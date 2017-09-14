Бетон написав:Я всебічно підтримую фахову мобілізацію. Підтримую рекрутинг. Підтримую примусову мобілізацію фахових військових, взагалі весь блок виконавчої влади. Тобто тих, хто володіє зброєю в своїй професії.
Я ніколи не підпущу жодного військового, поліцейського і любого іншого представника виконавчої гілки на кілометр до будівництва. Я б не пустив боксера до мосту, який не встигли розкріпити в поперечному напрямку, щоб догодити боксеру і він впав Того ж самого вимагаю в зворотному порядку.
Я не хочу, щоб оперував охоронець, а країною керував артист.
В чому ця позиція зрадницька?
Як ти думаєш коли на СРСР напали то мобілізація була фаховою ? Чи коли на Великобританію напали фашисти то теж мобілізація була фаховою ? Ні учорашні будівельники ставали (після підготовки) пілотами винищувачів та бомбардувальників. Ти пишеш відкриті дурниці.
Мобілізація була загальною. Ну відкрий в кінці кінців інтернет. До Канади інтернет дають? Йшли всі діти всіх чиновників разом з ними. Син Сталіна теж
холява написав:А на счет действия пограничников ...... где вы судя по всему никогда не служили и не будете ....скажу следующее. Пограничная служба предназначена повидимому для предотвращения проникновения в страну и так же для задержания людей желающих покинуть страну НЕ ЗАКОННЫМ способом . Методы задержания нарушителей подразумевают приминение оружия . А то по вашим рассказам и понятиям пограничники чуть ли не судебное разбирательство должны устроить на границе . Предусмотрено задержание с применением стрельбы значит должны стрелять и не важно куда и в кого попадут .
Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який застрелив 39-річного чоловіка під час незаконної спроби перетину кордону.
39-річного жителя Дніпра застрелили нв українсько-румунському кордоні на Закарпатті. Варто зазначити, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а навпаки – кинувся тікати.
Прикордоннику, який застосував зброю проти цивільного за намагання перетнути кордон з Румунією, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.
Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на заяву радниці з комунікацій ДБР Тетяну Сапьян.
«На сьогодні ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі.
На даному етапі проводиться досудове розслідування і можу сказати, що обрано запобіжний захід додатково для правоохоронця. Це - утримання під вартою без права внесення застави», - поінформувала Сапьян.
По таким случаям открывают производство с квалификацией ч. 3 ст. 365 КК України или ч. 1 ст. 115 КК України.
Интересно служебную подготовку, инструктажи этому пограничнику проводили ваши клоны ? Или вопреки наставлениям пограничник вбил себе в голову примитивизм, что раз "предусмотрено задержание с применением стрельбы значит должны стрелять и не важно куда и в кого попадут". Будет осужден пограничник кто его знает. Но события развиваются именно в том направлении, которые я озвучивал.