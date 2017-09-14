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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 14:31
холява написав: Успіх написав:
Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))
Ну що ж...
А якщо так - я в курській області!
Успих -МОЛОТОК !
Жаль лише що достовірність цієї інфо на рівні «дружина з грошима втікла за кордон»))
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Додано: Нед 18 сер, 2024 14:35
холява написав: Успіх написав:
Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))
Ну що ж...
А якщо так - я в курській області!
Успих -МОЛОТОК !
Ну, це був жарт!
Насправді я там, де "реве ревучий"
Але далі вгадуйте(всі бажаючі) - чому я тут?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 14:37
UA написав:
1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.
Подожди, подожди, ты же вроде писал, что уже остановили )
Силы может и есть. Но факты говорят о другом
И мне нравится формулировка "остановить". Не уничтожить, не вытеснить, а именно, что "остановить"
UA написав:
2.Передача Курской обл фсб и лично Демину намекает на хитрый план.
Вторжение в Украину 24.02.2022 тоже было хитрым планом и шо ?
Теперь, ЗСУ в Курской области
Очень хитрый план
PS. И совершенно непонятно, кто там главный в Курской области, чи то Бортников, чи то Дёмин
И отдать что-то под руководство ФСБ - это гарантированный способ всё пролюбить
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 18 сер, 2024 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 14:37
UA написав:
В одном ролике про мобилизацию из Черновцов, прозвучала реплика бабушки в адрес украинских полицаев мобилизаторов - "Вы хуже русских"
Это финал и крах.
тоді можна по цій бабусі влупить ракетою, або в підвалі застрелити, гірше ж не буде, так? руснява іпсятина працює гарно, питань нема.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 14:40
_hunter написав:
нет, не перепутал: несмотря на стремяющуюся к украинской по жесткости мобилизации - кордоны у них до стх пор открыты.
так вони воюють з клоунами, а не з однією із найбільших так наймілітарізованих держав світу. ту возню в газі взагалі складно війною назвати.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 14:41
Успіх написав: холява написав: Успіх написав:
Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))
Ну що ж...
А якщо так - я в курській області!
Успих -МОЛОТОК !
Ну, це був жарт!
Насправді я там, де "реве ревучий"
Але далі вгадуйте(всі бажаючі) - чому я тут?
((( Ти еб...туй ... , навіщо ти це написав ?
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холява
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Додано: Нед 18 сер, 2024 14:42
Hotab написав:
Жаль лише що достовірність цієї інфо на рівні «дружина з грошима втікла за кордон»))
Що значить "жаль"?
Жаль - це те, що занзібарський літун не полетів в курську область, щоб підтримати наших з повітря!
Жаль - це те, що чоловік Флер не пішов штурмувати курську область!
Ти ж не знаєш, якою ціною там місцями просуваються?!
Це в телемарафоні - "ми - йдем, вони - тікають!"
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Додано: Нед 18 сер, 2024 14:44
холява написав:
((( Ти еб...туй ... , навіщо ти це написав ?
Йо...#того - ти в дзеркалі побачиш!
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:05
Успіх
Ти ж не знаєш, якою ціною там місцями просуваються?
Як це не знаю. Так як і ти , з інтернету все знаю. 😅
Віталя працює не покладаючи смартфон. Все нам повідомляє, майже ефект присутності. Десь як і у тебе завдяки службовому старлінку і штиковій лопаті. 😀
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Hotab
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:29
Бетон написав:
1. Вся економіка була на воєнних рельсах.
А в нас хочуть щоб громадян примушували як в радянському союзі але в той же самий час, щоб влада жила як в мирний час .
Тобто примус в їх головах повинен торкатися якось вибірково, як їм заманулося.
Як все це вміщається в їх головах, і як вони викручуються, приводячи окремі факти радянщини - вцятись можна
Як Ви точно описали сучасні України. Їх існує принаймні три.
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АндрейМ
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