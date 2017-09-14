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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 949394949495949694979498>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:06

  холява написав:
  Успіх написав:Але далі вгадуйте(всі бажаючі) - чому я тут?


((( Ти еб...туй ...

Есть подозрение, что при переходе на несколько иную терминологию, это может стать правильной версией...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:23

  Бетон написав:Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.

### Основные положения закона:

1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):**
Пограничники могут применять оружие в следующих случаях:
- **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья;
- **Отражение нападения на пограничников** или других лиц;
- **Пресечение вооружённого сопротивления**;
- **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.

Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.

2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):**
Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.

3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**:
Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.

### Международные нормы:
Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.

Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.

Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю
Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.
Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим.
https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:24

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.

### Основные положения закона:

1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):**
Пограничники могут применять оружие в следующих случаях:
- **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья;
- **Отражение нападения на пограничников** или других лиц;
- **Пресечение вооружённого сопротивления**;
- **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.

Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.

2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):**
Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.

3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**:
Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.

### Международные нормы:
Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.

Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.

Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю
Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.
Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим.
https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438

однозначно скоро приймуть в ЄС, це не що інакше як захист європейських цінностей,
сафарі на людей, це ж так гуманно, краще пристрелити чим сам втопиться чи медвість задере.

А в Канаді прийнято якого "нелегала" з в США з кулемета чи як вважає за ліпше Фідель Трюдо?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 сер, 2024 17:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:28

  Бетон написав:Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.

### Основные положения закона:

1. **Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (статья 20):**
Пограничники могут применять оружие в следующих случаях:
- **Защита граждан** от нападения или угрозы жизни и здоровья;
- **Отражение нападения на пограничников** или других лиц;
- **Пресечение вооружённого сопротивления**;
- **Пресечение попыток насильственного пересечения границы**.

Однако, согласно закону, применение оружия против **невооружённых гражданских лиц** запрещено, если их действия не несут угрозу жизни или безопасности. Например, если человек просто убегает через границу без применения насилия, открытие огня будет незаконным.

2. **Закон Украины "О национальной полиции" (статья 46):**
Этот закон также частично применим к действиям пограничников, поскольку содержит положения о применении силы и оружия. Полиция (и другие силовые структуры, включая пограничников) обязаны **применять оружие только в случае крайней необходимости** и в соответствии с принципами соразмерности.

3. **Закон Украины "Об обороне"** и **"О правовом режиме военного положения"**:
Во время войны или военного положения действия пограничников могут быть более жесткими, но даже тогда закон требует соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при применении силы. Эти законы не дают разрешения на произвольное применение оружия против тех, кто пытается пересечь границу без насилия.

### Международные нормы:
Украина, как член ООН и других международных организаций, обязана соблюдать международные стандарты в отношении прав человека. Принципы применения силы пограничниками должны соответствовать нормам, указанным в **Основных принципах ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами**, которые требуют минимизации насилия и использования огнестрельного оружия только как крайней меры.

Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.


Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю
Дар'я Нинько
18.11.202118 листопада 2021 р.
Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.

Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим.

https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:34

  АндрейМ написав:
  Ukrainian написав:
  АндрейМ написав:
В часи другої світової зі звичайних цивільних громадян Великої Британії підготували більше ста тисяч пілотів.

https://www.rafmuseum.org.uk/research/o ... -training/


З часів Другої світової війни багато що змінилось в цивілізованих країнах. По-перше, це - розуміння, що життя людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої людини будь-якої статі. Держава існує, щоб це життя захищати, а не розпоряджатися ним. Пост-совкам це важко зрозуміти чомусь.

Не думаю що британці часів другої світової давали хабарі на ліво і на право як зараз дають «цивілізовані» українці та різними мутками намагались втекти.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 18 сер, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:37

  Ukrainian написав: Не думаю що британці часів другої світової давали хабарі на ліво і на право як зараз дають «цивілізовані» українці та різними мутками намагались втекти.

не думаю, що британцям М1860 у 2СВ листом було обмежено перетинання кордону
але проянуковицький бігунець такий патріотичний на канадському фронті
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 сер, 2024 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:38

  flyman написав:
  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Применение оружия пограничниками Украины регулируется **Законом Украины "О Государственной пограничной службе"** и рядом других нормативно-правовых актов.
...
Таким образом, пограничники имеют право применять оружие, но только в случае угрозы жизни или нападения. Стрельба по людям, которые просто бегут через границу, не соответствует этим условиям и может быть расценена как превышение полномочий.

Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю
Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.
Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим.
https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438

однозначно скоро приймуть в ЄС, це не що інакше як захист європейських цінностей,
сафарі на людей, це ж так гуманно, краще пристрелити чим сам втопиться чи медвість задере.

А в Канаді прийнято якого "нелегала" з в США з кулемета чи як вважає за ліпше Фідель Трюдо?

что забавно: персонаж новость из далекого прошлого с прямо в тексте оговоркой "может быть смогут иметь, а может и не смогут" найти сподобался, а Закон - на который там намек даётся - почему-то постеснялся указать :D
- может быть потому, что того бреда, что в "новости" пишут там и близко нет? 🤔

Прикордонник не має права застосовувати зброю, щоб зупинити ухилянта, який незаконно перетинає державний кордон.

Про це сказав військовий юрист Роман Лихачов в ефірі КИЇВ24. Він зазначив, що є чітко виписані правила, коли прикордонник може застосувати зброю. "Застосовувати зброю можна для відбиття агресії, для допомоги в затриманні, якщо в порушника також була зброя", - наголосив Лихачов. Він підкреслив, що прикордонник точно не повинен стріляти в людину, щоб зупинити її при спробі незаконного перетину кордону. За його словами, якщо людина перетинає кордон поза офіційним пунктом, то можна говорити про адміністративне порушення. "Тут... йдеться про склад адміністративного порушення", - додав Лихачов.

https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 62922.html
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 18 сер, 2024 17:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:40

flyman


листом було обмежено перетинання кордону


Законом України «Про мобілізацію»
Дислексія прогресує.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:52

  Hotab написав:flyman
тільки хотаби зробили вигляд, що чергова "допомога до літа"


А мухи зробили вигляд, що то про «літо 25» , а не 23 нам тут втирали з 22 року .. :mrgreen:

Допомога навіть від Німеччини не зникне. Не кажучи вже про те, що зменшення допомоги від однієї країни автоматично вимагає (і воно працює) напружень від інших і ця допомога все одно йде.
Я розумію, що мухам хочеться щоб швидше припинили допомогу, «мир на будь яких умовах», але ні, муха, ні. Треба терпіти далі. Весь 25 рік так точно. (Хоча що ти там терпиш, ти так прожив все життя, у тебе нічого не змінилось).

Тут озвучена альтернативна думка та обставини які можуть різко змінити допомогу від Німеччини
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