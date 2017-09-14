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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95009501950295039504>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:19

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:19

  fox767676 написав:
  stm написав:Приход поймали и на форум? 4 из 4: выдуманный собственный мир, адреналин, агрессивность и полное бесстрашие. Для ИТ тяжёлая наркота плохо, там мозг плавить нежелательно.



ты ,чучело разрисованое,тут писало год назад "что не знаещь айтишников у которых проблемы с мобилизацией".
между тем пятидесятилетние гипертоники донатили сотнями тысяч, живя в полудполье, а когда проекты сокразались, в т.ч из-за того что заказчики напуганы опытом выдергивания в армию, в плоть до тимлидов, сворачивают проекты, после этого люди с 30 лентим опытом переходят либо в полное подполье, либо тикают за 15-20 куе, в т.ч по системк шлях через знаомых волонтеров.
расскажи своми сказки на ДОУ , или даже кендлу тут, они тебя изувечат,
я еще добрячком окажусь.
в самом лучшем случае ит-галера имеет 50% квоту , что не есть решением дающим возможность продолжать бизнес

Мне тебя жалко. Возбуждение не там проявляешь. А если правда про гипертоника 50 лет, то ещё недавно было до 45, вообще чувак завязывай. Хотя неадекватность как психическое расстройство даёт 100% "непридатен", может и коси дальше, хорошо получается. ВЛК должно оценить. Если зрачки расширены, движения резкие, кричишь громко. Очень, очень натурально будет.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:20

  UA написав:
  vitaliiangel написав:вопрос к военным. в чём смысл таких фото? это ж не охота на кабана. хотя на земле кабан под 120кг.

Такой же смысл как и кресты на бронетехнике.

Що поганого в хрестах? Вони до фашизму мають такий самий стосунок як ваша російська мова до Путіна. 😅

Сходив на урок англійської, а тут ще 3 фронти відкрили.
Всюди перехресний обстріл.
Хоча можна ж було гнобити лише Флумана, він лише скаржиться, і це прикольно 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 21:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:21

  vitaliiangel написав:

закріпитися в полі vs житлово/промисловій забудові, дві великі різниці
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:25

vitaliiangel

....он не гигант , и не жирный .....
Посмертные изменения связанные с разложением .
На воздухе процесс разложения идет быстрее .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:26

Інженерів джойстиків підвісити за яя))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:- бо буду(якщо навчусь) - нарозхват!
100% научишься это не сложнее форума.

Нікуя!
Джойстик мені зовсім не подобається/не зручний!

От від ігрової приставки джойстик - оце нормас! :D

А то намудрили з ним - а він не зручний капєц!
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:29

flyman


закріпитися в полі vs житлово/промисловій забудові, дві великі різниці


Такі експерти -соскінці пропадають, а на фронті вони як повітря треба.

Флумани-теоретики мені нагадують мого викладача з аеродинаміки в Харкові. Можливо Детройт його знає, Раєвський.
Його слова «як так багато років викладаю аеродинаміку, що мабуть сам би зараз сів в літак і полетів» :D

Смішно, бо як показує практика, на етапі початкового навчання глибокі знання аеродинаміки скоріше шкодять навчитись літати , ніж допомагають. Але обовʼязково допомагають потім, коли пілот з ведмедя на самокаті перетворюється в повноцінного учасника повітряного руху.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:31

  Успіх написав:Джойстик мені зовсім не подобається/не зручний!
а культурная программа какая?
  Hotab написав:коли пілот з ведмедя на самокаті
ты таки оседлал самокат?
  холява написав:vitaliiangel

....он не гигант , и не жирный .....
Посмертные изменения связанные с разложением .
На воздухе процесс разложения идет быстрее .

ясно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:36

«Космическую пехоту» бросили на оборону Курской области
Из-за нехватки кадров в мотострелки списали военных из подразделений ВКС, включая станции предупреждения о ядерном ударе и полки тяжелых бомбардировщиков

https://storage.googleapis.com/istories ... 3ea609be7d


Близкий к Генштабу ВС РФ телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что ВСУ вновь пытаются прорваться в райцентр Коренево (около 28 км от границы). Судя по всему, украинцы хотят взять этот поселок в клещи, заходя с двух сторон. Также ВСУ пытаются закрепиться в населенном пункте Борки Беловского района.

Минобороны РФ признает, что ВСУ пытаются прорваться в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского, Матвеевки и Скрылевки. Некоторые из этих населенных пунктов расположены на глубине до 30 км от границы, а от Сафроновки и Матвеевки украинская армия может выйти к трассе Льгов — Рыльск. То есть официальная Москва фиксирует дальнейшее продвижение ВСУ.

При этом, по сообщениям МО РФ, российская армия выбила ВСУ из села Крупец в Беловском районе возле границы.

В самом Беловском районе простреливаются автомобильные дороги Суджа — Обоянь и Белица — Белая, сообщают местные власти. Мирных жителей призывают не пользоваться этими путями.

В наступлении на Курскую область ВСУ также используют трофейную технику ВС РФ. Так, фотокорреспондент AFP Роман Пилипей заснял новейший российский танк Т-90М «Прорыв» в окрасе ВСУ, который выдвигался из Сумской области в Россию. Эта модификация Т-90 встала на вооружение ВС РФ только в 2020 году.
https://storage.googleapis.com/istories ... index.html
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 18 сер, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:38

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:- бо буду(якщо навчусь) - нарозхват!
100% научишься это не сложнее форума.

Нікуя!
Джойстик мені зовсім не подобається/не зручний!

От від ігрової приставки джойстик - оце нормас! :D

А то намудрили з ним - а він не зручний капєц!

там кирзачі недавно перестали носити, а ти на незручний джойстик жалуєшся
flyman
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  #<1 ... 95009501950295039504>
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