбуватися не з причини свідомості, а з причини того, що воєнкоми і Ко просто змушували всіх без розбору...
Бо так була відлаштована система.

З.и. як типовий приклад, бабця радянська на прохідній --- поки їй пропуск не надасиш, то фіг кого пропустить...
Будь ти хоч чиновник, син чиновника, з хабарем і т.д.
detroytred
 
Повідомлень: 29934
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:51

tumos
Міф Летусроків що «система своїх прикриває» розбивається в прах.
Hotab
 
Повідомлень: 13009
З нами з: 15.02.09
Подякував: 350 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:53

  Успіх написав:Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))

Ну що ж...

А якщо так - я в курській області! :shock: :mrgreen: :lol:

Во долюшка))

Самий героїчний герой!
detroytred
 
Повідомлень: 29934
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:58

  Hotab написав:tumos
Міф Летусроків що «система своїх прикриває» розбивається в прах.

Чому????

Не затримати його після отакого резонансу не могли.
Прикриває чи ні -- покаже лише результат та як проводилося розслідування.
Особливо стосовно начальників того прикордонника.
detroytred
 
Повідомлень: 29934
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 94849485948694879488 ... 9490>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63662
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 709442
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6682)
18.08.2024 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.