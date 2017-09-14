АндрейМ написав:В часи другої світової зі звичайних цивільних громадян Великої Британії
З часів Другої світової війни багато що змінилось в цивілізованих країнах. По-перше, це - розуміння, що життя людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої людини будь-якої статі. Держава існує, щоб це життя захищати, а не розпоряджатися ним. Пост-совкам це важко зрозуміти чомусь.
Багато що змінилось завдяки тому, що не було справжніх воєн, не було потреби. Цивілізовані країни не воювали в війнах, де вирішується життя їхніх держав. Великою війною вважається Фолклендська війна, яка була вже більше 40 років тому і продовжувалась "аж" 10 тижнів виключно на території островів далеко від Аргентини і тим більше від Великобританії. Втрати у війні:
Соединённое Королевство 258 человек убитыми[16] (включая 3-х островитян) .......... Аргентина 649 человек убитыми и пропавшими без вести в ходе боевых действий (в том числе 19 пилотов[20]).
Це добре чи погано? Ти хочеш щоб тебе хтось безкоштовно захищав, а ти розповідав про фарші і сітківки? Тебе Успіх вже третій рік запрошує на підсос від сісі, але ти якось стіснітєльний виріс)) Не йдеш. То дякуй що хоч хтось ще йде. Бо будуть у тебе на чердаку «заселеного будинку» кадирівці «видовий бордель» облаштовувати. І ти в ньому будеш не останньою людиною))
Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…
Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно. Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши. А выбор... Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство? "Сумно, б..."
Я вам уже несколько раз писал - текущий "междусобойчик" с Мировой сравнивать нельзя ровно по причине Мировойтости - разных масштабов. Вот с теперешней Израильской - можно и даже нужно. Касательно "помогло ли?" - именно по причине Моровойтости - на помогло: эвакуироваться, в отличии от текущего междусобойчика, нужно было сильно далеко: Штаты/Австралия... Последний вопрос вообще не понял: если ЕС такой "народ" без вопросов принимает - наверное, заслуживает? Или это попытка сказать, что государства ЕС подчиняются единому центру - и значит зависимы? 🤔 - ну так пофиг - если честно
Можно было сбежать хотя бы за Урал (за пределы Союза было невозможно по другой причине - тогда тоже не выпускали, только было "равноправие" - не выпускали всех, независимо от пола и возраста). ЕС принимает не "народ", а массу отдельных людей и не ставит перед ними задачу "защиты родины".
ЛАД написав: Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права… Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно. Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши. А выбор... Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство? "Сумно, б..."
Я вам уже несколько раз писал - текущий "междусобойчик" с Мировой сравнивать нельзя ровно по причине Мировойтости - разных масштабов. Вот с теперешней Израильской - можно и даже нужно. Касательно "помогло ли?" - именно по причине Моровойтости - на помогло: эвакуироваться, в отличии от текущего междусобойчика, нужно было сильно далеко: Штаты/Австралия... Последний вопрос вообще не понял: если ЕС такой "народ" без вопросов принимает - наверное, заслуживает? Или это попытка сказать, что государства ЕС подчиняются единому центру - и значит зависимы? 🤔 - ну так пофиг - если честно
Можно было сбежать хотя бы за Урал (за пределы Союза было невозможно по другой причине - тогда тоже не выпускали, только было "равноправие" - не выпускали всех, независимо от пола и возраста). ЕС принимает не "народ", а массу отдельных людей и не ставит перед ними задачу "защиты родины".
А там было что-то - за тем Уралом? И прописку не спрашивали? - а так-то народ, когда заводы повезли - вполне себе спокойно за ними поехал.
>>> не выпускали всех, независимо от пола и возраста так я про это же
>>> ЕС принимает не "народ", а массу отдельных людей и не ставит перед ними задачу "защиты родины" ваше пояснение понятно еще маньше, чем изначальный тезис. "народ" - это не совокупность отдельных людей? 🤔
_hunter написав:Как? - вот прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет. "Внезапно" тех, кто хочет - оказывается большинство
Вы страну случайно не перепутали? В Израиле всеобщая воинская обязанность, которая соблюдается очень жестко. Исключение сделано только для особо упоротых религиозных фанатиков, коих не слишком много. Закосить под такого не получится - нужны подтверждения от таких же фанатиков. Другое дело, что система службы в резерве там построена таким образом, что мобилизация срабатывает мгновенно, без пробуксовок и выглядит почти добровольной. Эта система строилась многие десятки лет и обходится очень дорого. Если еще пару десятков лет повоюем, тоже к подобной придем.
detroytred написав:Інтерес представляє думка, що буде в реалі? Як далі будуть діяти? Як будуть розгортатися події.
я привёл 2 варианта 1й отход от власти ВАЗ в пользу кого то более адекватного или 2й - политический, финансовый кризис на фоне разногласий с партнерами. Даже лояльные западные политики будут должны обьясняться перед своим народом почему тцк ворует людей, а власть делает вид что так надо. И откуда у украинских военкомов миллионы.
1. В чём вы видите неадекватность ВАЗа? 2. Кто "более адекватный"?