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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:43
pesikot написав: UA написав:
1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.
Подожди, подожди, ты же вроде писал, что уже остановили )
ЗСУ сами остановились. А тут их приглашают идти дальше.
Может БК по дороге на Курчатов будут оставлять.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:44
ЛАД написав:
И то, и то - и "свідомість" и "некорупційність системи примусу".
Точнее, малые масштабы коррупции. Могли быть отдельные случаи, а не система.
Тут точно труси-хрестик
Якщо окремі випадки - то чому ПОГОЛОВНІ неоднократні чистки серед верхівки керівництва?
Там наприклад в Армії в 1937 році були знищені всі комдиви+командарми...і все одно це не заважадло Жукову ( і іншим маршалам перемоги) привозити ешелонами трофеї з Німеччини....
Тому не слухайте тих хто допрацювався до розвалу того чим керував...
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:49
UA написав: pesikot написав: UA написав:
1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.
Подожди, подожди, ты же вроде писал, что уже остановили )
ЗСУ сами остановились. А тут их приглашают идти дальше.
Может БК по дороге на Курчатов будут оставлять.
Есть силы остановить ЗСУ, но ЗСУ и так остановились, поэтому РФ приглашает ЗСУ идти дальше, чтобы их остановить, имея на это силы
Логика вышла покурить )
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:52
Hotab написав:
Як це не знаю. Так як і ти , з інтернету все знаю
Дурак ти, це зовсім не смішно!
Бо ти з інтернету знаєш, а в мене тут знайомі/побратими, яких друзі/родичі пішли на кур-обл. і по телефону все чітко їм розказують!
Тож, тобі іноді краще мовчати, ніж жартувати!©
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:59
Успіх написав:
Бо ти з інтернету знаєш, а в мене тут знайомі/побратими, яких друзі/родичі пішли на кур-обл. і по телефону все чітко їм розказують!
Тож, тобі іноді краще мовчати, ніж жартувати!©
Поки тобі розповідають
У Львові хоронять однокласника мого молодшого , загинув 12 під Погребками Курської області(226мешканців згідно статистики від москалів)
Батько загинувшого капітан , приїхав з іншої гарячої точки фронту, в свій час ми спілкувались роками....
Як думаєш - ми тепер більше знаємо ніж ти?
І чомусь ніхто дулі не крутить розповідаючи що в нього в окопі найкращий інтернет і мобільний звязок...
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