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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94989499950095019502 ... 9504>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:15

Віталя - ай молодець!))

  detroytred написав:
  Успіх написав:То що - є версії, чому мене ТЕРМІНОВО відправили туди, де реве ревучий? :D

Да якби вибір невеликий.
Варіантів усього два: посилити або-або.

Хіба що ще може приймати щось..., або перенавчатись на щось.
Скоріше шось з цієї пари.
Ніж верхньої.

А може?)))
Нагороджувати?

Так, варіантів не густо))

А на нагородження, то ми аж так далеко не їздимо))

Моя мама(коли я їй сказав, що сюди відправляють) подумала, що мене в лікарню/госпіталь кладуть...
А от моя дружина - зразу правильно вгадала! :D Хоч каже - "а в тебе лише 2 варіанти..." :wink:

Так от - відкриваю карти!))

Готові?))
Точно готові?)))

Віталіан сьогодні зразу вгадав! :shock: 🙃🙃🙃
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:17

  Hotab написав:stm
наемный сотрудник ИТ галеры (

Це ж про податок 18+1.5%, а не 5(?)?
Муха вдавиться..

там еще ЕСВ в 20%, вроде, есть...
пу и такая мелочь, что в штат берут (точнее не успевают взять) только через тцк
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 18 сер, 2024 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:20

Успіх
Значить перенавчатися на щось.
Будеш пілотом чи оператором?))

Головне, щоб потім в себе в частині і залишився...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:22

_hunter
Так він там обмежений максимум 26к.. пиль для сіньора.,

Ну а взагалі то ж ясно чому так…
Якщо податків виходить по фіналу більше 1-1,5 кує, то ясно що держава буде бронювати.
З пілотами цивільної авіації аналогічно зараз. Але вже без мене, хоча я все ще є в штаті авіакомпанії…
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:22

  Ukrainian написав:Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю
Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.
Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим.
https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438


Ваша ссылка на цитату из газеты вызывает у меня воспоминание об анекдоте
Встречаются два еврея:
— Слышал я «Битлз», не понравилось. Картавят, фальшивят... Что людям в них нравится?!
— А где ты их слышал?
— Да мне Мойша напел…


Стаття 21-3. Використання та застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

Дополнительные ограничения на применение при побеге вы видите ?

Тут был спор между детройтом и стм. Есть моменты над которыми можно подумать.
Если взять ст. 46. Застосування вогнепальної зброї ЗУ ПРо НПУ, то в п.5 ч.4 сказано
5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;
А вот в ст. 23-1 ЗУ Про Державну прикордонну службу України указания на тяжесть преступления не усматривается.
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
Исходя из закона про НПУ полицейский своими глазами должен увидеть момент совершения лицом особо тяжкого или тяжкого преступления. Тогда допустимо применение огнестрельного оружия при побеге. Предполагаю, что и в отношении нормы для пограничников действует такой же подход.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:30

  tumos написав:
Тут был спор между детройтом и стм.

Нононо))
Спору не було.
Було спростування Детройтом вигадок Стм про адмінку.
Для дискусії посилання на хоч якісь документи, окрім її пісень, я так і не дочекався.
Прохожий мабуть з цього поржав. Тільки переплутав з кого.

Подумати можна лише після появи отих доповнень Врадою стосовно розширення меж застосування зброї прикордонникам.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:30

Одні про це мріють, а у інших - їхні мрії збуваються)))

  detroytred написав:Успіх
Значить перенавчатися на щось.
Будеш пілотом чи оператором?))

Головне, щоб потім в себе в частині і залишився...

Тобто "пілотом"?
Це ж не ф-16 :D :D :D

А залишитись в себе потім - це вже навряд чи :roll: - бо буду(якщо навчусь) - нарозхват!

Тож мрії(хоч і чужі - Флая/Віталіана) - збуваються!😁😁😁
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:34

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:За Стм на другий день - Будівельник, на третій - випирнув Песікіт. Наступний Прохожий буде?

а смысл?
рогопилу в глаза ссы скажет божья роса)))
вчера возили-возили целый день мордой по гальюну а фигуранту пох...
но я поржал, СТМ и Будивельныку спасибо и респект за терпение)

Вау!
І цей з клоун з компашки випирнув. Поза чергою.

Скільки разів зливався? На чотринадцятому зупинилися чи п'ятнадцятому?
Як там цитати про сержантів знайшов чи досі шукаєш?
Я тобі Успіха цитату знайшов на другий день. Так що все, що в мій бік тоді співав, собі на лобі напиши.

Це факти, чудачок. Конкретні факти.
А не брехня зі стелі, що хтось возив по гальюну.
Поржіть краще разом з будівельником з твоїх прапорщиків строковиків.
Такої роси він не бачив.

ты это о чем, "военный мирного времени"?
у тебя какие то фантомные боли от общения с сержантами?
так пообщайся с виталиной в привате, ну не нужно на форум нести это)))

но ты это, пиши исчо, смешно, хоть и уныло...)))
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:37

  Успіх написав:
  detroytred написав:Успіх
Значить перенавчатися на щось.
Будеш пілотом чи оператором?))

Головне, щоб потім в себе в частині і залишився...

Тобто "пілотом"?
Це ж не ф-16 :D :D :D

А залишитись в себе потім - це вже навряд чи :roll: - бо буду(якщо навчусь) - нарозхват!

Тож мрії(хоч і чужі - Флая/Віталіана) - збуваються!😁😁😁

Взнавайте і звикайте тепер!

*Пілот FPV дрону, військовослужбовець*
https://armyinform.com.ua/job_zsu/pilot ... uzhbovecz/
Саме отакого повно...

!!!!
Сумно. Все ж таки арта...
А в стрілецьких (штурмових) потреба в дронщиках ого-го...

Питання тоді лише одне: якого милого вас ваші командири з частини віддали....???
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:40

  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності.
Дякую. :lol:

Пояснював вже, що Арестович - це не точка зору, це брехня.
Завтра він змінить точку зору і скаже, я брехав
А потім знову змінить точку зору ще раз
І зробить це багато разів
Як він робив це багато разів

Це не відповідь, а словоблудіє.
Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності.
Дякую.
З чим ви у викладеному за 5 хвилин не згодні, і головне чому?
_Mykola_
 
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