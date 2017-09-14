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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 сер, 2024 20:47
Прохожий написав: detroytred написав: Прохожий написав:
а смысл?
рогопилу в глаза ссы скажет божья роса)))
вчера возили-возили целый день мордой по гальюну а фигуранту пох...
но я поржал, СТМ и Будивельныку спасибо и респект за терпение)
Вау!
І цей з клоун з компашки випирнув. Поза чергою.
Скільки разів зливався? На чотринадцятому зупинилися чи п'ятнадцятому?Як там цитати про сержантів знайшов чи досі шукаєш?
Я тобі Успіха цитату знайшов на другий день. Так що все, що в мій бік тоді співав, собі на лобі напиши.
Це факти, чудачок. Конкретні факти.
А не брехня зі стелі, що хтось возив по гальюну.
Поржіть краще разом з будівельником з твоїх прапорщиків строковиків.
Такої роси він не бачив.
ты это о чем, "военный мирного времени"?
у тебя какие то фантомные боли от общения с сержантами?
так пообщайся с виталиной в привате, ну не нужно на форум нести это)))
но ты это, пиши исчо, смешно, хоть и уныло...)))
Тебе макнути в твої ж закиди-брехню цими сержантами в мій бік?
Ти ж сам цих сержантів мені тицяв.
Після Васька. Спочатку він.
І обидва на мою вимогу надати цитату з отими сержантами, а не свою брехню, зливались.
Без проблем.
Давай так -- тариф 2 куо.
Щоб не було, як з Успіхом -- я витратив час, знайшов цитату, а ти злився.
Чи вп'ятнадцяте зілл'єшся, чудачок-брехунець?
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detroytred
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Додано: Нед 18 сер, 2024 20:52
detroytred написав: detroytred написав:
Це лепоче клоун, .... власну брехню т........ макали конкретикою, ..... брехню.
.....такого єралашика .
Ти цей єралашик побудував на ..... брехунцю,.... перекручувальнику ..... своїм єралашиком:.....?
Клієнт хворий
але вже не заразний
+не зважаючи на лікування - зміна словарного запасу відбувається дуже повільно і клієнт напевно помре з словами паразитами...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 18 сер, 2024 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 20:52
detroytred написав:
Успіх
Значить перенавчатися на щось.
Будеш пілотом чи оператором?))
Головне, щоб потім в себе в частині і залишився...
+ Сирський у квітні давав розпорядження повертати з лівих підпорядкувань назад у підрозділи безпілотних систем і заборонив такі переведення тих хто працює з безпілотниками.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 20:52
fox767676 написав: stm написав: _Mykola_ написав:
ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.
30 положение Минцыфры, наемный сотрудник ИТ галеры (не ФОП) имеет право на бронь. 1) Оформление критической инфраструктуры на Минцыфры 2) подпись ЕЦП директора и в 24 часа в Дие приходит подтверждение брони. Пользуйтесь.
попугайчик ты какое отношение к ИТ имеешь чтобы тут пиздеть
уйобище цветастое
блядина сраная
Приход поймали и на форум? 4 из 4: выдуманный собственный мир, адреналин, агрессивность и полное бесстрашие. Для ИТ тяжёлая наркота плохо, там мозг плавить нежелательно.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 20:57
budivelnik написав: detroytred написав: detroytred написав:
Це лепоче клоун, .... власну брехню т........ макали конкретикою, ..... брехню.
.....такого єралашика .
Ти цей єралашик побудував на ..... брехунцю,.... перекручувальнику ..... своїм єралашиком:.....?
Клієнт хворий
але вже не заразний
+не зважаючи на лікування - зміна словарного запасу відбувається дуже повільно і клієнт напевно помре з словами паразитами...
Єралашик ні про що.
От дійсно:
дивись -- я вимушений реагувати на твої і Ко закиди. Бо в мій бік не можу залишити без уваги.
А ви-то, клоуни, чого до мене лізете????
До речі, ваша компашка дозріла до нової якості моєї реакції (уваги)) --- пнх!
Зрозумів?
Іншим передай.
Тепер буде коротко. Навіть одним словом -- пнх.
(Хоча виключення може і буду робити іноді). Колись.
Бо знов без черги... скопом полізли, як таргани. Навіщо мені вам кнопати?! Буду коротко.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 18 сер, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 20:59
Hotab написав:_hunter
Так він там обмежений максимум 26к.. пиль для сіньора.,
Ну а взагалі то ж ясно чому так…
Якщо податків виходить по фіналу більше 1-1,5 кує, то ясно що держава буде бронювати.
З пілотами цивільної авіації аналогічно зараз. Але вже без мене, хоча я все ще є в штаті авіакомпанії…
20% от 3х тыщ - 10% от 6ти - оно-то, может и "пыль", но тут больше вопрос "а Держава на пенсии эту пыль точно вернет?"
При этом "засаду" с военкоматом вы как-то упустили из виду
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Додано: Нед 18 сер, 2024 21:02
fox767676
fox767676 написав: stm написав: _Mykola_ написав:
ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.
30 положение Минцыфры, наемный сотрудник ИТ галеры (не ФОП) имеет право на бронь. 1) Оформление критической инфраструктуры на Минцыфры 2) подпись ЕЦП директора и в 24 часа в Дие приходит подтверждение брони. Пользуйтесь.
...
не переймайтесь так, просто додайте у ЧС.
Мадам, напевно не в курсі, маленьких ньюансів.
Максимум 50% і за виключенням "дефіцитних" ВОС (а це, наприклад, практично всі хто закінчив КПІ, та інші популярні технічні ВУЗи з військовою кафедрою) мобілізація протягом місяця-двох інших 50%, множить ВСЮ компанію на нуль, айтішники, з практики напевно, підтвердять...
Пишіть ісчо.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 21:02
Успіх написав:
- бо буду(якщо навчусь) - нарозхват!
100% научишься это не сложнее форума.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 18 сер, 2024 21:08
vitaliiangel написав: Успіх написав:
- бо буду(якщо навчусь) - нарозхват!
100% научишься это не сложнее форума.
На жаль, не все так просто і безхмарно.
Треба доволі багато вчитися, тренуватися, і не всі зможуть навіть у симуляторі нормально полетіти. Деяких людей організм так починає глючити, що пілотом не варіант взагалі.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 21:09
вопрос к военным. в чём смысл таких фото? это ж не охота на кабана. хотя на земле кабан под 120кг.
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vitaliiangel
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