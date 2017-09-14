тільки хотаби зробили вигляд, що чергова "допомога до літа"
А мухи зробили вигляд, що то про «літо 25» , а не 23 нам тут втирали з 22 року ..
Допомога навіть від Німеччини не зникне. Не кажучи вже про те, що зменшення допомоги від однієї країни автоматично вимагає (і воно працює) напружень від інших і ця допомога все одно йде. Я розумію, що мухам хочеться щоб швидше припинили допомогу, «мир на будь яких умовах», але ні, муха, ні. Треба терпіти далі. Весь 25 рік так точно. (Хоча що ти там терпиш, ти так прожив все життя, у тебе нічого не змінилось).
тільки хотаби зробили вигляд, що чергова "допомога до літа"
А мухи зробили вигляд, що то про «літо 25» , а не 23 нам тут втирали з 22 року ..
Допомога навіть від Німеччини не зникне. Не кажучи вже про те, що зменшення допомоги від однієї країни автоматично вимагає (і воно працює) напружень від інших і ця допомога все одно йде. Я розумію, що мухам хочеться щоб швидше припинили допомогу, «мир на будь яких умовах», але ні, муха, ні. Треба терпіти далі. Весь 25 рік так точно. (Хоча що ти там терпиш, ти так прожив все життя, у тебе нічого не змінилось).
50 ярдів, так званих відсотків від конфіскату, це аж на 5 років, і то ще комісія партнерам "за супровід", 4 мрлд від ФРН на 25 рік, у США в наступному бюджеті допомоги нема, мем "допомога до літа" набирає нові барви, особливо при держборзі в 150 ярдів, що набагато більше ВВП на підсосі партнерів, але хотаб сподівається, що це просто вирішується підняттям ВЗ ухилянта до 20% і вони масово кинуться до ТЦК добровольцями брати мск після падіння Курська
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 сер, 2024 18:01, всього редагувалось 2 разів.