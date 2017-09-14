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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:43
pesikot написав: UA написав:
1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.
Подожди, подожди, ты же вроде писал, что уже остановили )
ЗСУ сами остановились. А тут их приглашают идти дальше.
Может БК по дороге на Курчатов будут оставлять.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:44
ЛАД написав:
И то, и то - и "свідомість" и "некорупційність системи примусу".
Точнее, малые масштабы коррупции. Могли быть отдельные случаи, а не система.
Тут точно труси-хрестик
Якщо окремі випадки - то чому ПОГОЛОВНІ неоднократні чистки серед верхівки керівництва?
Там наприклад в Армії в 1937 році були знищені всі комдиви+командарми...і все одно це не заважадло Жукову ( і іншим маршалам перемоги) привозити ешелонами трофеї з Німеччини....
Тому не слухайте тих хто допрацювався до розвалу того чим керував...
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:49
UA написав: pesikot написав: UA написав:
1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.
Подожди, подожди, ты же вроде писал, что уже остановили )
ЗСУ сами остановились. А тут их приглашают идти дальше.
Может БК по дороге на Курчатов будут оставлять.
Есть силы остановить ЗСУ, но ЗСУ и так остановились, поэтому РФ приглашает ЗСУ идти дальше, чтобы их остановить, имея на это силы
Логика вышла покурить )
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:52
Hotab написав:
Як це не знаю. Так як і ти , з інтернету все знаю
Дурак ти, це зовсім не смішно!
Бо ти з інтернету знаєш, а в мене тут знайомі/побратими, яких друзі/родичі пішли на кур-обл. і по телефону все чітко їм розказують!
Тож, тобі іноді краще мовчати, ніж жартувати!©
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:59
Успіх написав:
Бо ти з інтернету знаєш, а в мене тут знайомі/побратими, яких друзі/родичі пішли на кур-обл. і по телефону все чітко їм розказують!
Тож, тобі іноді краще мовчати, ніж жартувати!©
Поки тобі розповідають
У Львові хоронять однокласника мого молодшого , загинув 12 під Погребками Курської області(226мешканців згідно статистики від москалів)
Батько загинувшого капітан , приїхав з іншої гарячої точки фронту, в свій час ми спілкувались роками....
Як думаєш - ми тепер більше знаємо ніж ти?
І чомусь ніхто дулі не крутить розповідаючи що в нього в окопі найкращий інтернет і мобільний звязок...
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Додано: Нед 18 сер, 2024 16:13
budivelnik написав:
У Львові хоронять однокласника мого молодшого , загинув
...а твої сини не рвуться туди, хоча б помститись?
Ні?
А чому?
Як так?©
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Додано: Нед 18 сер, 2024 16:39
Успіх написав: budivelnik написав:
У Львові хоронять однокласника мого молодшого , загинув
...а твої сини не рвуться туди, хоча б помститись?
Ні?
А чому?
Як так?©
Ти так настирно намагаєшся тікати з фронту у Львів, що всі щось підозрюють і не їдуть в зворотньому напрямку.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 16:41
Сибарит написав:
Вы правы, очень тяжело понять.
Тяжело понять, что это за такое всемогущее государство в вакууме, которое должно быть способно защитить всех граждан от военной агрессии, не привлекая этих самых граждан. Идея сама по себе хороша, но как?
Мыши, станьте ежиками (с)
Государство всё свои функции выполняет путём привлечения людей. Вопрос в том, как этих людей привлекать.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 16:54
stm написав: katso написав:
а что "Е"? Лично Вам можете сказать чем было тогда плохо? А то как не спросишь "а что тогда было плохого" то и ответ "донецкие бандиты отжимали заводы-банки-пароходы" - а на вопрос "так у вас лично что отжали" обычно молчок (ну мало ж у кого есть банк
) - а вот сейчас так наоборот, ТЦК отжимает не по верхам а по низам, как говорится "почувствуйте разницу".
Лично моему шефу было озвучено "задать вопрос министру такса 200тыш$, решить вопрос такса исходя из сложности". Фирму лишили лицензии, мы отказались платить. Игрались в суде, не платили, сняли главу гос.органа. по статье, он вылез в другом гос.органе просто взяв новую трудовую книжку. Весёлое время было 80% черный рынок, з/п в конвертах.
А сейчас вот этого всего нет, черного рынка, з\п в конвертах и наличных долларов то у одного в диване пять мешков нашли то у другого? Все по чесному сейчас?
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katso
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Додано: Нед 18 сер, 2024 17:01
katso написав: stm написав: katso написав:
а что "Е"? Лично Вам можете сказать чем было тогда плохо? А то как не спросишь "а что тогда было плохого" то и ответ "донецкие бандиты отжимали заводы-банки-пароходы" - а на вопрос "так у вас лично что отжали" обычно молчок (ну мало ж у кого есть банк
) - а вот сейчас так наоборот, ТЦК отжимает не по верхам а по низам, как говорится "почувствуйте разницу".
Лично моему шефу было озвучено "задать вопрос министру такса 200тыш$, решить вопрос такса исходя из сложности". Фирму лишили лицензии, мы отказались платить. Игрались в суде, не платили, сняли главу гос.органа. по статье, он вылез в другом гос.органе просто взяв новую трудовую книжку. Весёлое время было 80% черный рынок, з/п в конвертах.
А сейчас вот этого всего нет, черного рынка, з\п в конвертах и наличных долларов то у одного в диване пять мешков нашли то у другого? Все по чесному сейчас?
Так и в твоё любимое советское время был черный рынок и левые деньги
От долярів в диванах было крайне мало, факт
То к чему цей допис ?
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pesikot
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