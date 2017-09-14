_hunter Так він там обмежений максимум 26к.. пиль для сіньора.,
Ну а взагалі то ж ясно чому так… Якщо податків виходить по фіналу більше 1-1,5 кує, то ясно що держава буде бронювати. З пілотами цивільної авіації аналогічно зараз. Але вже без мене, хоча я все ще є в штаті авіакомпанії…
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження. Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим. https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438
Ваша ссылка на цитату из газеты вызывает у меня воспоминание об анекдоте
Встречаются два еврея: — Слышал я «Битлз», не понравилось. Картавят, фальшивят... Что людям в них нравится?! — А где ты их слышал? — Да мне Мойша напел…
Стаття 21-3. Використання та застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки 5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу; 6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
Дополнительные ограничения на применение при побеге вы видите ?
Тут был спор между детройтом и стм. Есть моменты над которыми можно подумать. Если взять ст. 46. Застосування вогнепальної зброї ЗУ ПРо НПУ, то в п.5 ч.4 сказано 5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти; А вот в ст. 23-1 ЗУ Про Державну прикордонну службу України указания на тяжесть преступления не усматривается. 5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу; Исходя из закона про НПУ полицейский своими глазами должен увидеть момент совершения лицом особо тяжкого или тяжкого преступления. Тогда допустимо применение огнестрельного оружия при побеге. Предполагаю, что и в отношении нормы для пограничников действует такой же подход.
tumos написав: Тут был спор между детройтом и стм.
Нононо)) Спору не було. Було спростування Детройтом вигадок Стм про адмінку. Для дискусії посилання на хоч якісь документи, окрім її пісень, я так і не дочекався. Прохожий мабуть з цього поржав. Тільки переплутав з кого.
Подумати можна лише після появи отих доповнень Врадою стосовно розширення меж застосування зброї прикордонникам.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:За Стм на другий день - Будівельник, на третій - випирнув Песікіт. Наступний Прохожий буде?
а смысл? рогопилу в глаза ссы скажет божья роса))) вчера возили-возили целый день мордой по гальюну а фигуранту пох... но я поржал, СТМ и Будивельныку спасибо и респект за терпение)
Вау! І цей з клоун з компашки випирнув. Поза чергою.
Скільки разів зливався? На чотринадцятому зупинилися чи п'ятнадцятому? Як там цитати про сержантів знайшов чи досі шукаєш? Я тобі Успіха цитату знайшов на другий день. Так що все, що в мій бік тоді співав, собі на лобі напиши.
Це факти, чудачок. Конкретні факти. А не брехня зі стелі, що хтось возив по гальюну. Поржіть краще разом з будівельником з твоїх прапорщиків строковиків. Такої роси він не бачив.
ты это о чем, "военный мирного времени"? у тебя какие то фантомные боли от общения с сержантами? так пообщайся с виталиной в привате, ну не нужно на форум нести это)))
_Mykola_ написав:Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності. Дякую.
Пояснював вже, що Арестович - це не точка зору, це брехня. Завтра він змінить точку зору і скаже, я брехав А потім знову змінить точку зору ще раз І зробить це багато разів Як він робив це багато разів
Це не відповідь, а словоблудіє. Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності. Дякую. З чим ви у викладеному за 5 хвилин не згодні, і головне чому?