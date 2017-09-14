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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9491949294939494

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 15:43

  pesikot написав:
  UA написав:1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.

Подожди, подожди, ты же вроде писал, что уже остановили )


ЗСУ сами остановились. А тут их приглашают идти дальше.
Может БК по дороге на Курчатов будут оставлять.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И то, и то - и "свідомість" и "некорупційність системи примусу".
Точнее, малые масштабы коррупции. Могли быть отдельные случаи, а не система.
Тут точно труси-хрестик
Якщо окремі випадки - то чому ПОГОЛОВНІ неоднократні чистки серед верхівки керівництва?
Там наприклад в Армії в 1937 році були знищені всі комдиви+командарми...і все одно це не заважадло Жукову ( і іншим маршалам перемоги) привозити ешелонами трофеї з Німеччини....

Тому не слухайте тих хто допрацювався до розвалу того чим керував...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 15:49

  UA написав:
  pesikot написав:
  UA написав:1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.

Подожди, подожди, ты же вроде писал, что уже остановили )


ЗСУ сами остановились. А тут их приглашают идти дальше.
Может БК по дороге на Курчатов будут оставлять.


Есть силы остановить ЗСУ, но ЗСУ и так остановились, поэтому РФ приглашает ЗСУ идти дальше, чтобы их остановить, имея на это силы

Логика вышла покурить )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 15:52

Ціна! Ціна життя - найголовніше!!!

  Hotab написав:Як це не знаю. Так як і ти , з інтернету все знаю
Дурак ти, це зовсім не смішно!
Бо ти з інтернету знаєш, а в мене тут знайомі/побратими, яких друзі/родичі пішли на кур-обл. і по телефону все чітко їм розказують!

Тож, тобі іноді краще мовчати, ніж жартувати!©
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Бо ти з інтернету знаєш, а в мене тут знайомі/побратими, яких друзі/родичі пішли на кур-обл. і по телефону все чітко їм розказують!

Тож, тобі іноді краще мовчати, ніж жартувати!©
Поки тобі розповідають
У Львові хоронять однокласника мого молодшого , загинув 12 під Погребками Курської області(226мешканців згідно статистики від москалів)
Батько загинувшого капітан , приїхав з іншої гарячої точки фронту, в свій час ми спілкувались роками....
Як думаєш - ми тепер більше знаємо ніж ти?
І чомусь ніхто дулі не крутить розповідаючи що в нього в окопі найкращий інтернет і мобільний звязок...
budivelnik
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