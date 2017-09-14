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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94969497949894999500>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:14

  pesikot написав:Garbage in - garbage out
Це про Арестовича

Do you understand ?
Чи пояснювати потрібно ? )

Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності.
Дякую. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:22

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Garbage in - garbage out
Це про Арестовича

Do you understand ?
Чи пояснювати потрібно ? )

Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності.
Дякую. :lol:

Пояснював вже, що Арестович - це не точка зору, це брехня.
Завтра він змінить точку зору і скаже, я брехав
А потім знову змінить точку зору ще раз
І зробить це багато разів
Як він робив це багато разів

Garbage in - garbage out
Я так зрозумів, що для сучасних веслярів на ІТ-гарелах, це досить складно для розуміння
Хоча це загальний принцип роботи з данними

Ну нічого, я почекаю )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 18 сер, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:22

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Garbage in - garbage out
Це про Арестовича

Do you understand ?
Чи пояснювати потрібно ? )

Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності.
Дякую. :lol:

"точки зрения бывают - моя и неправильная" (с)
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:23

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:У Львові хоронять однокласника мого молодшого , загинув
...а твої сини не рвуться туди, хоча б помститись?
Ні?
А чому?
Як так?©

Ти так настирно намагаєшся тікати з фронту у Львів, що всі щось підозрюють і не їдуть в зворотньому напрямку. :D

Чекай!
Я тільки сьогодні/завтра хотів розказати про "жири у маслі"!
Заохотити ;)
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:24

  _Mykola_ написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:Виїжджають і далі активно.

Виїжджають, але на порядок менше, ніж виїдуть при відкритті границь. От справжній результат бажаючих виїхати видно по юнаках після 11 класу.

ІМХО. Скоро мабуть прикриють цю лавочку з виїздом юнаків 16+, будь-яким способом та приводом.

Будуть виїжджати в 15-14. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:26

Поховайте та вставайте! Кайдани порвіте!..... ВОЛЮ окропіте!

То що - є версії, чому мене ТЕРМІНОВО відправили туди, де реве ревучий? :D
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:27

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Garbage in - garbage out
Це про Арестовича

Do you understand ?
Чи пояснювати потрібно ? )

Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності.
Дякую. :lol:

Нехай конкретно вкаже з чим саме не згоден.
А з чим згоден або допускає можливість.

Щоб не сталося в нього, як ото з відповіддю на питання - як він бачить закінчення війни.
Співав про все (навіть 8 пунктів), чого не може бути, окрім того, як може за його думкою.

З конкретикою проблеми.
Во!
Бачу відповіді нема.
Про що завгодно, окрім пояснення)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:30

  Успіх написав:То що - є версії, чому мене ТЕРМІНОВО відправили туди, де реве ревучий? :D

Да якби вибір невеликий.
Варіантів усього два: посилити або-або.

Хіба що ще може приймати щось..., або перенавчатись на щось.
Скоріше шось з цієї пари.
Ніж верхньої.

А може?)))
Нагороджувати?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:43

ремісія

  detroytred написав:
  pesikot написав:
А detroytred завжди буде проти мене, бо я його сракою по підлозі повозив, тому його пихатість цього винести не змогла )
Він не об"єктивний

Оборжаться)))

Це лепоче клоун, .... власну брехню т....
.... макали конкретикою, ..... брехню.
.....такого єралашика .
Я ж казав
цей довго не витерпить , і якщо не затискати його фаберже в мясорубку-відразу буде скочуватись до склочника з словами паразитами...
Два правдеа не використав, але промацує способи заміни з додатковими аналогами
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:47

  Успіх написав:
  budivelnik написав:У Львові хоронять однокласника мого молодшого , загинув
...а твої сини не рвуться туди, хоча б помститись?
Ні?
А чому?
Як так?©
Як думаєш
Чого такий долбойб як ти ці питання задає
А батько того хто загинув , тримаючи свою долоню в моїй не задавав і не збирався?
А він то з перших днів з сином добровольцями на відміну від тебе заробітчанина?
budivelnik
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