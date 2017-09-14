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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 950295039504950595069507>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:05

А на війні - як на війні©

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Як не як ОБРАЗЛИВО! - і я це комбатові казав декілька тижнів тому - кажу: "як так, що майже 2,5р був потрібний, всього мене понаучували(і бусоль, і старлінк, і рації, і т.д. і т.п.), і 2,5р їздив по вогневих позиціях, виконував бойову роботу... 100500раз ериймав участь в бойових діях!!! - а тепер став не потрібним????! Ну як так?"
ты хоть одного русского в глаза видел?

Плять!
Пів сторіки написав, як було в піхоті... - а тут інет мережевий пропадає/переривчатий... і все злетіло :twisted:

Тож, коротко:
- Майже щоранку орки йдуть на штурм!
- Стрілянина йде з усього...
- Висувається їх танчик і шмаляє, як дурний...
- Щоб оркам подивитись в очі - треба було всього лиш пройти 1,5км, щоб застрибнути до них в окоп!
Нам показували карту на телефоні їхніх позицій...


п.с.
Казали, слухайте рацію...
Якщо щось, то ми вас евакуюємо...
Але до вас не прорвуться...
А якщо прорвуться, то сидіть тихо - в бій не вступати! :shock: :shock: :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:11

  Успіх написав:Плять!
Пів сторіки написав, як було в піхоті... - а тут інет мережевий пропадає/переривчатий... і все злетіло
я когда много пишу с телефона сначала копирую написанное, а потом жму отправить. Привычка с первых версий windows 3.1 кучу текстов так сохранил.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 18 сер, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:11

  Ukrainian написав:
  tumos написав:
  Ukrainian написав:Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю
Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження.
Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим.
https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438


Ваша ссылка на цитату из газеты вызывает у меня воспоминание об анекдоте
Встречаются два еврея:
— Слышал я «Битлз», не понравилось. Картавят, фальшивят... Что людям в них нравится?!
— А где ты их слышал?
— Да мне Мойша напел…


Стаття 21-3. Використання та застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

Дополнительные ограничения на применение при побеге вы видите ?

Тут был спор между детройтом и стм. Есть моменты над которыми можно подумать.
Если взять ст. 46. Застосування вогнепальної зброї ЗУ ПРо НПУ, то в п.5 ч.4 сказано
5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;
А вот в ст. 23-1 ЗУ Про Державну прикордонну службу України указания на тяжесть преступления не усматривается.
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
Исходя из закона про НПУ полицейский своими глазами должен увидеть момент совершения лицом особо тяжкого или тяжкого преступления. Тогда допустимо применение огнестрельного оружия при побеге. Предполагаю, что и в отношении нормы для пограничников действует такой же подход.


Після вступу законодавчої ініціативи в дію, українські прикордонники матимуть право
...
Після підписання нового закону президентом вони ...

джерело
https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438

Думаю в редакції Deutsche Welle краще в законах розбираються

Повна версія доступна тут http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=71391

Они-то разбираются. Просто "кое-кто" не заметил, что после выхода заметки появилась новая версия:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=556156
которую ГВРУ и подписал :D
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
1) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю;
2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;
3) звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі;
4) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
8 ) примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Державної прикордонної служби України, об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), з порушенням встановлених законодавством вимог;
9) недопущення спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу;
10) запобігання викраденню повітряного судна особою, яка здійснює його викрадення, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:14

  vitaliiangel написав:а культурная программа какая?
Не зрозумів?
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:14

  vitaliiangel написав:

Цікава оборона кордону а якщо Китай захоче напасти ? Такий момент забрати собі Сибір .
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:15

  Успіх написав:Як ПЛЯТЬ, так?©

Може лише втішити --- старших офіцерів кидають отак не менше.

Навіть гірше: спочатку вмовляють, плачуться --- приходь допоможи ..., а потім коли лад наведеш (за рахунок втрати свого здоров'я...), то отак відправлять по запиту зверху.
На питання якого милого? -- мовчать, зливаються (як отакі ж зливщики на цьому форумі). Тупо зливаються.

Вам-то хоч нічого не обіцяли, не вмовляли...
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:15

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:а культурная программа какая?
Не зрозумів?

развлекаетесь в тылу как-то?
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:19

  Hotab написав:Успіх

мене усе літо(ще й з кінця весни почали) ганяти по всіх розкопках/будівництвах🤦🏻 що аж останній тиждень в піхоту кинули копати🤦🏻

Як не як ОБРАЗЛИВО! - і я це комбатові казав декілька тижнів тому - кажу: "як так, що майже 2,5р був потрібний, всього мене понаучували(і бусоль, і старлінк, і рації, і т.д. і т.п.), і 2,5р їздив по вогневих позиціях, виконував бойову роботу... 100500раз приймав участь в бойових діях!!! - а тепер став не потрібним????! Ну як так?"



Або ти показав що здатний опанувати (хочеться вірити що саме це причина) , або збагрили непотрібного .. Тобто навідника, командира та інших вчити довше, замінити важче, це профі. А різноробочий - це найменш цінний спеціаліст.
Вчи все як треба, в авіації дрібниць нема . Ти вже майже авіатор. А тут теорії треба чимало. Та ж вище згадана аеродинаміка..
Та ладно я там простий/нікому не потрібний(як виявилось... - хоча 2,5р був потрібний) зв'язківець...
А от ти то справжній пілот!
То чому хоч на дронщика не піти тобі і реально допомагати нашій піхоті?
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:21

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:а культурная программа какая?
Не зрозумів?

развлекаетесь в тылу как-то?

Помалу проектуєш себе там? Правильно! Блок-пост біля мʼяча він такий. Сьогодні ти їх пригостив(ла) домашнім кексіком, і вони не питають твій документ, а завтра витягнуть з Чері і «іпало до огляду!».
Тобі треба лише інет. Більше дозвілля не потрібно. Це все твоє життя.

А от ти то справжній пілот!



Вже багато хто))
Хоча ще є що опановувати))

То чому хоч на дронщика не піти тобі і реально допомагати нашій піхоті?



)))
Тобі ще треба вчитись і вчитись тому що вмію я, чума ти 8-класна))
Колись , коли чомусь навчишся, влаштуємо батл))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 22:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:24

  Ukrainian написав: Цікава оборона кордону а якщо Китай захоче напасти ? Такий момент забрати собі Сибір .

Ви сенатора Грема чули?
Він сказав, що не хоче щоб ресурси України на трильйони отримав хто?
Китай.

Ресурси рашки вже й так китайські...
Нехай і не оформлені ще офіційно.
Йому не треба вже на неї нападати.

З.и. Казахстан.
Гугліть кому належить нафто і газородовища.
Офігєєтє....
16-20% Казахстану, а далі --- Штати, італійці, китайці, британці.

А наші .... жлоби.
І за їх тупе короткозоре жлобство тепер оте, що за віконцем.
Ціну платять тепер пересічні.
Яким співають пісні про ...
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