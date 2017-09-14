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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94869487948894899490>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:22

Я ж кажу - "...але спочатку хід конем!* ;)

  detroytred написав:
  Успіх написав:Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))

Ну що ж...

А якщо так - я в курській області! :shock: :mrgreen: :lol:

Во долюшка))

Самий героїчний герой!

Детройт, Флай, Віталіан та інші - це звичайно було б можливо і круто(хоч я манав таку крутість в реалі :mrgreen: ) - але.... ну можу я собі дозволити так пожартувати? :D
Бачите, що я там смайлів наставив в кінці?))
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:24

  Успіх написав:
  detroytred написав:
  Успіх написав:Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))

Ну що ж...

А якщо так - я в курській області! :shock: :mrgreen: :lol:

Во долюшка))

Самий героїчний герой!

Детройт, Флай, Віталіан та інші - це звичайно було б можливо і круто(хоч я манав таку крутість в реалі :mrgreen: ) - але.... ну можу я собі дозволити так пожартувати? :D
Бачите, що я там смайлів наставив в кінці?))

в курнику, марсіанському "знак смалика"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Власть часто пытается удерживать контроль и заставлять людей подчиняться, как это было в советские времена, но при этом сами живут по принципам мирного времени. Этот абсурд состоит в том, что они хотят иметь все преимущества "жёсткой руки", при этом не неся на себе ту же ответственность и лишения, которые были в СССР во время войны.

Сами они требуют жертв от граждан, мобилизации, ужесточения контроля, но при этом живут на своих мягких местах, сохраняя привилегии и комфорт. Это лицемерие в высшей степени: одни должны страдать и работать на фронт, а другие — наслаждаться жизнью. И главное — это не мешает им приводить примеры советского времени в поддержку своих решений, забывая, как в те времена элита тоже не страдала так, как простой народ.

Мозги у них работают по принципу двойных стандартов: когда надо — опираются на "традиции", когда не надо — пользуются всем, что даёт им современные блага. А по сути — это обычная форма манипуляции и удержания власти, чтобы оставить народ в покорности и не дать ему возможности сопротивляться.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:25

  _hunter написав:так майоры оружием налево и направо не махают - так что и фиг с ними. А ходунков да - нужно максимально в ежовых рукавицах держать: что бы мысли дурные в голову не лезли...

Так отут увесь цимус, родзинка!

Якщо начальники не знають та не вміють, як треба по статутах, законах, правилах, інструкціях, то апріорі вони не зможуть підлеглих втримати в межах.

Все саме зверху бере початок.
Знизу тільки відлуння. Наслідки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:27

  detroytred написав:
  _hunter написав:нквд-шные тройки во все хроники попали. А вот про "черные бусики" WWII я что-то ни разу не слышал...

Дик, якщо є оті трійки, то після них бусікі апріорі вже не потрібні!
Достатньо виклику...
А ховатися ... да тільки за ознаку оцього ховання сусіди та бдітєльні громадяни донесуть куди треба.

Так тоже - про дезертиров - в том числе и по другую сторону фронта оставшихся - известно. Про викингов тех времен - даже слухов не было. Аналогично с доносами - каких только на было, но таких?..
И опять же: во времена царской рассеи хроники есть - как от рекрутеров и прятались и прятали.
_hunter
 
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2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:29

  Успіх написав:
  detroytred написав:
  Успіх написав:Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))

Ну що ж...

А якщо так - я в курській області! :shock: :mrgreen: :lol:

Во долюшка))

Самий героїчний герой!

Детройт, Флай, Віталіан та інші - це звичайно було б можливо і круто(хоч я манав таку крутість в реалі :mrgreen: ) - але.... ну можу я собі дозволити так пожартувати? :D
Бачите, що я там смайлів наставив в кінці?))

Да без проблем.
Жарти у вас добрі, тобто не злі.
Звичайно жартуйте.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:33

  tumos написав:
  холява написав:А на счет действия пограничников ...... где вы судя по всему никогда не служили и не будете ....скажу следующее.
Пограничная служба предназначена повидимому для предотвращения проникновения в страну и так же для задержания людей желающих покинуть страну НЕ ЗАКОННЫМ способом .
Методы задержания нарушителей подразумевают приминение оружия .
А то по вашим рассказам и понятиям пограничники чуть ли не судебное разбирательство должны устроить на границе .
Предусмотрено задержание с применением стрельбы значит должны стрелять и не важно куда и в кого попадут .


Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який застрелив 39-річного чоловіка під час незаконної спроби перетину кордону.

39-річного жителя Дніпра застрелили нв українсько-румунському кордоні на Закарпатті. Варто зазначити, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а навпаки – кинувся тікати.


https://24tv.ua/prikordonnik-zastreliv- ... n_n2557484

Прикордоннику, який застосував зброю проти цивільного за намагання перетнути кордон з Румунією, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на заяву радниці з комунікацій ДБР Тетяну Сапьян.



«На сьогодні ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі.

На даному етапі проводиться досудове розслідування і можу сказати, що обрано запобіжний захід додатково для правоохоронця. Це - утримання під вартою без права внесення застави», - поінформувала Сапьян.

https://crimezone.in.ua/podiji/v-ukrain ... patti.html

По таким случаям открывают производство с квалификацией ч. 3 ст. 365 КК України или ч. 1 ст. 115 КК України.

Интересно служебную подготовку, инструктажи этому пограничнику проводили ваши клоны ? Или вопреки наставлениям пограничник вбил себе в голову примитивизм, что раз "предусмотрено задержание с применением стрельбы значит должны стрелять и не важно куда и в кого попадут". Будет осужден пограничник кто его знает. Но события развиваются именно в том направлении, которые я озвучивал.

Tumos, давайте будем чесны если есть жмур, то всегда открывается дело по этим статьям. Но умышленное убийство погранцом будет навряд ли. Полицейского стрелявшего в пьяного долб в Днепре брали так же. Сейчас пацан полицейский на свободе, жмур как был, так и есть жмуром. Переквалификация статей с нахождением новых улик - нормальная практика.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:34

  detroytred написав:
  _hunter написав:так майоры оружием налево и направо не махают - так что и фиг с ними. А ходунков да - нужно максимально в ежовых рукавицах держать: что бы мысли дурные в голову не лезли...

Так отут увесь цимус, родзинка!

Якщо начальники не знають та не вміють, як треба по статутах, законах, правилах, інструкціях, то апріорі вони не зможуть підлеглих втримати в межах.

Все саме зверху бере початок.
Знизу тільки відлуння. Наслідки.

Не знаю як воно зараз, під час війни , відбувається в тилових підрозділах, яким є пограгзастава на західному кордоні.
Але у мирний час щоб солдату дати зброю і бк, і він буде контактувати з цивільними без зброї (приклад - варта) - того солдата замордують вивчення напамʼять як мінімум правил застосування зброї. І це завжди було в інтересах командирів/начальників, офіцерів. Бо з них питали за безпричинне застосування зброї, а тим більше за ненавмисне вбивство.
Тому мені не дуже віриться, що солдат не був навчений зовсім. А тим більше його начальник не знає інструкцій
Інша справа , що зараз командир може відкрити свій бізнес на заставі, де на регулярній основі пропускати за гроші бусики з ухилянтами. А отакі «безкоштовні» бізнесу заважають. І їх треба як мінімум лякати розстрілом. Можливо переусєрдствовали, і замість поряд під ноги, вальнули бігунця.
Але начальник ніколи не зізнається. А підлеглий , якщо не дурак, теж не зізнається що був у зговорі, у ОПГ по заробітку грошей .
Хоча можлива і випадковість, Хз
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:34

  _hunter написав:Так а что там знать? - траву - подметать, плац - копать, квадратное - котить, круглое - кантовать.
Остальное низы после посадок и сами поймут.

Не зрозуміють низи. Навіть після посадок.
Якщо верхи все правильно не організують: від забезпечення і до навчання.
А для цього начальники повинні самі знати і вміти.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.

### Основные положения закона:

1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):**
Пограничники могут применять оружие в следующих случаях:
- **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья;
- **Отражение нападения на пограничников** или других лиц;
- **Пресечение вооружённого сопротивления**;
- **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.

Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.

2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):**
Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.

3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**:
Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.

### Международные нормы:
Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.

Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.
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