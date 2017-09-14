Детройт, Флай, Віталіан та інші - це звичайно було б можливо і круто(хоч я манав таку крутість в реалі ) - але.... ну можу я собі дозволити так пожартувати?
Бачите, що я там смайлів наставив в кінці?))
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:22
Я ж кажу - "...але спочатку хід конем!* ;)
Детройт, Флай, Віталіан та інші - це звичайно було б можливо і круто(хоч я манав таку крутість в реалі ) - але.... ну можу я собі дозволити так пожартувати?
Бачите, що я там смайлів наставив в кінці?))
Додано: Нед 18 сер, 2024 12:24
в курнику, марсіанському "знак смалика"
Додано: Нед 18 сер, 2024 12:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Власть часто пытается удерживать контроль и заставлять людей подчиняться, как это было в советские времена, но при этом сами живут по принципам мирного времени. Этот абсурд состоит в том, что они хотят иметь все преимущества "жёсткой руки", при этом не неся на себе ту же ответственность и лишения, которые были в СССР во время войны.
Сами они требуют жертв от граждан, мобилизации, ужесточения контроля, но при этом живут на своих мягких местах, сохраняя привилегии и комфорт. Это лицемерие в высшей степени: одни должны страдать и работать на фронт, а другие — наслаждаться жизнью. И главное — это не мешает им приводить примеры советского времени в поддержку своих решений, забывая, как в те времена элита тоже не страдала так, как простой народ.
Мозги у них работают по принципу двойных стандартов: когда надо — опираются на "традиции", когда не надо — пользуются всем, что даёт им современные блага. А по сути — это обычная форма манипуляции и удержания власти, чтобы оставить народ в покорности и не дать ему возможности сопротивляться.
Додано: Нед 18 сер, 2024 12:25
Так отут увесь цимус, родзинка!
Якщо начальники не знають та не вміють, як треба по статутах, законах, правилах, інструкціях, то апріорі вони не зможуть підлеглих втримати в межах.
Все саме зверху бере початок.
Знизу тільки відлуння. Наслідки.
Додано: Нед 18 сер, 2024 12:27
Так тоже - про дезертиров - в том числе и по другую сторону фронта оставшихся - известно. Про викингов тех времен - даже слухов не было. Аналогично с доносами - каких только на было, но таких?..
И опять же: во времена царской рассеи хроники есть - как от рекрутеров и прятались и прятали.
Додано: Нед 18 сер, 2024 12:29
Да без проблем.
Жарти у вас добрі, тобто не злі.
Звичайно жартуйте.
Додано: Нед 18 сер, 2024 12:33
Tumos, давайте будем чесны если есть жмур, то всегда открывается дело по этим статьям. Но умышленное убийство погранцом будет навряд ли. Полицейского стрелявшего в пьяного долб в Днепре брали так же. Сейчас пацан полицейский на свободе, жмур как был, так и есть жмуром. Переквалификация статей с нахождением новых улик - нормальная практика.
Додано: Нед 18 сер, 2024 12:34
Не знаю як воно зараз, під час війни , відбувається в тилових підрозділах, яким є пограгзастава на західному кордоні.
Але у мирний час щоб солдату дати зброю і бк, і він буде контактувати з цивільними без зброї (приклад - варта) - того солдата замордують вивчення напамʼять як мінімум правил застосування зброї. І це завжди було в інтересах командирів/начальників, офіцерів. Бо з них питали за безпричинне застосування зброї, а тим більше за ненавмисне вбивство.
Тому мені не дуже віриться, що солдат не був навчений зовсім. А тим більше його начальник не знає інструкцій
Інша справа , що зараз командир може відкрити свій бізнес на заставі, де на регулярній основі пропускати за гроші бусики з ухилянтами. А отакі «безкоштовні» бізнесу заважають. І їх треба як мінімум лякати розстрілом. Можливо переусєрдствовали, і замість поряд під ноги, вальнули бігунця.
Але начальник ніколи не зізнається. А підлеглий , якщо не дурак, теж не зізнається що був у зговорі, у ОПГ по заробітку грошей .
Хоча можлива і випадковість, Хз
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 сер, 2024 12:34
Не зрозуміють низи. Навіть після посадок.
Якщо верхи все правильно не організують: від забезпечення і до навчання.
А для цього начальники повинні самі знати і вміти.
Додано: Нед 18 сер, 2024 12:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.
### Основные положения закона:
1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):**
Пограничники могут применять оружие в следующих случаях:
- **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья;
- **Отражение нападения на пограничников** или других лиц;
- **Пресечение вооружённого сопротивления**;
- **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.
Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.
2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):**
Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.
3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**:
Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.
### Международные нормы:
Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.
Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.
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