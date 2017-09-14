pesikot написав: А detroytred завжди буде проти мене, бо я його сракою по підлозі повозив, тому його пихатість цього винести не змогла ) Він не об"єктивний
Оборжаться)))
Це лепоче клоун, .... власну брехню т.... .... макали конкретикою, ..... брехню. .....такого єралашика .
Я ж казав цей довго не витерпить , і якщо не затискати його фаберже в мясорубку-відразу буде скочуватись до склочника з словами паразитами... Два правдеа не використав, але промацує способи заміни з додатковими аналогами
Ти цей єралашик побудував на --- просто)) впустив кому саме і на що саме я отак відповідав. Песікоту. Такому ж брехунцю, перекручувальнику і т.д., як і ти. На черговий його випад в мій бік.
До того ж він тебе перевершив -- своїм єралашиком: де *Моя *пихатість* винести не змогла, а вніс до себе в ЧС Песікіт*.
Дивись на всю картинку цілком, а не вихоплюй шматки. З яких потім будеш будувати єралашик. Я кожне своє слово можу підтвердити конкретними фактами. Які і навів. І які ти впустив. Тільки вихопив те, що схотів. З картини всієї.
І.... ти того)) - поза чергою вистрибнув. Твій час був учора. Невже так засвербіло знов?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Це добре чи погано? Ти хочеш щоб тебе хтось безкоштовно захищав, а ти розповідав про фарші і сітківки? Тебе Успіх вже третій рік запрошує на підсос від сісі, але ти якось стіснітєльний виріс)) Не йдеш. То дякуй що хоч хтось ще йде. Бо будуть у тебе на чердаку «заселеного будинку» кадирівці «видовий бордель» облаштовувати. І ти в ньому будеш не останньою людиною))
Я, например, боюсь что-то брать у государства. Когда детям положена была помощь в декрете, я отказался. Я отказываюсь от любых выплат государства. Я не принимаю субсидий для бабули, из-за того, что со стажем 50 лет, ей не хватает даже на комуналку. Я отказываюсь от всего. Потому что это огромная ответственность перед налогоплательщиками. Я, как человек из бизнеса, не привык к "бесплатному", потому что такого не бывает. За "бесплатную" помощь, пенсию, выплату кто-то конкретный заплатил.
А у тех, кто загоняет нас а окопы, я смотрю, по барабану, откуда деньги берутся и за что даются.
Почему-то эти люди не знают ни ценности семьи, ни ценности деньгам, ни ценности жизни. Им подавай как во 2 мировую. миллион туда бросить, миллион сюда. Бабы нарожают
Як думаєш Чого такий долбойб як ти ці питання задає А батько того хто загинув , тримаючи свою долоню в моїй не задавав і не збирався? А він то з перших днів з сином добровольцями на відміну від тебе заробітчанина?
Якась не логічна логіка! Якщо б твої сини пішли на фронт і замінили отого сина раніше - то він би не загинув!
Але ж такий долбо йоб, як ти - цього усвідомити не може!
А в якому місці я заганяю вас в окопи?)) Ми ж вже зʼясували, що ви там щось не те прочитали, муха це називає дислексією)) Щодо «брати гроші», «не брати гроші». Якщо держава запрошує когось на ризиковану роботу (служба в ЗСУ під час війни) , то очевидно вона зацікавлена в цих людей і відповідно виплачує гроші за ризики. Безкоштовно працювати не буде ніхто, як не робите цього ви Можна відмовитись від цієї роботи, щоб економити гроші держави, але вам точно буде краще від цього?? Ви б хотіли щоб ЗСУ звільнилось для економії бюджетних грошей, чи до чого ваш опус?
Почему-то эти люди не знают ни ценности семьи, ни ценности деньгам, ни ценности жизни.
Ще в світі не придумали нічого іншого, як воювати і захищати свою державу, коли на неї напали. Ви задля збереження життя людей (сімей) пропонуєте зразу здаватись???
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 20:08, всього редагувалось 2 разів.
katso написав:А сейчас вот этого всего нет, черного рынка, з\п в конвертах и наличных долларов то у одного в диване пять мешков нашли то у другого? Все по чесному сейчас?
Но тех у кого нашли кто-то сдал и именно тогда и нашли. Нет, на сегодня конверты отходят в прошлое, нет такого количества. Полностью не исчезают, но Моно - это удобно Культура платить налоги на очень низком уровне ещё. Есть куда эволюционировать.
тільки хотаби зробили вигляд, що чергова "допомога до літа"
А мухи зробили вигляд, що то про «літо 25» , а не 23 нам тут втирали з 22 року ..
Допомога навіть від Німеччини не зникне. Не кажучи вже про те, що зменшення допомоги від однієї країни автоматично вимагає (і воно працює) напружень від інших і ця допомога все одно йде. Я розумію, що мухам хочеться щоб швидше припинили допомогу, «мир на будь яких умовах», але ні, муха, ні. Треба терпіти далі. Весь 25 рік так точно. (Хоча що ти там терпиш, ти так прожив все життя, у тебе нічого не змінилось).
Я побачив там інше ключове --- виявляється (за Арестовичем), що розслідування в Німеччині серйозне. І що воно серйозно вказує в бік України.
А в нас про це ті, кого варто))) згідно песікотів слухати-дивитись, щось про це не ведуть мову.
Тобто, як мінімум, треба мати на увазі цей фактор. І при змозі перевірити отаке від Арестовича. Бо я гадав, що Уолстрітджорнал зі стелі оту статтю взяла. Як ото тутошні деякі зі стелі ліплять. Без жодних підстав.
І я не вірю Арестовича, що в отій Німеччині не можна змухлювати з розслідуванням...
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