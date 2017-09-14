Додано: Нед 18 сер, 2024 21:43

tumos написав: Ukrainian написав: Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю

Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.

Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим.

https://www.dw.com/uk/ верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438 Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброюУкраїнські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив,чи становлять загрозу іншим.верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438



Ваша ссылка на цитату из газеты вызывает у меня воспоминание об анекдоте

Встречаются два еврея:

— Слышал я «Битлз», не понравилось. Картавят, фальшивят... Что людям в них нравится?!

— А где ты их слышал?

— Да мне Мойша напел…





Стаття 21-3. Використання та застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки

5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;

6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;



Дополнительные ограничения на применение при побеге вы видите ?



Тут был спор между детройтом и стм. Есть моменты над которыми можно подумать.

Если взять ст. 46. Застосування вогнепальної зброї ЗУ ПРо НПУ, то в п.5 ч.4 сказано

5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;

А вот в ст. 23-1 ЗУ Про Державну прикордонну службу України указания на тяжесть преступления не усматривается.

5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;

Исходя из закона про НПУ полицейский своими глазами должен увидеть момент совершения лицом особо тяжкого или тяжкого преступления. Тогда допустимо применение огнестрельного оружия при побеге. Предполагаю, что и в отношении нормы для пограничников действует такой же подход. Ваша ссылка на цитату из газеты вызывает у меня воспоминание об анекдотеСтаття 21-3. Використання та застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;Дополнительные ограничения на применение при побеге вы видите ?Тут был спор между детройтом и стм. Есть моменты над которыми можно подумать.Если взять ст. 46. Застосування вогнепальної зброї ЗУ ПРо НПУ, то в п.5 ч.4 сказано5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;А вот в ст. 23-1 ЗУ Про Державну прикордонну службу України указания на тяжесть преступления не усматривается.5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;Исходя из закона про НПУ полицейский своими глазами должен увидеть момент совершения лицом особо тяжкого или тяжкого преступления. Тогда допустимо применение огнестрельного оружия при побеге. Предполагаю, что и в отношении нормы для пограничников действует такой же подход.

Верховна Рада України розширила повноваження прикордонників і визначила, за яких умов вони мають право використовувати фізичну силу, спецзасоби, зброю та бойову техніку. Відповідні зміни на засіданні у четвер, 18 листопада підтримав 271 депутат.У пояснювальній записці до законопроєкту, його автори - депутати з комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки - зазначають, що нині використання прикордонниками засобів примусу регулюється законами "Про Нацполіцію", а також статутами Збройних сил. Втім, цих правил недостатньо, щоб ефективно протистояти порушникам українського кордону, в тому числі в зоні бойових дій на Донбасі, тому комітет розробив окремі зміни до законодавства."Випадки злісної непокори законним вимогам прикордонників з боку порушників режиму державного кордону України, зухвалість їх дій у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі супроводжуються погрозами їх життю та здоров’ю особового складу", - стверджують депутати у пояснювальній записці.Після вступу законодавчої ініціативи в дію, українські прикордонники матимуть право проводити поверхневу перевірку людей, речей та транспортних засобів. Крім того, вони уповноважені використовувати фізичний вплив, в тому числі боротьбу рукопашний бій, а також спецзасоби, спрямовані на те, щоб захиститись, зупинити чи затримати порушника. Так, в арсеналі прикордонників можуть бути кайданки, сітки для зв'язування, кийки, засоби сльозогінної та дратівливої дії, електрошокери, різноманітні підривні пристрої.Для прикордонників такими засобами є вогнепальна зброя. Після підписання нового закону президентом вони зможуть використовувати її виключно для захисту і відбиття нападу, у випадку загрози життю чи здоров'ю чи для звільнення заручників. Також прикордонники матимуть право стріляти у випадку відбиття нападу на об'єкти, які охороняються або у разі необхідності зупинити авто, яке загрожує життю чи здоров'ю людей. Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив,чи становлять загрозу іншим.Окрім того, вистрілами прикордонники матимуть право зупиняти безпілотники, які літатимуть над стратегічними об'єктами чи позиціями чи зловмисників, які намагаються викрасти зброю, бойову техніку чи повітряне судно.Використовувати зброю прикордонники мають лише після попередження. За винятком випадків, коли мова йде про необхідність відбивати збройний напад на територію України, службовий транспорт, літаки, катери та інші засоби, які використовує державна прикордонна служба. А також – для припинення провокацій та збройних конфліктів, у разі раптового нападу озброєного порушника чи в ситуації,та в інших ситуаціях.Посилання на джереловерховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438Думаю в редакції Deutsche Welle краще в законах розбираютьсяПовна версія доступна тут