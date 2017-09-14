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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:00
detroytred
Особливо стосовно начальників того прикордонника
«Відступній підпис в книзі інструктажу чергової зміни»?
Не видумуйте, це строгач максимум.
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Hotab
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:06
Hotab написав:detroytred
Особливо стосовно начальників того прикордонника
«Відступній підпис в книзі інструктажу чергової зміни»?
Не видумуйте, це строгач максимум.
кому? за що? за воєнний злочин? чи за відсутність запису?
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flyman
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:06
Скільки на кордоні забашляв?
Хоч один унітаз вже вкрав?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:10
detroytred написав:
Чому????
Hotab написав:tumos
Міф Летусроків що «система своїх прикриває» розбивається в прах.
Не затримати його після отакого резонансу не могли.
Прикриває чи ні -- покаже лише результат та як проводилося розслідування.
Особливо стосовно начальників того прикордонника.
не могу не согласиться: низовые исполнители никогда "своими" не были.
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 18 сер, 2024 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:11
flyman
кому? за що? за воєнний злочин? чи за відсутність запису?
Дислексія?
Перечитай по яким стаття «збудились». І до чого тут «воєнні злочини».
Ніякий начальник не визнає, що він казав «вали всіх хто тікає». Навпаки, є інструкції. Вони доведені підлеглому під особистий підпис. Вся відповідальність на підлеглому.
Звичайно що накопають якісь дрібниці, типу «підготовка напередодні заступанням на чергування відбувалась формально, практичні дії прикордонника під час спроби перетину кордону не відпрацьовувались».
Ну і тд
Але це не тягне на ККУ.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 18 сер, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:13
Успіх написав:
А якщо так - я в курській області
Да неожиданно. И как впечатление? С местными уже общался, они за путина или за зеленского?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:15
Hotab написав:detroytred
Особливо стосовно начальників того прикордонника
«Відступній підпис в книзі інструктажу чергової зміни»?
Не видумуйте, це строгач максимум.
Так про ув'язнення начальників мови нема.
Хоча б строгач, хоча б за відсутністність підпису за інструктаж.
Вже не кажучи про службову невідповідність начальникам за можливу взагалі відсутню відповідну вимог керівних документів організацію несення прикордонної служби на тій ділянці, що буде перевірятися.
Те, що отой прикордонник (припустимо) грубо порушив, є можливо в більшій мірі наслідком порушень його начальниками.
З.и. з реалій: навіть майори, які на посаді понад рік, банально навіть не бачили, а не те що знають, свої прямі посадові обов'язки. Служать .... що скажуть то і роблять. Як схочуть, так і роблять...
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:18
UA написав:
В ТЦК, таскать мешки с долларами на горбу
Отмывать их солярой
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:20
_hunter написав:
нквд-шные тройки во все хроники попали. А вот про "черные бусики" WWII я что-то ни разу не слышал...
Дик, якщо є оті трійки, то після них бусікі апріорі вже не потрібні!
Достатньо виклику...
А ховатися ... да тільки за ознаку оцього ховання сусіди та бдітєльні громадяни донесуть куди треба.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:20
detroytred написав: Бетон написав:
Мобілізація була загальною. Ну відкрий в кінці кінців інтернет. До Канади інтернет дають?
Йшли всі діти всіх чиновників разом з ними.
Син Сталіна теж
Мені цікаво, як справді було в оті часи?
Що переважало: свідомість чи некорупційність системи примусу?
Тобто те, що йшли всі, могло відбуватися не з причини свідомості, а з причини того, що воєнкоми і Ко просто змушували всіх без розбору...
Бо так була відлаштована система.
З.и. як типовий приклад, бабця радянська на прохідній --- поки їй пропуск не надасиш, то фіг кого пропустить...
Будь ти хоч чиновник, син чиновника, з хабарем і т.д.
1. Вся економіка була на воєнних рельсах.
А в нас хочуть щоб громадян примушували як в радянському союзі але в той же самий час, щоб влада жила як в мирний час .
Тобто примус в їх головах повинен торкатися якось вибірково, як їм заманулося.
Як все це вміщається в їх головах, і як вони викручуються, приводячи окремі факти радянщини - вцятись можна
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