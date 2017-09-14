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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:27
Сибарит написав: _hunter написав:
Как? - вот прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет. "Внезапно" тех, кто хочет - оказывается большинство
Вы страну случайно не перепутали?
В Израиле всеобщая воинская обязанность, которая соблюдается очень жестко. Исключение сделано только для особо упоротых религиозных фанатиков, коих не слишком много. Закосить под такого не получится - нужны подтверждения от таких же фанатиков.
Другое дело, что система службы в резерве там построена таким образом, что мобилизация срабатывает мгновенно, без пробуксовок и выглядит почти добровольной. Эта система строилась многие десятки лет и обходится очень дорого. Если еще пару десятков лет повоюем, тоже к подобной придем.
нет, не перепутал: несмотря на стремяющуюся к украинской по жесткости мобилизации - кордоны у них до стх пор открыты.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:30
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: sergey_stasyuk555 написав:
чому вони вирішили що буде відкриття?
Хто вирішив, що відкриття не буде - вже відбирає зброю в прикордонників і прориває кордон на Джипах... Поки таких меншість, на щастя для влади. Більшість вірить в Трампа і РПВ
.
Бальні люди, чесне слово ...
а ты веришь что мы возьмём Мацкву, взорвём Срам Лужка Спасителя и мавзолей и на спине Тимати кровью Шойгу подпишем капитуляцию?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:31
Faceless написав: pesikot написав: Дюрі-бачі написав:
Хто вирішив, що відкриття не буде - вже відбирає зброю в прикордонників і прориває кордон на Джипах... Поки таких меншість, на щастя для влади. Більшість вірить в Трампа і РПВ
.
Бальні люди, чесне слово ...
В сенсі танцюристи?
В іншому сенсі ...
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:33
барабашов написав: pesikot написав: Дюрі-бачі написав:
Хто вирішив, що відкриття не буде - вже відбирає зброю в прикордонників і прориває кордон на Джипах... Поки таких меншість, на щастя для влади. Більшість вірить в Трампа і РПВ
.
Бальні люди, чесне слово ...
а ты веришь что мы возьмём Мацкву, взорвём Срам Лужка Спасителя и мавзолей и на спине Тимати кровью Шойгу подпишем капитуляцию?
Если с твоей помощью, то возьмём )
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:35
detroytred написав: Бетон написав:
Мобілізація була загальною. Ну відкрий в кінці кінців інтернет. До Канади інтернет дають?
Йшли всі діти всіх чиновників разом з ними.
Син Сталіна теж
Мені цікаво, як справді було в оті часи?
Що переважало: свідомість чи некорупційність системи примусу?
Тобто те, що йшли всі, могло відбуватися не з причини свідомості, а з причини того, що воєнкоми і Ко просто змушували всіх без розбору...
Бо так була відлаштована система.
З.и. як типовий приклад, бабця радянська на прохідній --- поки їй пропуск не надасиш, то фіг кого пропустить...
Будь ти хоч чиновник, син чиновника, з хабарем і т.д.
И то, и то - и "свідомість" и "некорупційність системи примусу".
Точнее, малые масштабы коррупции. Могли быть отдельные случаи
, а не система.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:38
Сибарит написав: _hunter написав:
Как? - вот прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет. "Внезапно" тех, кто хочет - оказывается большинство
Вы страну случайно не перепутали?
В Израиле всеобщая воинская обязанность, которая соблюдается очень жестко. Исключение сделано только для особо упоротых религиозных фанатиков, коих не слишком много. Закосить под такого не получится - нужны подтверждения от таких же фанатиков.
Другое дело, что система службы в резерве там построена таким образом, что мобилизация срабатывает мгновенно, без пробуксовок и выглядит почти добровольной. Эта система строилась многие десятки лет и обходится очень дорого. Если еще пару десятков лет повоюем, тоже к подобной придем.
"всі так всі", без сортності, та навіть чим вище сорт, тим більше вимога відслужити не тільки вищосортному, але і його сородичам
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 18 сер, 2024 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:38
_hunter написав:
на стремяющуюся к украинской по жесткости мобилизации
wtf після осені 2022 в них майже всі добровольці, які пішли за гроші служити. Тільки тепер почали закінчуватись і, можливо, восени буде мобілізація, яка і близько не буде такою як в нас.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:41
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: sergey_stasyuk555 написав:
чому вони вирішили що буде відкриття?
Хто вирішив, що відкриття не буде - вже відбирає зброю в прикордонників і прориває кордон на Джипах... Поки таких меншість, на щастя для влади. Більшість вірить в Трампа і РПВ
.
Бальні люди, чесне слово ...
мудрий нарід, вєчно вірить в яку х..ню.
"хоть паржом" вже шось не заходить, зараз трамп прийде порядок наведе...
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:41
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
на стремяющуюся к украинской по жесткости мобилизации
wtf після осені 2022 в них майже всі добровольці, які пішли за гроші служити. Тільки тепер почали закінчуватись і, можливо, восени буде мобілізація, яка і близько не буде такою як в нас.
може тому що контрактики це на мобіки на халяву, які якщо сьогодні закінчилися то завтра кошерний бусік налапає, витрати лише на бензин і трошки на канцелярні приналежності?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 18 сер, 2024 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:41
Бетон написав:
..........
1. Вся економіка була на воєнних рельсах.
А в нас хочуть щоб громадян примушували як в радянському союзі але в той же самий час, щоб влада жила як в мирний час .
Тобто примус в їх головах повинен торкатися якось вибірково, як їм заманулося.
.........
У нас и громадяни "живуть як в мирний час".
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