RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 94979498949995009501>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:53

І все буде добре!© )))

  Сибарит написав:
  холява написав:
  Успіх написав:Але далі вгадуйте(всі бажаючі) - чому я тут?


((( Ти еб...туй ...

Есть подозрение, что при переходе на несколько иную терминологию, это может стать правильной версией...

Просто "двічі контужений" - не так пишеться! :mrgreen: :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6743
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
8
1
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:
А detroytred завжди буде проти мене, бо я його сракою по підлозі повозив, тому його пихатість цього винести не змогла )
Він не об"єктивний

Оборжаться)))

Це лепоче клоун, .... власну брехню т....
.... макали конкретикою, ..... брехню.
.....такого єралашика .
Я ж казав
цей довго не витерпить , і якщо не затискати його фаберже в мясорубку-відразу буде скочуватись до склочника з словами паразитами...
Два правдеа не використав, але промацує способи заміни з додатковими аналогами

Ти цей єралашик побудував на --- просто)) впустив кому саме і на що саме я отак відповідав.
Песікоту.
Такому ж брехунцю, перекручувальнику і т.д., як і ти.
На черговий його випад в мій бік.

До того ж він тебе перевершив -- своїм єралашиком: де *Моя *пихатість* винести не змогла, а вніс до себе в ЧС Песікіт*.

Дивись на всю картинку цілком, а не вихоплюй шматки. З яких потім будеш будувати єралашик.
Я кожне своє слово можу підтвердити конкретними фактами. Які і навів. І які ти впустив. Тільки вихопив те, що схотів. З картини всієї.

І.... ти того)) - поза чергою вистрибнув. Твій час був учора. Невже так засвербіло знов?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 19:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29943
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:58

  Hotab написав:flyman


хотаб, ти вообще вже на підсосі з сісі

Це добре чи погано? :D
Ти хочеш щоб тебе хтось безкоштовно захищав, а ти розповідав про фарші і сітківки? :mrgreen:
Тебе Успіх вже третій рік запрошує на підсос від сісі, але ти якось стіснітєльний виріс)) Не йдеш. То дякуй що хоч хтось ще йде. Бо будуть у тебе на чердаку «заселеного будинку» кадирівці «видовий бордель» облаштовувати. І ти в ньому будеш не останньою людиною))

Я, например, боюсь что-то брать у государства.
Когда детям положена была помощь в декрете, я отказался. Я отказываюсь от любых выплат государства. Я не принимаю субсидий для бабули, из-за того, что со стажем 50 лет, ей не хватает даже на комуналку.
Я отказываюсь от всего. Потому что это огромная ответственность перед налогоплательщиками. Я, как человек из бизнеса, не привык к "бесплатному", потому что такого не бывает. За "бесплатную" помощь, пенсию, выплату кто-то конкретный заплатил.

А у тех, кто загоняет нас а окопы, я смотрю, по барабану, откуда деньги берутся и за что даются.

Почему-то эти люди не знают ни ценности семьи, ни ценности деньгам, ни ценности жизни.
Им подавай как во 2 мировую. миллион туда бросить, миллион сюда. Бабы нарожают
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:03

Нехай інші... - а мої сини і я - надважливі в тилу!

  budivelnik написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:У Львові хоронять однокласника мого молодшого , загинув
...а твої сини не рвуться туди, хоча б помститись?
Ні?
А чому?
Як так?©
Як думаєш
Чого такий долбойб як ти ці питання задає
А батько того хто загинув , тримаючи свою долоню в моїй не задавав і не збирався?
А він то з перших днів з сином добровольцями на відміну від тебе заробітчанина?
Якась не логічна логіка!
Якщо б твої сини пішли на фронт і замінили отого сина раніше - то він би не загинув!

