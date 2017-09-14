Додано: Нед 18 сер, 2024 20:22

Ukrainian написав: Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю

Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.

Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим.

https://www.dw.com/uk/ верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438 Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброюУкраїнські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив,чи становлять загрозу іншим.верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438

Встречаются два еврея:

— Слышал я «Битлз», не понравилось. Картавят, фальшивят... Что людям в них нравится?!

— А где ты их слышал?

— Да мне Мойша напел…



Ваша ссылка на цитату из газеты вызывает у меня воспоминание об анекдотеСтаття 21-3. Використання та застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;Дополнительные ограничения на применение при побеге вы видите ?Тут был спор между детройтом и стм. Есть моменты над которыми можно подумать.Если взять ст. 46. Застосування вогнепальної зброї ЗУ ПРо НПУ, то в п.5 ч.4 сказано5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;А вот в ст. 23-1 ЗУ Про Державну прикордонну службу України указания на тяжесть преступления не усматривается.5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;Исходя из закона про НПУ полицейский своими глазами должен увидеть момент совершения лицом особо тяжкого или тяжкого преступления. Тогда допустимо применение огнестрельного оружия при побеге. Предполагаю, что и в отношении нормы для пограничников действует такой же подход.