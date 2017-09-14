_Mykola_ написав:Альтернативна думка з обгрунтуванням чому б і ні? Виглядає не такою ж і фантастикою.
Є одна проблема ... велика
Арестович завжди бреше.
Навіть зізнається, що він бреше. І продовжує брехати І ... знаходятся ті, які його продовжують слухати
Не слухайте Арестовича, не несіть його сюди
Тут також є люди які не раз брехали, брешуть і будуть брехати, як у нас космічні кораблі атакують кацапстан і процент жиров у маслє растьот з каждим дньом... Але це ж не привід їх банити. Скоро побачимо, як будуть розвиватися події навколо підриву потоків, і в якому напрямі це все піде. Просто альтернативна думка, на подумати, а як буде побачимо.
Думку Арестовича навіть не потрібно брати до уваги І думати про це не потрібно
_Mykola_ написав:ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.
У мене сумніви ... бо ІТ-галери, це про заробіток, а не про сплату податків
20% - то занадто для веслювальника на галерах
Не для того галеру пускали на воду
Хм, давайте проведемо опитування серед представників з айті сектору які тут поки є. ІМХО. Щоб не чіпали і нормально жити заплатили б і більший відсоток з ВЛАСНОЇ зарплатні.
може тому що контрактики це на мобіки на халяву, які якщо сьогодні закінчилися то завтра кошерний бусік налапає, витрати лише на бензин і трошки на канцелярні приналежності?
Для цього треба додатковий ВЗ в розмірі 20% від айтішноі зарплати . Згодний? Щоб не лапали з вулиці, а були добровольці. Годиться?
ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати. Як то свіжий приклад "реорганізації" та "об'єднання" з ліквідацією української "дочки" материнською компанією ЕС однієї з топ-5 галєр в Україні, показує на практиці перспективи та напрямок який обирають найбільші гравці на ринку аутсорсу та і айті загалом.
❗️Лідери з виробництва дронів виїхали з України та перенесли своє виробництво за кордон, — Чмут
Топ-4 українські компанії з виробництва БПЛА повністю перенесли свій бізнес в Польщу і Чехію і ніколи більше не повернуться в Україну. Причини: 🟢Попит у світі на них є, а в Україні вони продавати не можуть через, зокрема, обмежений і подекуди корумпований внутрішній ринок. 🟢БПЛА, який в Україні продається, наприклад, за 220 тис. дол., за кордон може продаватися за півмільйона.
_Mykola_ написав:Альтернативна думка з обгрунтуванням чому б і ні? Виглядає не такою ж і фантастикою.
Є одна проблема ... велика
Арестович завжди бреше.
Навіть зізнається, що він бреше. І продовжує брехати І ... знаходятся ті, які його продовжують слухати
Не слухайте Арестовича, не несіть його сюди
Тут також є люди які не раз брехали, брешуть і будуть брехати, як у нас космічні кораблі атакують кацапстан і процент жиров у маслє растьот з каждим дньом... Але це ж не привід їх банити. Скоро побачимо, як будуть розвиватися події навколо підриву потоків, і в якому напрямі це все піде. Просто альтернативна думка, на подумати, а як буде побачимо.
pesikot написав:Тут також є люди які не раз брехали, брешуть і будуть брехати, як у нас космічні кораблі атакують кацапстан і процент жиров у маслє растьот з каждим дньом... Але це ж не привід їх банити. Скоро побачимо, як будуть розвиватися події навколо підриву потоків, і в якому напрямі це все піде. Просто альтернативна думка, на подумати, а як буде побачимо.
Думку Арестовича навіть не потрібно брати до уваги І думати про це не потрібно
Думати потрібно про інше
Альтернативні думки і висвітлення з різних сторін, та точок зору на одну і ту ж подію, це про більш зважене сприйняття, тут повністю погоджуюсь з detroytred
Щоб не чіпали і нормально жити заплатили б і більший відсоток з ВЛАСНОЇ зарплатні.
Я ж не просто так адресував це муху. Бо оце створіння і за гіпотетичні 3-5% ВЗ вищало тут про «отнять и поделить « та інше «чучхе». .. і ніяких донатів ясна справа що халамидник ніколи не робив. Халамид, який відмовляє собі в нормальній їжі, одежі, житлі , для якого єдиним критерієм вибору жінки є «щоб давала за миску рису», апріорі не може давати щось комусь іншому. А так то взагалі я знаю, що ІТ спільнота багато допомагає ЗСУ.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 19:09, всього редагувалось 2 разів.
pesikot написав: А detroytred завжди буде проти мене, бо я його сракою по підлозі повозив, тому його пихатість цього винести не змогла ) Він не об"єктивний
Оборжаться)))
Це лепоче клоун, який декілька разів зливався перевірити власну брехню тарифом в 2 куо. Якого банато разів макали конкретикою, цитатами в його ж брехню. І який сам, не витримавши отаких постійних зашкварів, вніс мене в ЧС. Тому що Детройт завжди вимагає конкретики. Не оцих, як оце зараз вигадок зі стелі та узагальнень, а конкретики, фактів.
Цирк, да й годі. Прям по черзі))) За Стм на другий день - Будівельник, на третій - випирнув Песікіт. Наступний Прохожий буде? А там і Василь підскоче.
Моя *пихатість* винести не змогла, а вніс до себе в ЧС Песікіт ---- такого єралашика навіть в твого колегі ще не було.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.