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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9489949094919492>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:27

  Сибарит написав:
  _hunter написав:Как? - вот прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет. "Внезапно" тех, кто хочет - оказывается большинство

Вы страну случайно не перепутали?
В Израиле всеобщая воинская обязанность, которая соблюдается очень жестко. Исключение сделано только для особо упоротых религиозных фанатиков, коих не слишком много. Закосить под такого не получится - нужны подтверждения от таких же фанатиков.
Другое дело, что система службы в резерве там построена таким образом, что мобилизация срабатывает мгновенно, без пробуксовок и выглядит почти добровольной. Эта система строилась многие десятки лет и обходится очень дорого. Если еще пару десятков лет повоюем, тоже к подобной придем.

нет, не перепутал: несмотря на стремяющуюся к украинской по жесткости мобилизации - кордоны у них до стх пор открыты.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:30

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  sergey_stasyuk555 написав:чому вони вирішили що буде відкриття?

Хто вирішив, що відкриття не буде - вже відбирає зброю в прикордонників і прориває кордон на Джипах... Поки таких меншість, на щастя для влади. Більшість вірить в Трампа і РПВ.

Бальні люди, чесне слово ...

а ты веришь что мы возьмём Мацкву, взорвём Срам Лужка Спасителя и мавзолей и на спине Тимати кровью Шойгу подпишем капитуляцию?
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:31

  Faceless написав:
pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:Хто вирішив, що відкриття не буде - вже відбирає зброю в прикордонників і прориває кордон на Джипах... Поки таких меншість, на щастя для влади. Більшість вірить в Трампа і РПВ.

Бальні люди, чесне слово ...

В сенсі танцюристи?

В іншому сенсі ...
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:33

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:Хто вирішив, що відкриття не буде - вже відбирає зброю в прикордонників і прориває кордон на Джипах... Поки таких меншість, на щастя для влади. Більшість вірить в Трампа і РПВ.

Бальні люди, чесне слово ...

а ты веришь что мы возьмём Мацкву, взорвём Срам Лужка Спасителя и мавзолей и на спине Тимати кровью Шойгу подпишем капитуляцию?

Если с твоей помощью, то возьмём )
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:35

  detroytred написав:
  Бетон написав:Мобілізація була загальною. Ну відкрий в кінці кінців інтернет. До Канади інтернет дають?
Йшли всі діти всіх чиновників разом з ними.
Син Сталіна теж

Мені цікаво, як справді було в оті часи?

Що переважало: свідомість чи некорупційність системи примусу?

Тобто те, що йшли всі, могло відбуватися не з причини свідомості, а з причини того, що воєнкоми і Ко просто змушували всіх без розбору...
Бо так була відлаштована система.

З.и. як типовий приклад, бабця радянська на прохідній --- поки їй пропуск не надасиш, то фіг кого пропустить...
Будь ти хоч чиновник, син чиновника, з хабарем і т.д.

И то, и то - и "свідомість" и "некорупційність системи примусу".
Точнее, малые масштабы коррупции. Могли быть отдельные случаи, а не система.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:38

  Сибарит написав:
  _hunter написав:Как? - вот прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет. "Внезапно" тех, кто хочет - оказывается большинство

Вы страну случайно не перепутали?
В Израиле всеобщая воинская обязанность, которая соблюдается очень жестко. Исключение сделано только для особо упоротых религиозных фанатиков, коих не слишком много. Закосить под такого не получится - нужны подтверждения от таких же фанатиков.
Другое дело, что система службы в резерве там построена таким образом, что мобилизация срабатывает мгновенно, без пробуксовок и выглядит почти добровольной. Эта система строилась многие десятки лет и обходится очень дорого. Если еще пару десятков лет повоюем, тоже к подобной придем.

"всі так всі", без сортності, та навіть чим вище сорт, тим більше вимога відслужити не тільки вищосортному, але і його сородичам
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 сер, 2024 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:на стремяющуюся к украинской по жесткости мобилизации

wtf після осені 2022 в них майже всі добровольці, які пішли за гроші служити. Тільки тепер почали закінчуватись і, можливо, восени буде мобілізація, яка і близько не буде такою як в нас.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:41

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  sergey_stasyuk555 написав:чому вони вирішили що буде відкриття?

Хто вирішив, що відкриття не буде - вже відбирає зброю в прикордонників і прориває кордон на Джипах... Поки таких меншість, на щастя для влади. Більшість вірить в Трампа і РПВ.

Бальні люди, чесне слово ...

мудрий нарід, вєчно вірить в яку х..ню.
"хоть паржом" вже шось не заходить, зараз трамп прийде порядок наведе...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:41

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:на стремяющуюся к украинской по жесткости мобилизации

wtf після осені 2022 в них майже всі добровольці, які пішли за гроші служити. Тільки тепер почали закінчуватись і, можливо, восени буде мобілізація, яка і близько не буде такою як в нас.

може тому що контрактики це на мобіки на халяву, які якщо сьогодні закінчилися то завтра кошерний бусік налапає, витрати лише на бензин і трошки на канцелярні приналежності?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 сер, 2024 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:41

  Бетон написав:..........
1. Вся економіка була на воєнних рельсах.
А в нас хочуть щоб громадян примушували як в радянському союзі але в той же самий час, щоб влада жила як в мирний час .
Тобто примус в їх головах повинен торкатися якось вибірково, як їм заманулося.
.........

У нас и громадяни "живуть як в мирний час".
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