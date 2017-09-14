Успіх написав:Як не як ОБРАЗЛИВО! - і я це комбатові казав декілька тижнів тому - кажу: "як так, що майже 2,5р був потрібний, всього мене понаучували(і бусоль, і старлінк, і рації, і т.д. і т.п.), і 2,5р їздив по вогневих позиціях, виконував бойову роботу... 100500раз ериймав участь в бойових діях!!! - а тепер став не потрібним????! Ну як так?"
ты хоть одного русского в глаза видел?
Плять! Пів сторіки написав, як було в піхоті... - а тут інет мережевий пропадає/переривчатий... і все злетіло
Тож, коротко: - Майже щоранку орки йдуть на штурм! - Стрілянина йде з усього... - Висувається їх танчик і шмаляє, як дурний... - Щоб оркам подивитись в очі - треба було всього лиш пройти 1,5км, щоб застрибнути до них в окоп! Нам показували карту на телефоні їхніх позицій...
п.с. Казали, слухайте рацію... Якщо щось, то ми вас евакуюємо... Але до вас не прорвуться... А якщо прорвуться, то сидіть тихо - в бій не вступати!
Ukrainian написав:Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю Українські прикордонники матимуть право застосовувати силу, спецзасоби, а в окремих випадках - і зброю. Навіть без попередження. Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим. https://www.dw.com/uk/верховна-рада-дозволила-прикордонникам-частіше-використовувати-зброю/a-59866438
Ваша ссылка на цитату из газеты вызывает у меня воспоминание об анекдоте
Встречаются два еврея: — Слышал я «Битлз», не понравилось. Картавят, фальшивят... Что людям в них нравится?! — А где ты их слышал? — Да мне Мойша напел…
Стаття 21-3. Використання та застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки 5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу; 6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
Дополнительные ограничения на применение при побеге вы видите ?
Тут был спор между детройтом и стм. Есть моменты над которыми можно подумать. Если взять ст. 46. Застосування вогнепальної зброї ЗУ ПРо НПУ, то в п.5 ч.4 сказано 5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти; А вот в ст. 23-1 ЗУ Про Державну прикордонну службу України указания на тяжесть преступления не усматривается. 5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу; Исходя из закона про НПУ полицейский своими глазами должен увидеть момент совершения лицом особо тяжкого или тяжкого преступления. Тогда допустимо применение огнестрельного оружия при побеге. Предполагаю, что и в отношении нормы для пограничников действует такой же подход.
Після вступу законодавчої ініціативи в дію, українські прикордонники матимуть право ... Після підписання нового закону президентом вони ...
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для: 1) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю; 2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю; 3) звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі; 4) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення; 5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу; 6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб; 7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб; 8 ) примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Державної прикордонної служби України, об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), з порушенням встановлених законодавством вимог; 9) недопущення спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу; 10) запобігання викраденню повітряного судна особою, яка здійснює його викрадення, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу.
Може лише втішити --- старших офіцерів кидають отак не менше.
Навіть гірше: спочатку вмовляють, плачуться --- приходь допоможи ..., а потім коли лад наведеш (за рахунок втрати свого здоров'я...), то отак відправлять по запиту зверху. На питання якого милого? -- мовчать, зливаються (як отакі ж зливщики на цьому форумі). Тупо зливаються.
мене усе літо(ще й з кінця весни почали) ганяти по всіх розкопках/будівництвах🤦🏻 що аж останній тиждень в піхоту кинули копати🤦🏻
Як не як ОБРАЗЛИВО! - і я це комбатові казав декілька тижнів тому - кажу: "як так, що майже 2,5р був потрібний, всього мене понаучували(і бусоль, і старлінк, і рації, і т.д. і т.п.), і 2,5р їздив по вогневих позиціях, виконував бойову роботу... 100500раз приймав участь в бойових діях!!! - а тепер став не потрібним????! Ну як так?"
Або ти показав що здатний опанувати (хочеться вірити що саме це причина) , або збагрили непотрібного .. Тобто навідника, командира та інших вчити довше, замінити важче, це профі. А різноробочий - це найменш цінний спеціаліст. Вчи все як треба, в авіації дрібниць нема . Ти вже майже авіатор. А тут теорії треба чимало. Та ж вище згадана аеродинаміка..
Та ладно я там простий/нікому не потрібний(як виявилось... - хоча 2,5р був потрібний) зв'язківець... А от ти то справжній пілот! То чому хоч на дронщика не піти тобі і реально допомагати нашій піхоті?
vitaliiangel написав:а культурная программа какая?
Не зрозумів?
развлекаетесь в тылу как-то?
Помалу проектуєш себе там? Правильно! Блок-пост біля мʼяча він такий. Сьогодні ти їх пригостив(ла) домашнім кексіком, і вони не питають твій документ, а завтра витягнуть з Чері і «іпало до огляду!». Тобі треба лише інет. Більше дозвілля не потрібно. Це все твоє життя.
А от ти то справжній пілот!
Вже багато хто)) Хоча ще є що опановувати))
То чому хоч на дронщика не піти тобі і реально допомагати нашій піхоті?
))) Тобі ще треба вчитись і вчитись тому що вмію я, чума ти 8-класна)) Колись , коли чомусь навчишся, влаштуємо батл))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 22:26, всього редагувалось 2 разів.