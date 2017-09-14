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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94949495949694979498>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:58

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:Виїжджають і далі активно.

Виїжджають, але на порядок менше, ніж виїдуть при відкритті границь. От справжній результат бажаючих виїхати видно по юнаках після 11 класу.

ІМХО. Скоро мабуть прикриють цю лавочку з виїздом юнаків 16+, будь-яким способом та приводом.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:59

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:flyman
тільки хотаби зробили вигляд, що чергова "допомога до літа"


А мухи зробили вигляд, що то про «літо 25» , а не 23 нам тут втирали з 22 року .. :mrgreen:

Допомога навіть від Німеччини не зникне. Не кажучи вже про те, що зменшення допомоги від однієї країни автоматично вимагає (і воно працює) напружень від інших і ця допомога все одно йде.
Я розумію, що мухам хочеться щоб швидше припинили допомогу, «мир на будь яких умовах», але ні, муха, ні. Треба терпіти далі. Весь 25 рік так точно. (Хоча що ти там терпиш, ти так прожив все життя, у тебе нічого не змінилось).

Тут озвучена альтернативна думка та обставини які можуть різко змінити допомогу від Німеччини

За посиланням Арестович в якого судячи по його риториці психічні розлади.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:59

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:flyman
тільки хотаби зробили вигляд, що чергова "допомога до літа"


А мухи зробили вигляд, що то про «літо 25» , а не 23 нам тут втирали з 22 року .. :mrgreen:

Допомога навіть від Німеччини не зникне. Не кажучи вже про те, що зменшення допомоги від однієї країни автоматично вимагає (і воно працює) напружень від інших і ця допомога все одно йде.
Я розумію, що мухам хочеться щоб швидше припинили допомогу, «мир на будь яких умовах», але ні, муха, ні. Треба терпіти далі. Весь 25 рік так точно. (Хоча що ти там терпиш, ти так прожив все життя, у тебе нічого не змінилось).

Тут озвучена альтернативна думка та обставини які можуть різко змінити допомогу від Німеччини

50 ярдів, так званих відсотків від конфіскату, це аж на 5 років, і то ще комісія партнерам "за супровід", 4 мрлд від ФРН на 25 рік, у США в наступному бюджеті допомоги нема, мем "допомога до літа" набирає нові барви, особливо при держборзі в 150 ярдів, що набагато більше ВВП на підсосі партнерів, але хотаб сподівається, що це просто вирішується підняттям ВЗ ухилянта до 20% і вони масово кинуться до ТЦК добровольцями брати мск після падіння Курська
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 сер, 2024 18:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:59

  Hotab написав:Віталя працює не покладаючи смартфон
благодаря Витале хотаб узнал что он горила. Самая достоверная информация из первых рук. Подписываемся ставим лайки.
  Успіх написав:Дурак ти, це зовсім не смішно!
хотабу даже костюм клоуна не нужен, он смешной сам по себе
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 18 сер, 2024 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:01

  Успіх написав:Почитав я ваші варіанти "де я зараз?"))

Ну що ж...

А якщо так - я в курській області! :shock: :mrgreen: :lol:

О, так тебе можна поздоровити, таки зміг виїхати за кордон. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Ukrainian написав: Не думаю що британці часів другої світової давали хабарі на ліво і на право як зараз дають «цивілізовані» українці та різними мутками намагались втекти.

не думаю, що британцям М1860 у 2СВ листом було обмежено перетинання кордону
але проянуковицький бігунець такий патріотичний на канадському фронті
Там не вузенька Тиса, ла Манш хєр перепливеш
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:09

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Віталя працює не покладаючи смартфон
благодаря Витале хотаб узнал что он горила. Самая достоверная информация из первых рук. Подписываемся ставим лайки.
  Успіх написав:Дурак ти, це зовсім не смішно!
хотабу даже костюм клоуна не нужен, он смешной сам по себе

Единственной в Украине горилле исполнилось 50 лет (фото)
Как сообщается, в честь 50-летнего юбилея горилле устроят именинный пикник.

"Пикник в честь праздника продлится четыре дня подряд, на любимой зеленой фазенде, что на Острове зверей", - сообщили в зоопарке.

Виталик, я тебя поздравляю ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:09

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Віталя працює не покладаючи смартфон
благодаря Витале хотаб узнал что он горила. Самая достоверная информация из первых рук. Подписываемся ставим лайки.
  Успіх написав:Дурак ти, це зовсім не смішно!
хотабу даже костюм клоуна не нужен, он смешной сам по себе

до Горілли як до мск рачки в шубі від барабашова
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:18

flyman хотаб горила зачетная.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:22

  Ukrainian написав: За посиланням Арестович в якого судячи по його риториці психічні розлади.

Альтернативна думка з обгрунтуванням чому б і ні?
Виглядає не такою ж і фантастикою. :)
_Mykola_
 
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