Але ж такий долбо йоб, як ти - цього усвідомити не може!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6743
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
8
1
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:04

Бетон

А у тех, кто загоняет нас а окопы,


А в якому місці я заганяю вас в окопи?))
Ми ж вже зʼясували, що ви там щось не те прочитали, муха це називає дислексією))
Щодо «брати гроші», «не брати гроші».
Якщо держава запрошує когось на ризиковану роботу (служба в ЗСУ під час війни) , то очевидно вона зацікавлена в цих людей і відповідно виплачує гроші за ризики.
Безкоштовно працювати не буде ніхто, як не робите цього ви
Можна відмовитись від цієї роботи, щоб економити гроші держави, але вам точно буде краще від цього?? Ви б хотіли щоб ЗСУ звільнилось для економії бюджетних грошей, чи до чого ваш опус?

Почему-то эти люди не знают ни ценности семьи, ни ценности деньгам, ни ценности жизни.



Ще в світі не придумали нічого іншого, як воювати і захищати свою державу, коли на неї напали. Ви задля збереження життя людей (сімей) пропонуєте зразу здаватись???
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 20:08, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 13026
З нами з: 15.02.09
Подякував: 350 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:05

  katso написав:А сейчас вот этого всего нет, черного рынка, з\п в конвертах и наличных долларов то у одного в диване пять мешков нашли то у другого? Все по чесному сейчас?

Но тех у кого нашли кто-то сдал и именно тогда и нашли. Нет, на сегодня конверты отходят в прошлое, нет такого количества. Полностью не исчезают, но Моно - это удобно :) Культура платить налоги на очень низком уровне ещё. Есть куда эволюционировать.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5039
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За Стм на другий день - Будівельник, на третій - випирнув Песікіт. Наступний Прохожий буде?

а смысл?
рогопилу в глаза ссы скажет божья роса)))
вчера возили-возили целый день мордой по гальюну а фигуранту пох...
но я поржал, СТМ и Будивельныку спасибо и респект за терпение)
Прохожий
 
Повідомлень: 13799
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:07

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:flyman
тільки хотаби зробили вигляд, що чергова "допомога до літа"


А мухи зробили вигляд, що то про «літо 25» , а не 23 нам тут втирали з 22 року .. :mrgreen:

Допомога навіть від Німеччини не зникне. Не кажучи вже про те, що зменшення допомоги від однієї країни автоматично вимагає (і воно працює) напружень від інших і ця допомога все одно йде.
Я розумію, що мухам хочеться щоб швидше припинили допомогу, «мир на будь яких умовах», але ні, муха, ні. Треба терпіти далі. Весь 25 рік так точно. (Хоча що ти там терпиш, ти так прожив все життя, у тебе нічого не змінилось).

Тут озвучена альтернативна думка та обставини які можуть різко змінити допомогу від Німеччини


Я побачив там інше ключове --- виявляється (за Арестовичем), що розслідування в Німеччині серйозне. І що воно серйозно вказує в бік України.

А в нас про це ті, кого варто))) згідно песікотів слухати-дивитись, щось про це не ведуть мову.

Тобто, як мінімум, треба мати на увазі цей фактор. І при змозі перевірити отаке від Арестовича.
Бо я гадав, що Уолстрітджорнал зі стелі оту статтю взяла.
Як ото тутошні деякі зі стелі ліплять. Без жодних підстав.

І я не вірю Арестовича, що в отій Німеччині не можна змухлювати з розслідуванням...
detroytred
 
Повідомлень: 29943
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:08

  _Mykola_ написав:ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.

30 положение Минцыфры, наемный сотрудник ИТ галеры (не ФОП) имеет право на бронь. 1) Оформление критической инфраструктуры на Минцыфры 2) подпись ЕЦП директора и в 24 часа в Дие приходит подтверждение брони. Пользуйтесь.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5039
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:11

stm
наемный сотрудник ИТ галеры (

Це ж про податок 18+1.5%, а не 5(?)?
Муха вдавиться..
Hotab
 
Повідомлень: 13026
З нами з: 15.02.09
Подякував: 350 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 94979498949995009501>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63666
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 709451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.