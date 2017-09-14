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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9491949294939494>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:31

  холява написав:
  Успіх написав:Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))

Ну що ж...

А якщо так - я в курській області! :shock: :mrgreen: :lol:


Успих -МОЛОТОК !

Жаль лише що достовірність цієї інфо на рівні «дружина з грошима втікла за кордон»))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:35

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  холява написав:
  Успіх написав:Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))

Ну що ж...

А якщо так - я в курській області! :shock: :mrgreen: :lol:


Успих -МОЛОТОК !

Ну, це був жарт! :D

Насправді я там, де "реве ревучий" :wink:

Але далі вгадуйте(всі бажаючі) - чому я тут?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:37

  UA написав:1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.

Подожди, подожди, ты же вроде писал, что уже остановили )

Силы может и есть. Но факты говорят о другом
И мне нравится формулировка "остановить". Не уничтожить, не вытеснить, а именно, что "остановить"
  UA написав:2.Передача Курской обл фсб и лично Демину намекает на хитрый план.

Вторжение в Украину 24.02.2022 тоже было хитрым планом и шо ?
Теперь, ЗСУ в Курской области
Очень хитрый план



PS. И совершенно непонятно, кто там главный в Курской области, чи то Бортников, чи то Дёмин
И отдать что-то под руководство ФСБ - это гарантированный способ всё пролюбить
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 18 сер, 2024 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:37

  UA написав:В одном ролике про мобилизацию из Черновцов, прозвучала реплика бабушки в адрес украинских полицаев мобилизаторов - "Вы хуже русских"
Это финал и крах.


тоді можна по цій бабусі влупить ракетою, або в підвалі застрелити, гірше ж не буде, так? руснява іпсятина працює гарно, питань нема.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:40

  _hunter написав:нет, не перепутал: несмотря на стремяющуюся к украинской по жесткости мобилизации - кордоны у них до стх пор открыты.


так вони воюють з клоунами, а не з однією із найбільших так наймілітарізованих держав світу. ту возню в газі взагалі складно війною назвати.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:41

  Успіх написав:
  холява написав:
  Успіх написав:Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))

Ну що ж...

А якщо так - я в курській області! :shock: :mrgreen: :lol:


Успих -МОЛОТОК !

Ну, це був жарт! :D

Насправді я там, де "реве ревучий" :wink:

Але далі вгадуйте(всі бажаючі) - чому я тут?


((( Ти еб...туй ... , навіщо ти це написав ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:42

Пам'ятаю у школі ми читали "Дорогою ціною"...

  Hotab написав:Жаль лише що достовірність цієї інфо на рівні «дружина з грошима втікла за кордон»))
Що значить "жаль"?
Жаль - це те, що занзібарський літун не полетів в курську область, щоб підтримати наших з повітря!

Жаль - це те, що чоловік Флер не пішов штурмувати курську область!

Ти ж не знаєш, якою ціною там місцями просуваються?!
Це в телемарафоні - "ми - йдем, вони - тікають!"
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 14:44

А тупі - не тільки американці)))

  холява написав:((( Ти еб...туй ... , навіщо ти це написав ?
Йо...#того - ти в дзеркалі побачиш!
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 15:05

Успіх


Ти ж не знаєш, якою ціною там місцями просуваються?


Як це не знаю. Так як і ти , з інтернету все знаю. 😅
Віталя працює не покладаючи смартфон. Все нам повідомляє, майже ефект присутності. Десь як і у тебе завдяки службовому старлінку і штиковій лопаті. 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 15:29

  Бетон написав:1. Вся економіка була на воєнних рельсах.
А в нас хочуть щоб громадян примушували як в радянському союзі але в той же самий час, щоб влада жила як в мирний час .
Тобто примус в їх головах повинен торкатися якось вибірково, як їм заманулося.

Як все це вміщається в їх головах, і як вони викручуються, приводячи окремі факти радянщини - вцятись можна

Як Ви точно описали сучасні України. Їх існує принаймні три.
АндрейМ
 
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