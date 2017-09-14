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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 18:47
pesikot написав: _Mykola_ написав: pesikot написав:
Тут також є люди які не раз брехали, брешуть і будуть брехати, як у нас космічні кораблі атакують кацапстан і процент жиров у маслє растьот з каждим дньом...
Але це ж не привід їх банити.
Скоро побачимо, як будуть розвиватися події навколо підриву потоків, і в якому напрямі це все піде.
Просто альтернативна думка, на подумати, а як буде побачимо.
Думку Арестовича навіть не потрібно брати до уваги
І думати про це не потрібно
Думати потрібно про інше
Альтернативні думки і висвітлення з різних сторін, та точок зору на одну і ту ж подію, це про більш зважене сприйняття, тут повністю погоджуюсь з detroytred
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Додано: Нед 18 сер, 2024 18:48
_Mykola_
Щоб не чіпали і нормально жити заплатили б і більший відсоток з ВЛАСНОЇ зарплатні.
Я ж не просто так адресував це муху.
Бо оце створіння і за гіпотетичні 3-5% ВЗ вищало тут про «отнять и поделить « та інше «чучхе». .. і ніяких донатів ясна справа що халамидник ніколи не робив.
А так то взагалі я знаю, що ІТ спільнота багато допомагає ЗСУ.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 19:02
_Mykola_ написав:
Альтернативні думки і висвітлення з різних сторін, та точок зору на одну і ту ж подію, це про більш зважене сприйняття, тут повністю погоджуюсь з detroytred
Garbage in - garbage out
Це про Арестовича
Do you understand ?
Чи пояснювати потрібно ? )
А detroytred
завжди буде проти мене, бо я його сракою по підлозі повозив, тому його пихатість цього винести не змогла )
Він не об"єктивний
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