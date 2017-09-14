Близкий к Генштабу ВС РФ телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что ВСУ вновь пытаются прорваться в райцентр Коренево (около 28 км от границы). Судя по всему, украинцы хотят взять этот поселок в клещи, заходя с двух сторон. Также ВСУ пытаются закрепиться в населенном пункте Борки Беловского района.Минобороны РФ признает, что ВСУ пытаются прорваться в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского, Матвеевки и Скрылевки. Некоторые из этих населенных пунктов расположены на глубине до 30 км от границы, а от Сафроновки и Матвеевки украинская армия может выйти к трассе Льгов — Рыльск. То есть официальная Москва фиксирует дальнейшее продвижение ВСУ.При этом, по сообщениям МО РФ, российская армия выбила ВСУ из села Крупец в Беловском районе возле границы.В самом Беловском районе простреливаются автомобильные дороги Суджа — Обоянь и Белица — Белая, сообщают местные власти. Мирных жителей призывают не пользоваться этими путями.В наступлении на Курскую область ВСУ также используют трофейную технику ВС РФ. Так, фотокорреспондент AFP Роман Пилипей заснял новейший российский танк Т-90М «Прорыв» в окрасе ВСУ, который выдвигался из Сумской области в Россию. Эта модификация Т-90 встала на вооружение ВС РФ только в 2020 году.