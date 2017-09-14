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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94909491949294939494>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:48

  _hunter написав:.........
Как? - вот прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет. "Внезапно" тех, кто хочет - оказывается большинство :)

Нет такого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:52

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Можно было сбежать хотя бы за Урал

Попробували б Ви тоді втікнути за межі свого колгоспу...

В війну це було досить легко.
І не всі були в колгоспах.
Но это не помогало - призвали бы всё равно. Хоть из Сибири, хоть из Средней Азии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:54

  _hunter написав:............
>>> ЕС принимает не "народ", а массу отдельных людей и не ставит перед ними задачу "защиты родины"
ваше пояснение понятно еще маньше, чем изначальный тезис.
"народ" - это не совокупность отдельных людей? 🤔

Несколько больше, чем просто "совокупность".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:58

flyman


може тому що контрактики це на мобіки на халяву, які якщо сьогодні закінчилися то завтра кошерний бусік налапає, витрати лише на бензин і трошки на канцелярні приналежності?


Для цього треба додатковий ВЗ в розмірі 20% від айтішноі зарплати . Згодний? Щоб не лапали з вулиці, а були добровольці.
Годиться? :lol:


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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:02

  ЛАД написав:
  _hunter написав:............
>>> ЕС принимает не "народ", а массу отдельных людей и не ставит перед ними задачу "защиты родины"
ваше пояснение понятно еще маньше, чем изначальный тезис.
"народ" - это не совокупность отдельных людей? 🤔

Несколько больше, чем просто "совокупность".

этим "несколько" в большинстве расчетов можно пренебречь ;)
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 18 сер, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:04

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Как? - вот прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет. "Внезапно" тех, кто хочет - оказывается большинство :)

Нет такого.

Чего именно "такого" нет?
Тут врут?
https://focus.ua/eksklyuzivy/599422-lyu ... -dni-voyny
- кордоны таки закрыли?
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:12

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Как? - вот прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет. "Внезапно" тех, кто хочет - оказывается большинство :)

Нет такого.

Чего именно "такого" нет?
Тут врут?
https://focus.ua/eksklyuzivy/599422-lyu ... -dni-voyny
- кордоны таки закрыли?


"У власти в Израиле находятся бывшие военные, служившие в ЦАХАЛе, в частности, премьер-министр Биньямин Нетаньяху — капитан ЦАХАЛа. Это целая государственная политика управления страной. Люди с военным опытом отличаются от гражданских. Они знают, что любая война — это математика, понимают количественный состав армейских подразделений, и не думают о том, чтобы привлекать к участию в боевых заданиях неподготовленных людей"

Як казав Задорнов: "ані тупиє" (тупєє амеріканцєв)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:15

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Народ должен боятся власти, но не навидить её.
Хуйло это понимает, Ермак нет.
посмотрим. если пуйло не предложит переговоры, чтобы остановить продвижение ЗСУ в курскую область, значит ему на свой народ тоже насрать. У власти рф вообще кризис жанра. Они даже слово каким назвать вторжение подобрать не могут. По рус тв показывают как ЗСУ попадает в котлы под суджой, то есть полную расстерянность властей чё говорить и чё делать. Кроме вранья. Кстати 10 тыс руб получают только те переселенцы которых эвакуировали организовано. Тем кто выехал сам выплаты не положены.

1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.
2.Передача Курской обл фсб и лично Демину намекает на хитрый план.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:18

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Народ должен боятся власти, но не навидить её.
Хуйло это понимает, Ермак нет.
посмотрим. если пуйло не предложит переговоры, чтобы остановить продвижение ЗСУ в курскую область, значит ему на свой народ тоже насрать. У власти рф вообще кризис жанра. Они даже слово каким назвать вторжение подобрать не могут. По рус тв показывают как ЗСУ попадает в котлы под суджой, то есть полную расстерянность властей чё говорить и чё делать. Кроме вранья. Кстати 10 тыс руб получают только те переселенцы которых эвакуировали организовано. Тем кто выехал сам выплаты не положены.

1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.
2.Передача Курской обл фсб и лично Демину намекает на хитрый план.

ФСБ не умеет чертить картографию и думать о логистике управления тысячами людей. UA, это самое тупое что мог придумать хутин и я счастлива, что такое произошло.
ФСБ на АЭС только для того что бы не сдались гражданские управляющие этой АЭС. Терракт на собственной территории конечно привели хуйло к правящему клану, но война это не мирняк жарить в тюрьмах, что бы боялись.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:28

удалив
Востаннє редагувалось холява в Нед 18 сер, 2024 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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