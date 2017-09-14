Додано: Нед 18 сер, 2024 12:25

Власть часто пытается удерживать контроль и заставлять людей подчиняться, как это было в советские времена, но при этом сами живут по принципам мирного времени. Этот абсурд состоит в том, что они хотят иметь все преимущества "жёсткой руки", при этом не неся на себе ту же ответственность и лишения, которые были в СССР во время войны.



Сами они требуют жертв от граждан, мобилизации, ужесточения контроля, но при этом живут на своих мягких местах, сохраняя привилегии и комфорт. Это лицемерие в высшей степени: одни должны страдать и работать на фронт, а другие — наслаждаться жизнью. И главное — это не мешает им приводить примеры советского времени в поддержку своих решений, забывая, как в те времена элита тоже не страдала так, как простой народ.



Мозги у них работают по принципу двойных стандартов: когда надо — опираются на "традиции", когда не надо — пользуются всем, что даёт им современные блага. А по сути — это обычная форма манипуляции и удержания власти, чтобы оставить народ в покорности и не дать ему возможности сопротивляться.