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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:40
АндрейМ написав: Ukrainian написав: АндрейМ написав:
В часи другої світової зі звичайних цивільних громадян Великої Британії
З часів Другої світової війни багато що змінилось в цивілізованих країнах. По-перше, це - розуміння, що життя людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої людини будь-якої статі. Держава існує, щоб це життя захищати, а не розпоряджатися ним. Пост-совкам це важко зрозуміти чомусь.
Вы правы, очень тяжело понять.
Тяжело понять, что это за такое всемогущее государство в вакууме, которое должно быть способно защитить всех граждан от военной агрессии, не привлекая этих самых граждан. Идея сама по себе хороша, но как?
Мыши, станьте ежиками (с)
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:41
Зеленский пишут внес ратификацию римского статута. Это даст надежду на защиту произвола пограничников, тцк и других военных против населення
Ратификация Римского статута действительно может стать важным шагом в борьбе с произволом со стороны властей, военных, пограничников и других представителей силовых структур. Она создаст дополнительные механизмы для защиты прав граждан и преследования виновных в серьезных преступлениях против населения, таких как военные преступления, преступления против человечности и другие нарушения международного гуманитарного права.
Вот как это может повлиять на ситуацию:
### 1. **Усиление ответственности**:
Ратификация Римского статута означает, что любые серьёзные преступления, совершённые представителями государственных силовых структур, могут стать предметом международного расследования. Если национальные суды не смогут или не захотят преследовать виновных, Международный уголовный суд (МУС) сможет вмешаться и провести собственное расследование. Это создаёт серьёзный сдерживающий фактор для тех, кто может злоупотреблять властью или применять насилие против граждан.
### 2. **Преследование за военные преступления и преступления против человечности**:
Если сотрудники пограничных служб, военных комиссариатов (ТЦК), вооружённых сил или других структур будут совершать действия, подпадающие под юрисдикцию МУС (например, пытки, незаконные задержания, насилие против гражданского населения), их можно будет преследовать через этот международный орган. Это поможет бороться с безнаказанностью и усилит контроль за соблюдением прав человека.
### 3. **Повышение стандартов правосудия**:
Присоединение к Римскому статуту подталкивает государство к тому, чтобы улучшить своё внутреннее законодательство и судебную систему, чтобы соответствовать международным стандартам. Это может включать реформу в области правосудия, усиление контроля за силовыми структурами и создание механизмов для предотвращения произвола
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Бетон
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:44
Бетон написав:
Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.
### Основные положения закона:
1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):**
Пограничники могут применять оружие в следующих случаях:
- **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья;
- **Отражение нападения на пограничников** или других лиц;
- **Пресечение вооружённого сопротивления**;
- **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.
Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.
2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):**
Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.
3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**:
Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.
### Международные нормы:
Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.
Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.
Непреднамеренное может попасть. Но система должна защищать своих иначе граница не имеет никакого смысла. Будут улики (гильзы помимо выстрела "в спину") это облегчает участь. Преднамеренное может быть только если гильза одна, была собака которую не использовал погранец, погранца пиздил конкретно этот жмур, они были знакомы.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:45
Hotab написав:tumos
Міф Летусроків що «система своїх прикриває» розбивається в прах.
Квалификация "порушення правил поводження зі зброєю" какя-то мутная как по мне.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:48
Сибарит написав:
Вы правы, очень тяжело понять.
Тяжело понять, что это за такое всемогущее государство в вакууме, которое должно быть способно защитить всех граждан от военной агрессии, не привлекая этих самых граждан. Идея сама по себе хороша, но как?
Мыши, станьте ежиками (с)
как би налогі собірає государство для чого, щоб по кишеням і матрасам собі тирить чи як?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:48
Вы знаете, уважаемая, Stm, глядя в глаза подростков пограничников с калашами, я вижу, что они не понимают вообще, что они там делают. Они - это лбди с кувалдой, стучащие по колёсам.
Дай бог, чтобы им дали почитать и букварь и законы
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Бетон
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:49
tumos написав: Hotab написав:tumos
Міф Летусроків що «система своїх прикриває» розбивається в прах.
Квалификация "порушення правил поводження зі зброєю" какя-то мутная как по мне.
Так стм права. можна ж і перекваліфікувати потім.
Слідство може вивести на будь яку статтю до суду. Або закритись по «відсутність складу злочину».
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Hotab
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:50
Сибарит написав: АндрейМ написав:
З часів Другої світової війни багато що змінилось в цивілізованих країнах. По-перше, це - розуміння, що життя людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої людини будь-якої статі. Держава існує, щоб це життя захищати, а не розпоряджатися ним. Пост-совкам це важко зрозуміти чомусь.
Вы правы, очень тяжело понять.
Тяжело понять, что это за такое всемогущее государство в вакууме, которое должно быть способно защитить всех граждан от военной агрессии, не привлекая этих самых граждан. Идея сама по себе хороша, но как?
Мыши, станьте ежиками (с)
Как? - вот прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет. "Внезапно" тех, кто хочет - оказывается большинство
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:52
_hunter написав: Сибарит написав: АндрейМ написав:
З часів Другої світової війни багато що змінилось в цивілізованих країнах. По-перше, це - розуміння, що життя людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої людини будь-якої статі. Держава існує, щоб це життя захищати, а не розпоряджатися ним. Пост-совкам це важко зрозуміти чомусь.
Вы правы, очень тяжело понять.
Тяжело понять, что это за такое всемогущее государство в вакууме, которое должно быть способно защитить всех граждан от военной агрессии, не привлекая этих самых граждан. Идея сама по себе хороша, но как?
Мыши, станьте ежиками (с)
Как? - вот прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет. "Внезапно" тех, кто хочет - оказывается большинство
це погано монєтізірується
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flyman
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:54
flyman написав: Сибарит написав:
Вы правы, очень тяжело понять.
Тяжело понять, что это за такое всемогущее государство в вакууме, которое должно быть способно защитить всех граждан от военной агрессии, не привлекая этих самых граждан. Идея сама по себе хороша, но как?
Мыши, станьте ежиками (с)
как би налогі собірає государство для чого, щоб по кишеням і матрасам собі тирить чи як?
Как би воно збирає з тебе в якій кількості? Щоб тримати мільйонну підготовлену армію? Чи 2%??
Я памʼятає твоє скиглення, коли підняли питання про гіпотетичне підняття податків під час війни.
Тобто ти і сам захищати не бажаєш, і фінансувати не хочеш.
Так про які «податки збирає» ти тут лопочеш?
Скільки ти їх платив, така в мирний час і була армія.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 18 сер, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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