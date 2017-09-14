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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9495949694979498>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:31

  _Mykola_ написав:
  Ukrainian написав: За посиланням Арестович в якого судячи по його риториці психічні розлади.

Альтернативна думка з обгрунтуванням чому б і ні?
Виглядає не такою ж і фантастикою. :)

Є одна проблема ... велика

Арестович завжди бреше.

Навіть зізнається, що він бреше. І продовжує брехати
І ... знаходятся ті, які його продовжують слухати

Не слухайте Арестовича, не несіть його сюди
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:32

  Hotab написав:flyman


може тому що контрактики це на мобіки на халяву, які якщо сьогодні закінчилися то завтра кошерний бусік налапає, витрати лише на бензин і трошки на канцелярні приналежності?


Для цього треба додатковий ВЗ в розмірі 20% від айтішноі зарплати . Згодний? Щоб не лапали з вулиці, а були добровольці.
Годиться? :lol:


Зображення

ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.
Як то свіжий приклад "реорганізації" та "об'єднання" з ліквідацією української "дочки" материнською компанією ЕС однієї з топ-5 галєр в Україні, показує на практиці перспективи та напрямок який обирають найбільші гравці на ринку аутсорсу та і айті загалом. :(
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:38

  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:
  Ukrainian написав: За посиланням Арестович в якого судячи по його риториці психічні розлади.

Альтернативна думка з обгрунтуванням чому б і ні?
Виглядає не такою ж і фантастикою. :)

Є одна проблема ... велика

Арестович завжди бреше.

Навіть зізнається, що він бреше. І продовжує брехати
І ... знаходятся ті, які його продовжують слухати

Не слухайте Арестовича, не несіть його сюди

Тут також є люди які не раз брехали, брешуть і будуть брехати, як у нас космічні кораблі атакують кацапстан і процент жиров у маслє растьот з каждим дньом...
Але це ж не привід їх банити. :D
Скоро побачимо, як будуть розвиватися події навколо підриву потоків, і в якому напрямі це все піде.
Просто альтернативна думка, на подумати, а як буде побачимо. :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 18 сер, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:40

  _Mykola_ написав:ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.

У мене сумніви ... бо ІТ-галери, це про заробіток, а не про сплату податків

20% - то занадто для веслювальника на галерах

Не для того галеру пускали на воду
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:41

  pesikot написав:Виталик, я тебя поздравляю ))


Виталю схватили на ирпенском блокпосту у мяча..
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:42

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:Альтернативна думка з обгрунтуванням чому б і ні?
Виглядає не такою ж і фантастикою. :)

Є одна проблема ... велика

Арестович завжди бреше.

Навіть зізнається, що він бреше. І продовжує брехати
І ... знаходятся ті, які його продовжують слухати

Не слухайте Арестовича, не несіть його сюди

Тут також є люди які не раз брехали, брешуть і будуть брехати, як у нас космічні кораблі атакують кацапстан і процент жиров у маслє растьот з каждим дньом...
Але це ж не привід їх банити. :D
Скоро побачимо, як будуть розвиватися події навколо підриву потоків, і в якому напрямі це все піде.
Просто альтернативна думка, на подумати, а як буде побачимо. :roll:

Думку Арестовича навіть не потрібно брати до уваги
І думати про це не потрібно

Думати потрібно про інше
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:42

  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.

У мене сумніви ... бо ІТ-галери, це про заробіток, а не про сплату податків

20% - то занадто для веслювальника на галерах

Не для того галеру пускали на воду

Хм, давайте проведемо опитування серед представників з айті сектору які тут поки є.
ІМХО. Щоб не чіпали і нормально жити заплатили б і більший відсоток з ВЛАСНОЇ зарплатні.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:У мене сумніви ... бо ІТ-галери, це про заробіток, а не про сплату податків

20% - то занадто для веслювальника на галерах

Не для того галеру пускали на воду

Якщо ті 20% із ЗП веслувальника, то галері не важко. А веслувальник був би дуже радий заплатити, лише б його не чіпали.
Серед моїх знайомих веслувальників і так десь 10% ЗП йде на донати...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 18 сер, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:44

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:flyman


може тому що контрактики це на мобіки на халяву, які якщо сьогодні закінчилися то завтра кошерний бусік налапає, витрати лише на бензин і трошки на канцелярні приналежності?


Для цього треба додатковий ВЗ в розмірі 20% від айтішноі зарплати . Згодний? Щоб не лапали з вулиці, а були добровольці.
Годиться? :lol:


Зображення

ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.
Як то свіжий приклад "реорганізації" та "об'єднання" з ліквідацією української "дочки" материнською компанією ЕС однієї з топ-5 галєр в Україні, показує на практиці перспективи та напрямок який обирають найбільші гравці на ринку аутсорсу та і айті загалом. :(


❗️Лідери з виробництва дронів виїхали з України та перенесли своє виробництво за кордон, — Чмут

Топ-4 українські компанії з виробництва БПЛА повністю перенесли свій бізнес в Польщу і Чехію і ніколи більше не повернуться в Україну. Причини:
🟢Попит у світі на них є, а в Україні вони продавати не можуть через, зокрема, обмежений і подекуди корумпований внутрішній ринок.
🟢БПЛА, який в Україні продається, наприклад, за 220 тис. дол., за кордон може продаватися за півмільйона.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:46

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:Альтернативна думка з обгрунтуванням чому б і ні?
Виглядає не такою ж і фантастикою. :)

Є одна проблема ... велика

Арестович завжди бреше.

Навіть зізнається, що він бреше. І продовжує брехати
І ... знаходятся ті, які його продовжують слухати

Не слухайте Арестовича, не несіть його сюди

Тут також є люди які не раз брехали, брешуть і будуть брехати, як у нас космічні кораблі атакують кацапстан і процент жиров у маслє растьот з каждим дньом...
Але це ж не привід їх банити. :D
Скоро побачимо, як будуть розвиватися події навколо підриву потоків, і в якому напрямі це все піде.
Просто альтернативна думка, на подумати, а як буде побачимо. :roll:

ладно тут - одни "шашлыки/ЗНО" чего стоят...
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