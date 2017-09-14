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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 949995009501950295039504>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:47

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  Прохожий написав:а смысл?
рогопилу в глаза ссы скажет божья роса)))
вчера возили-возили целый день мордой по гальюну а фигуранту пох...
но я поржал, СТМ и Будивельныку спасибо и респект за терпение)

Вау!
І цей з клоун з компашки випирнув. Поза чергою.

Скільки разів зливався? На чотринадцятому зупинилися чи п'ятнадцятому?
Як там цитати про сержантів знайшов чи досі шукаєш?
Я тобі Успіха цитату знайшов на другий день. Так що все, що в мій бік тоді співав, собі на лобі напиши.

Це факти, чудачок. Конкретні факти.
А не брехня зі стелі, що хтось возив по гальюну.
Поржіть краще разом з будівельником з твоїх прапорщиків строковиків.
Такої роси він не бачив.

ты это о чем, "военный мирного времени"?
у тебя какие то фантомные боли от общения с сержантами?
так пообщайся с виталиной в привате, ну не нужно на форум нести это)))

но ты это, пиши исчо, смешно, хоть и уныло...)))


Тебе макнути в твої ж закиди-брехню цими сержантами в мій бік?
Ти ж сам цих сержантів мені тицяв.
Після Васька. Спочатку він.
І обидва на мою вимогу надати цитату з отими сержантами, а не свою брехню, зливались.

Без проблем.
Давай так -- тариф 2 куо.
Щоб не було, як з Успіхом -- я витратив час, знайшов цитату, а ти злився.
Чи вп'ятнадцяте зілл'єшся, чудачок-брехунець?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:52

  detroytred написав:
  detroytred написав:Це лепоче клоун, .... власну брехню т........ макали конкретикою, ..... брехню.
.....такого єралашика .
Ти цей єралашик побудував на ..... брехунцю,.... перекручувальнику ..... своїм єралашиком:.....?
Клієнт хворий
але вже не заразний
+не зважаючи на лікування - зміна словарного запасу відбувається дуже повільно і клієнт напевно помре з словами паразитами...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 18 сер, 2024 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:52

  detroytred написав:Успіх
Значить перенавчатися на щось.
Будеш пілотом чи оператором?))

Головне, щоб потім в себе в частині і залишився...

+ Сирський у квітні давав розпорядження повертати з лівих підпорядкувань назад у підрозділи безпілотних систем і заборонив такі переведення тих хто працює з безпілотниками.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:52

  fox767676 написав:
  stm написав:
  _Mykola_ написав:ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.

30 положение Минцыфры, наемный сотрудник ИТ галеры (не ФОП) имеет право на бронь. 1) Оформление критической инфраструктуры на Минцыфры 2) подпись ЕЦП директора и в 24 часа в Дие приходит подтверждение брони. Пользуйтесь.


попугайчик ты какое отношение к ИТ имеешь чтобы тут пиздеть
уйобище цветастое
блядина сраная

Приход поймали и на форум? 4 из 4: выдуманный собственный мир, адреналин, агрессивность и полное бесстрашие. Для ИТ тяжёлая наркота плохо, там мозг плавить нежелательно.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:57

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  detroytred написав:Це лепоче клоун, .... власну брехню т........ макали конкретикою, ..... брехню.
.....такого єралашика .
Ти цей єралашик побудував на ..... брехунцю,.... перекручувальнику ..... своїм єралашиком:.....?
Клієнт хворий
але вже не заразний
+не зважаючи на лікування - зміна словарного запасу відбувається дуже повільно і клієнт напевно помре з словами паразитами...

Єралашик ні про що.

От дійсно:
дивись -- я вимушений реагувати на твої і Ко закиди. Бо в мій бік не можу залишити без уваги.

А ви-то, клоуни, чого до мене лізете????

До речі, ваша компашка дозріла до нової якості моєї реакції (уваги)) --- пнх!
Зрозумів?
Іншим передай.
Тепер буде коротко. Навіть одним словом -- пнх.
(Хоча виключення може і буду робити іноді). Колись.

Бо знов без черги... скопом полізли, як таргани. Навіщо мені вам кнопати?! Буду коротко.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 сер, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:59

  Hotab написав:_hunter
Так він там обмежений максимум 26к.. пиль для сіньора.,

Ну а взагалі то ж ясно чому так…
Якщо податків виходить по фіналу більше 1-1,5 кує, то ясно що держава буде бронювати.
З пілотами цивільної авіації аналогічно зараз. Але вже без мене, хоча я все ще є в штаті авіакомпанії…

20% от 3х тыщ - 10% от 6ти - оно-то, может и "пыль", но тут больше вопрос "а Держава на пенсии эту пыль точно вернет?"
При этом "засаду" с военкоматом вы как-то упустили из виду ;)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:02

  fox767676 написав:
  stm написав:
  _Mykola_ написав:ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.

30 положение Минцыфры, наемный сотрудник ИТ галеры (не ФОП) имеет право на бронь. 1) Оформление критической инфраструктуры на Минцыфры 2) подпись ЕЦП директора и в 24 часа в Дие приходит подтверждение брони. Пользуйтесь.

...

fox767676 не переймайтесь так, просто додайте у ЧС.
Мадам, напевно не в курсі, маленьких ньюансів.

Максимум 50% і за виключенням "дефіцитних" ВОС (а це, наприклад, практично всі хто закінчив КПІ, та інші популярні технічні ВУЗи з військовою кафедрою) мобілізація протягом місяця-двох інших 50%, множить ВСЮ компанію на нуль, айтішники, з практики напевно, підтвердять... :(
Пишіть ісчо.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:02

  Успіх написав:- бо буду(якщо навчусь) - нарозхват!
100% научишься это не сложнее форума.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:08

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:- бо буду(якщо навчусь) - нарозхват!
100% научишься это не сложнее форума.

На жаль, не все так просто і безхмарно.
Треба доволі багато вчитися, тренуватися, і не всі зможуть навіть у симуляторі нормально полетіти. Деяких людей організм так починає глючити, що пілотом не варіант взагалі.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:09

вопрос к военным. в чём смысл таких фото? это ж не охота на кабана. хотя на земле кабан под 120кг.
vitaliiangel
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  #<1 ... 949995009501950295039504>
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