може тому що контрактики це на мобіки на халяву, які якщо сьогодні закінчилися то завтра кошерний бусік налапає, витрати лише на бензин і трошки на канцелярні приналежності?
Для цього треба додатковий ВЗ в розмірі 20% від айтішноі зарплати . Згодний? Щоб не лапали з вулиці, а були добровольці. Годиться?
ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати. Як то свіжий приклад "реорганізації" та "об'єднання" з ліквідацією української "дочки" материнською компанією ЕС однієї з топ-5 галєр в Україні, показує на практиці перспективи та напрямок який обирають найбільші гравці на ринку аутсорсу та і айті загалом.
Ukrainian написав: За посиланням Арестович в якого судячи по його риториці психічні розлади.
Альтернативна думка з обгрунтуванням чому б і ні? Виглядає не такою ж і фантастикою.
Є одна проблема ... велика
Арестович завжди бреше.
Навіть зізнається, що він бреше. І продовжує брехати І ... знаходятся ті, які його продовжують слухати
Не слухайте Арестовича, не несіть його сюди
Тут також є люди які не раз брехали, брешуть і будуть брехати, як у нас космічні кораблі атакують кацапстан і процент жиров у маслє растьот з каждим дньом... Але це ж не привід їх банити. Скоро побачимо, як будуть розвиватися події навколо підриву потоків, і в якому напрямі це все піде. Просто альтернативна думка, на подумати, а як буде побачимо.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 18 сер, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.
У мене сумніви ... бо ІТ-галери, це про заробіток, а не про сплату податків
_Mykola_ написав:Альтернативна думка з обгрунтуванням чому б і ні? Виглядає не такою ж і фантастикою.
Є одна проблема ... велика
Арестович завжди бреше.
Навіть зізнається, що він бреше. І продовжує брехати І ... знаходятся ті, які його продовжують слухати
Не слухайте Арестовича, не несіть його сюди
Тут також є люди які не раз брехали, брешуть і будуть брехати, як у нас космічні кораблі атакують кацапстан і процент жиров у маслє растьот з каждим дньом... Але це ж не привід їх банити. Скоро побачимо, як будуть розвиватися події навколо підриву потоків, і в якому напрямі це все піде. Просто альтернативна думка, на подумати, а як буде побачимо.
Думку Арестовича навіть не потрібно брати до уваги І думати про це не потрібно
_Mykola_ написав:ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.
У мене сумніви ... бо ІТ-галери, це про заробіток, а не про сплату податків
20% - то занадто для веслювальника на галерах
Не для того галеру пускали на воду
Хм, давайте проведемо опитування серед представників з айті сектору які тут поки є. ІМХО. Щоб не чіпали і нормально жити заплатили б і більший відсоток з ВЛАСНОЇ зарплатні.
може тому що контрактики це на мобіки на халяву, які якщо сьогодні закінчилися то завтра кошерний бусік налапає, витрати лише на бензин і трошки на канцелярні приналежності?
Для цього треба додатковий ВЗ в розмірі 20% від айтішноі зарплати . Згодний? Щоб не лапали з вулиці, а були добровольці. Годиться?
ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати. Як то свіжий приклад "реорганізації" та "об'єднання" з ліквідацією української "дочки" материнською компанією ЕС однієї з топ-5 галєр в Україні, показує на практиці перспективи та напрямок який обирають найбільші гравці на ринку аутсорсу та і айті загалом.
❗️Лідери з виробництва дронів виїхали з України та перенесли своє виробництво за кордон, — Чмут
Топ-4 українські компанії з виробництва БПЛА повністю перенесли свій бізнес в Польщу і Чехію і ніколи більше не повернуться в Україну. Причини: 🟢Попит у світі на них є, а в Україні вони продавати не можуть через, зокрема, обмежений і подекуди корумпований внутрішній ринок. 🟢БПЛА, який в Україні продається, наприклад, за 220 тис. дол., за кордон може продаватися за півмільйона.
_Mykola_ написав:Альтернативна думка з обгрунтуванням чому б і ні? Виглядає не такою ж і фантастикою.
Є одна проблема ... велика
Арестович завжди бреше.
Навіть зізнається, що він бреше. І продовжує брехати І ... знаходятся ті, які його продовжують слухати
Не слухайте Арестовича, не несіть його сюди
Тут також є люди які не раз брехали, брешуть і будуть брехати, як у нас космічні кораблі атакують кацапстан і процент жиров у маслє растьот з каждим дньом... Але це ж не привід їх банити. Скоро побачимо, як будуть розвиватися події навколо підриву потоків, і в якому напрямі це все піде. Просто альтернативна думка, на подумати, а як буде побачимо.