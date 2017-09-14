Бетон написав:

Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.### Основные положения закона:1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):**Пограничники могут применять оружие в следующих случаях:- **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья;- **Отражение нападения на пограничников** или других лиц;- **Пресечение вооружённого сопротивления**;- **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):**Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**:Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.### Международные нормы:Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.