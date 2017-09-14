Бетон написав:Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.
### Основные положения закона:
1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):** Пограничники могут применять оружие в следующих случаях: - **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья; - **Отражение нападения на пограничников** или других лиц; - **Пресечение вооружённого сопротивления**; - **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.
Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.
2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):** Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.
3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**: Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.
### Международные нормы: Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.
Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.
Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження. Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим. https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438
Бетон написав:Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.
### Основные положения закона:
1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):** Пограничники могут применять оружие в следующих случаях: - **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья; - **Отражение нападения на пограничников** или других лиц; - **Пресечение вооружённого сопротивления**; - **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.
Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.
2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):** Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.
3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**: Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.
### Международные нормы: Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.
Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.
Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження. Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим. https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438
однозначно скоро приймуть в ЄС, це не що інакше як захист європейських цінностей, сафарі на людей, це ж так гуманно, краще пристрелити чим сам втопиться чи медвість задере.
А в Канаді прийнято якого "нелегала" з в США з кулемета чи як вважає за ліпше Фідель Трюдо?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 сер, 2024 17:32, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.
### Основные положения закона:
1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):** Пограничники могут применять оружие в следующих случаях: - **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья; - **Отражение нападения на пограничников** или других лиц; - **Пресечение вооружённого сопротивления**; - **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.
Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.
2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):** Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.
3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**: Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.
### Международные нормы: Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.
Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.
Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю Дар'я Нинько 18.11.202118 листопада 2021 р. Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.
Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим.
З часів Другої світової війни багато що змінилось в цивілізованих країнах. По-перше, це - розуміння, що життя людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої людини будь-якої статі. Держава існує, щоб це життя захищати, а не розпоряджатися ним. Пост-совкам це важко зрозуміти чомусь.
Не думаю що британці часів другої світової давали хабарі на ліво і на право як зараз дають «цивілізовані» українці та різними мутками намагались втекти.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 18 сер, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов. ... Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.
Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження. Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим. https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438
однозначно скоро приймуть в ЄС, це не що інакше як захист європейських цінностей, сафарі на людей, це ж так гуманно, краще пристрелити чим сам втопиться чи медвість задере.
А в Канаді прийнято якого "нелегала" з в США з кулемета чи як вважає за ліпше Фідель Трюдо?
что забавно: персонаж новость из далекого прошлого с прямо в тексте оговоркой "может быть смогут иметь, а может и не смогут" найти сподобался, а Закон - на который там намек даётся - почему-то постеснялся указать - может быть потому, что того бреда, что в "новости" пишут там и близко нет? 🤔
Прикордонник не має права застосовувати зброю, щоб зупинити ухилянта, який незаконно перетинає державний кордон.
Про це сказав військовий юрист Роман Лихачов в ефірі КИЇВ24. Він зазначив, що є чітко виписані правила, коли прикордонник може застосувати зброю. "Застосовувати зброю можна для відбиття агресії, для допомоги в затриманні, якщо в порушника також була зброя", - наголосив Лихачов. Він підкреслив, що прикордонник точно не повинен стріляти в людину, щоб зупинити її при спробі незаконного перетину кордону. За його словами, якщо людина перетинає кордон поза офіційним пунктом, то можна говорити про адміністративне порушення. "Тут... йдеться про склад адміністративного порушення", - додав Лихачов.
тільки хотаби зробили вигляд, що чергова "допомога до літа"
А мухи зробили вигляд, що то про «літо 25» , а не 23 нам тут втирали з 22 року ..
Допомога навіть від Німеччини не зникне. Не кажучи вже про те, що зменшення допомоги від однієї країни автоматично вимагає (і воно працює) напружень від інших і ця допомога все одно йде. Я розумію, що мухам хочеться щоб швидше припинили допомогу, «мир на будь яких умовах», але ні, муха, ні. Треба терпіти далі. Весь 25 рік так точно. (Хоча що ти там терпиш, ти так прожив все життя, у тебе нічого не змінилось).