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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9495949694979498

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:47

  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Тут також є люди які не раз брехали, брешуть і будуть брехати, як у нас космічні кораблі атакують кацапстан і процент жиров у маслє растьот з каждим дньом...
Але це ж не привід їх банити. :D
Скоро побачимо, як будуть розвиватися події навколо підриву потоків, і в якому напрямі це все піде.
Просто альтернативна думка, на подумати, а як буде побачимо. :roll:

Думку Арестовича навіть не потрібно брати до уваги
І думати про це не потрібно

Думати потрібно про інше

Альтернативні думки і висвітлення з різних сторін, та точок зору на одну і ту ж подію, це про більш зважене сприйняття, тут повністю погоджуюсь з detroytred
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:48

_Mykola_


Щоб не чіпали і нормально жити заплатили б і більший відсоток з ВЛАСНОЇ зарплатні.


Я ж не просто так адресував це муху.
Бо оце створіння і за гіпотетичні 3-5% ВЗ вищало тут про «отнять и поделить « та інше «чучхе». .. і ніяких донатів ясна справа що халамидник ніколи не робив.
А так то взагалі я знаю, що ІТ спільнота багато допомагає ЗСУ.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:02

  _Mykola_ написав:Альтернативні думки і висвітлення з різних сторін, та точок зору на одну і ту ж подію, це про більш зважене сприйняття, тут повністю погоджуюсь з detroytred

Garbage in - garbage out
Це про Арестовича

Do you understand ?
Чи пояснювати потрібно ? )

А detroytred завжди буде проти мене, бо я його сракою по підлозі повозив, тому його пихатість цього винести не змогла )
Він не об"єктивний
pesikot
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