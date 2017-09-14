RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 94889489949094919492>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:54

  Дюрі-бачі написав:
  sergey_stasyuk555 написав:чому вони вирішили що буде відкриття?

Хто вирішив, що відкриття не буде - вже відбирає зброю в прикордонників і прориває кордон на Джипах... Поки таких меншість, на щастя для влади. Більшість вірить в Трампа і РПВ.

Бальні люди, чесне слово ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10119
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:00

  АндрейМ написав:
  Ukrainian написав:
  АндрейМ написав:В часи другої світової зі звичайних цивільних громадян Великої Британії

З часів Другої світової війни багато що змінилось в цивілізованих країнах. По-перше, це - розуміння, що життя людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої людини будь-якої статі. Держава існує, щоб це життя захищати, а не розпоряджатися ним. Пост-совкам це важко зрозуміти чомусь.

Багато що змінилось завдяки тому, що не було справжніх воєн, не було потреби. Цивілізовані країни не воювали в війнах, де вирішується життя їхніх держав.
Великою війною вважається Фолклендська війна, яка була вже більше 40 років тому і продовжувалась "аж" 10 тижнів виключно на території островів далеко від Аргентини і тим більше від Великобританії.
Втрати у війні:
Соединённое Королевство
258 человек убитыми[16] (включая 3-х островитян)
..........
Аргентина
649 человек убитыми и пропавшими без вести в ходе боевых действий (в том числе 19 пилотов[20]).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29732
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:02

flyman


хотаб, ти вообще вже на підсосі з сісі

Це добре чи погано? :D
Ти хочеш щоб тебе хтось безкоштовно захищав, а ти розповідав про фарші і сітківки? :mrgreen:
Тебе Успіх вже третій рік запрошує на підсос від сісі, але ти якось стіснітєльний виріс)) Не йдеш. То дякуй що хоч хтось ще йде. Бо будуть у тебе на чердаку «заселеного будинку» кадирівці «видовий бордель» облаштовувати. І ти в ньому будеш не останньою людиною))
Hotab
 
Повідомлень: 13012
З нами з: 15.02.09
Подякував: 350 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:05

flyman
Так він тут для всіх пише, не лише для безсітківочного ухилянта. А у мене сітківка нормальна, я здатний читати що він тобі пише. :D ))

підсмокчуєш як покірне телятко


Я можу і тобі дати «сісю» свою посмоктати, якщо заздриш. Потреную тебе перед приходом кадирків))
Hotab
 
Повідомлень: 13012
З нами з: 15.02.09
Подякував: 350 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:07

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…

Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно.
Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши.
А выбор...
Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство?
"Сумно, б..."

Я вам уже несколько раз писал - текущий "междусобойчик" с Мировой сравнивать нельзя ровно по причине Мировойтости - разных масштабов. Вот с теперешней Израильской - можно и даже нужно.
Касательно "помогло ли?" - именно по причине Моровойтости - на помогло: эвакуироваться, в отличии от текущего междусобойчика, нужно было сильно далеко: Штаты/Австралия...
Последний вопрос вообще не понял: если ЕС такой "народ" без вопросов принимает - наверное, заслуживает? Или это попытка сказать, что государства ЕС подчиняются единому центру - и значит зависимы? 🤔 - ну так пофиг - если честно :)

Можно было сбежать хотя бы за Урал (за пределы Союза было невозможно по другой причине - тогда тоже не выпускали, только было "равноправие" - не выпускали всех, независимо от пола и возраста).
ЕС принимает не "народ", а массу отдельных людей и не ставит перед ними задачу "защиты родины".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29732
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Можно было сбежать хотя бы за Урал

Попробували б Ви тоді втікнути за межі свого колгоспу...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3604
З нами з: 29.07.22
Подякував: 631 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  sergey_stasyuk555 написав:чому вони вирішили що буде відкриття?

Хто вирішив, що відкриття не буде - вже відбирає зброю в прикордонників і прориває кордон на Джипах... Поки таких меншість, на щастя для влади. Більшість вірить в Трампа і РПВ.

Бальні люди, чесне слово ...

В сенсі танцюристи?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35125
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 8012 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:16

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:
Абсолютно верно. Власть не дала людям выбора. Кто-то за взрослых людей решил что им делать. Врали, что войны не будет, а потом просто закрыли границы каким-то письмом непонятно кого, не позволив людям спасти свои жизни. Не у всех в нашей стране есть права…
Перед ВОВ власть много говорила о грядущей войне. И готовились. Готовились серьёзно.
Это помогло? Позволило людям спасти свои жизни? Расскажите это миллионам погибшим. Реально миллионам. Эта цифра не домыслы и не притянута за уши.
А выбор...
Если "народ" не готов защищать своё государство, а главный упрёк к власти - "закрыли границы" и не дали сбежать (главное право - "сбежать"?), то заслуживает ли такой "народ" право на независимое государство?
"Сумно, б..."

Я вам уже несколько раз писал - текущий "междусобойчик" с Мировой сравнивать нельзя ровно по причине Мировойтости - разных масштабов. Вот с теперешней Израильской - можно и даже нужно.
Касательно "помогло ли?" - именно по причине Моровойтости - на помогло: эвакуироваться, в отличии от текущего междусобойчика, нужно было сильно далеко: Штаты/Австралия...
Последний вопрос вообще не понял: если ЕС такой "народ" без вопросов принимает - наверное, заслуживает? Или это попытка сказать, что государства ЕС подчиняются единому центру - и значит зависимы? 🤔 - ну так пофиг - если честно :)

Можно было сбежать хотя бы за Урал (за пределы Союза было невозможно по другой причине - тогда тоже не выпускали, только было "равноправие" - не выпускали всех, независимо от пола и возраста).
ЕС принимает не "народ", а массу отдельных людей и не ставит перед ними задачу "защиты родины".

А там было что-то - за тем Уралом? И прописку не спрашивали? - а так-то народ, когда заводы повезли - вполне себе спокойно за ними поехал.

>>> не выпускали всех, независимо от пола и возраста
так я про это же ;)

>>> ЕС принимает не "народ", а массу отдельных людей и не ставит перед ними задачу "защиты родины"
ваше пояснение понятно еще маньше, чем изначальный тезис.
"народ" - это не совокупность отдельных людей? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 8217
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Как? - вот прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет. "Внезапно" тех, кто хочет - оказывается большинство

Вы страну случайно не перепутали?
В Израиле всеобщая воинская обязанность, которая соблюдается очень жестко. Исключение сделано только для особо упоротых религиозных фанатиков, коих не слишком много. Закосить под такого не получится - нужны подтверждения от таких же фанатиков.
Другое дело, что система службы в резерве там построена таким образом, что мобилизация срабатывает мгновенно, без пробуксовок и выглядит почти добровольной. Эта система строилась многие десятки лет и обходится очень дорого. Если еще пару десятков лет повоюем, тоже к подобной придем.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7514
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6384 раз.
Подякували: 21251 раз.
 
Профіль
129
79
34
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:24

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Інтерес представляє думка, що буде в реалі? Як далі будуть діяти? Як будуть розгортатися події.
я привёл 2 варианта 1й отход от власти ВАЗ в пользу кого то более адекватного или 2й - политический, финансовый кризис на фоне разногласий с партнерами. Даже лояльные западные политики будут должны обьясняться перед своим народом почему тцк ворует людей, а власть делает вид что так надо. И откуда у украинских военкомов миллионы.

1. В чём вы видите неадекватность ВАЗа?
2. Кто "более адекватный"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29732
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 94889489949094919492>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63662
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223240
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 709445
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6684)
18.08.2024 13:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.