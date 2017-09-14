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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 19:14
pesikot написав:
Garbage in - garbage out
Це про Арестовича
Do you understand ?
Чи пояснювати потрібно ? )
Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності.
Дякую.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 19:22
_Mykola_ написав: pesikot написав:
Garbage in - garbage out
Це про Арестовича
Do you understand ?
Чи пояснювати потрібно ? )
Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності.
Дякую.
Пояснював вже, що Арестович - це не точка зору, це брехня.
Завтра він змінить точку зору і скаже, я брехав
А потім знову змінить точку зору ще раз
І зробить це багато разів
Як він робив це багато разів
Garbage in - garbage out
Я так зрозумів, що для сучасних веслярів на ІТ-гарелах, це досить складно для розуміння
Хоча це загальний принцип роботи з данними
Ну нічого, я почекаю )
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 18 сер, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 19:22
_Mykola_ написав: pesikot написав:
Garbage in - garbage out
Це про Арестовича
Do you understand ?
Чи пояснювати потрібно ? )
Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності.
Дякую.
"точки зрения бывают - моя и неправильная" (с)
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Додано: Нед 18 сер, 2024 19:23
Hotab написав: Успіх написав: budivelnik написав:
У Львові хоронять однокласника мого молодшого , загинув
...а твої сини не рвуться туди, хоча б помститись?
Ні?
А чому?
Як так?©
Ти так настирно намагаєшся тікати з фронту у Львів, що всі щось підозрюють і не їдуть в зворотньому напрямку.
Чекай!
Я тільки сьогодні/завтра хотів розказати про "жири у маслі"!
Заохотити
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Додано: Нед 18 сер, 2024 19:24
_Mykola_ написав: Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
Виїжджають і далі активно.
Виїжджають, але на порядок менше, ніж виїдуть при відкритті границь. От справжній результат бажаючих виїхати видно по юнаках після 11 класу.
ІМХО. Скоро мабуть прикриють цю лавочку з виїздом юнаків 16+, будь-яким способом та приводом.
Будуть виїжджати в 15-14.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 19:26
То що - є версії, чому мене ТЕРМІНОВО відправили туди, де реве ревучий?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 19:27
_Mykola_ написав: pesikot написав:
Garbage in - garbage out
Це про Арестовича
Do you understand ?
Чи пояснювати потрібно ? )
Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності.
Дякую.
Нехай конкретно вкаже з чим саме не згоден.
А з чим згоден або допускає можливість.
Щоб не сталося в нього, як ото з відповіддю на питання - як він бачить закінчення війни.
Співав про все (навіть 8 пунктів), чого не може бути, окрім того, як може за його думкою.
З конкретикою проблеми.
Во!
Бачу відповіді нема.
Про що завгодно, окрім пояснення)))
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Додано: Нед 18 сер, 2024 19:30
Успіх написав:
То що - є версії, чому мене ТЕРМІНОВО відправили туди, де реве ревучий?
Да якби вибір невеликий.
Варіантів усього два: посилити або-або.
Хіба що ще може приймати щось..., або перенавчатись на щось.
Скоріше шось з цієї пари.
Ніж верхньої.
А може?)))
Нагороджувати?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 19:43
detroytred написав: pesikot написав:
А detroytred
завжди буде проти мене, бо я його сракою по підлозі повозив, тому його пихатість цього винести не змогла )
Він не об"єктивний
Оборжаться)))
Це лепоче клоун, .... власну брехню т....
.... макали конкретикою, ..... брехню.
.....такого єралашика .
Я ж казав
цей довго не витерпить , і якщо не затискати його фаберже в мясорубку-відразу буде скочуватись до склочника з словами паразитами...
Два правдеа не використав, але промацує способи заміни з додатковими аналогами
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Додано: Нед 18 сер, 2024 19:47
Успіх написав: budivelnik написав:
У Львові хоронять однокласника мого молодшого , загинув
...а твої сини не рвуться туди, хоча б помститись?
Ні?
А чому?
Як так?©
Як думаєш
Чого такий долбойб як ти ці питання задає
А батько того хто загинув , тримаючи свою долоню в моїй не задавав і не збирався?
А він то з перших днів з сином добровольцями на відміну від тебе заробітчанина?
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