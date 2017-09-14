Бетон написав:Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.
### Основные положения закона:
1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):** Пограничники могут применять оружие в следующих случаях: - **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья; - **Отражение нападения на пограничников** или других лиц; - **Пресечение вооружённого сопротивления**; - **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.
Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.
2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):** Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.
3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**: Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.
### Международные нормы: Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.
Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.
Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження. Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим. https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438
Бетон написав:Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.
### Основные положения закона:
1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):** Пограничники могут применять оружие в следующих случаях: - **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья; - **Отражение нападения на пограничников** или других лиц; - **Пресечение вооружённого сопротивления**; - **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.
Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.
2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):** Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.
3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**: Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.
### Международные нормы: Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.
Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.
Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження. Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим. https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438
однозначно скоро приймуть в ЄС, це не що інакше як захист європейських цінностей, сафарі на людей, це ж так гуманно, краще пристрелити чим сам втопиться чи медвість задере.
А в Канаді прийнято якого "нелегала" з в США з кулемета чи як вважає за ліпше Фідель Трюдо?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 сер, 2024 17:32, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.
### Основные положения закона:
1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):** Пограничники могут применять оружие в следующих случаях: - **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья; - **Отражение нападения на пограничников** или других лиц; - **Пресечение вооружённого сопротивления**; - **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.
Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.
2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):** Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.
3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**: Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.
### Международные нормы: Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.
Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.
Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю Дар'я Нинько 18.11.202118 листопада 2021 р. Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.
Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим.