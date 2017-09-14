_hunter написав:............ >>> ЕС принимает не "народ", а массу отдельных людей и не ставит перед ними задачу "защиты родины" ваше пояснение понятно еще маньше, чем изначальный тезис. "народ" - это не совокупность отдельных людей? 🤔
_hunter написав:............ >>> ЕС принимает не "народ", а массу отдельных людей и не ставит перед ними задачу "защиты родины" ваше пояснение понятно еще маньше, чем изначальный тезис. "народ" - это не совокупность отдельных людей? 🤔
Несколько больше, чем просто "совокупность".
этим "несколько" в большинстве расчетов можно пренебречь
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 18 сер, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
"У власти в Израиле находятся бывшие военные, служившие в ЦАХАЛе, в частности, премьер-министр Биньямин Нетаньяху — капитан ЦАХАЛа. Это целая государственная политика управления страной. Люди с военным опытом отличаются от гражданских. Они знают, что любая война — это математика, понимают количественный состав армейских подразделений, и не думают о том, чтобы привлекать к участию в боевых заданиях неподготовленных людей"
Як казав Задорнов: "ані тупиє" (тупєє амеріканцєв)
UA написав:Народ должен боятся власти, но не навидить её. Хуйло это понимает, Ермак нет.
посмотрим. если пуйло не предложит переговоры, чтобы остановить продвижение ЗСУ в курскую область, значит ему на свой народ тоже насрать. У власти рф вообще кризис жанра. Они даже слово каким назвать вторжение подобрать не могут. По рус тв показывают как ЗСУ попадает в котлы под суджой, то есть полную расстерянность властей чё говорить и чё делать. Кроме вранья. Кстати 10 тыс руб получают только те переселенцы которых эвакуировали организовано. Тем кто выехал сам выплаты не положены.
1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области. 2.Передача Курской обл фсб и лично Демину намекает на хитрый план.
UA написав:Народ должен боятся власти, но не навидить её. Хуйло это понимает, Ермак нет.
посмотрим. если пуйло не предложит переговоры, чтобы остановить продвижение ЗСУ в курскую область, значит ему на свой народ тоже насрать. У власти рф вообще кризис жанра. Они даже слово каким назвать вторжение подобрать не могут. По рус тв показывают как ЗСУ попадает в котлы под суджой, то есть полную расстерянность властей чё говорить и чё делать. Кроме вранья. Кстати 10 тыс руб получают только те переселенцы которых эвакуировали организовано. Тем кто выехал сам выплаты не положены.
1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области. 2.Передача Курской обл фсб и лично Демину намекает на хитрый план.
ФСБ не умеет чертить картографию и думать о логистике управления тысячами людей. UA, это самое тупое что мог придумать хутин и я счастлива, что такое произошло. ФСБ на АЭС только для того что бы не сдались гражданские управляющие этой АЭС. Терракт на собственной территории конечно привели хуйло к правящему клану, но война это не мирняк жарить в тюрьмах, что бы боялись.