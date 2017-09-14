stm написав:Приход поймали и на форум? 4 из 4: выдуманный собственный мир, адреналин, агрессивность и полное бесстрашие. Для ИТ тяжёлая наркота плохо, там мозг плавить нежелательно.
ты ,чучело разрисованое,тут писало год назад "что не знаещь айтишников у которых проблемы с мобилизацией". между тем пятидесятилетние гипертоники донатили сотнями тысяч, живя в полудполье, а когда проекты сокразались, в т.ч из-за того что заказчики напуганы опытом выдергивания в армию, в плоть до тимлидов, сворачивают проекты, после этого люди с 30 лентим опытом переходят либо в полное подполье, либо тикают за 15-20 куе, в т.ч по системк шлях через знаомых волонтеров. расскажи своми сказки на ДОУ , или даже кендлу тут, они тебя изувечат, я еще добрячком окажусь. в самом лучшем случае ит-галера имеет 50% квоту , что не есть решением дающим возможность продолжать бизнес
Мне тебя жалко. Возбуждение не там проявляешь. А если правда про гипертоника 50 лет, то ещё недавно было до 45, вообще чувак завязывай. Хотя неадекватность как психическое расстройство даёт 100% "непридатен", может и коси дальше, хорошо получается. ВЛК должно оценить. Если зрачки расширены, движения резкие, кричишь громко. Очень, очень натурально будет.
закріпитися в полі vs житлово/промисловій забудові, дві великі різниці
Такі експерти -соскінці пропадають, а на фронті вони як повітря треба.
Флумани-теоретики мені нагадують мого викладача з аеродинаміки в Харкові. Можливо Детройт його знає, Раєвський. Його слова «як так багато років викладаю аеродинаміку, що мабуть сам би зараз сів в літак і полетів»
Смішно, бо як показує практика, на етапі початкового навчання глибокі знання аеродинаміки скоріше шкодять навчитись літати , ніж допомагають. Але обовʼязково допомагають потім, коли пілот з ведмедя на самокаті перетворюється в повноцінного учасника повітряного руху.
«Космическую пехоту» бросили на оборону Курской области Из-за нехватки кадров в мотострелки списали военных из подразделений ВКС, включая станции предупреждения о ядерном ударе и полки тяжелых бомбардировщиков
Близкий к Генштабу ВС РФ телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что ВСУ вновь пытаются прорваться в райцентр Коренево (около 28 км от границы). Судя по всему, украинцы хотят взять этот поселок в клещи, заходя с двух сторон. Также ВСУ пытаются закрепиться в населенном пункте Борки Беловского района.
Минобороны РФ признает, что ВСУ пытаются прорваться в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского, Матвеевки и Скрылевки. Некоторые из этих населенных пунктов расположены на глубине до 30 км от границы, а от Сафроновки и Матвеевки украинская армия может выйти к трассе Льгов — Рыльск. То есть официальная Москва фиксирует дальнейшее продвижение ВСУ.
При этом, по сообщениям МО РФ, российская армия выбила ВСУ из села Крупец в Беловском районе возле границы.
В самом Беловском районе простреливаются автомобильные дороги Суджа — Обоянь и Белица — Белая, сообщают местные власти. Мирных жителей призывают не пользоваться этими путями.
В наступлении на Курскую область ВСУ также используют трофейную технику ВС РФ. Так, фотокорреспондент AFP Роман Пилипей заснял новейший российский танк Т-90М «Прорыв» в окрасе ВСУ, который выдвигался из Сумской области в Россию. Эта модификация Т-90 встала на вооружение ВС РФ только в 2020 году. https://storage.googleapis.com/istories ... index.html
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 18 сер, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.