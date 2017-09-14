Нах ці батли? Я тобі кажу - йди приноси користь на фронті, а не сиди в тилу з вумним виглядом і не повчай Флаїв, як треба армію любити!
Піхоті дуже потрібна допомога!!! Он чоловік Флер і сини Будівельника ніяк не хочуть піти допомогти, то може хоч ти - "не словом, а ділом?"
Тобі дебілу ніяк не дійне що я давно (добре, не дуже давно ) його опанував. Початково в Кампусі , під боком, (хто знає, той в темі), далі в Британії. Тому і кажу тобі про «батл». Але ти таке ж тупе як Флуман, у якого військові - це «сісю цмудять». Тому тебе з твоєю тупістю і профутболили. Рацію буде хтось інший заряджати.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для: 1) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю; 2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю; 3) звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі; 4) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення; 5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу; 6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб; 7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб; 8 ) примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Державної прикордонної служби України, об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), з порушенням встановлених законодавством вимог; 9) недопущення спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу; 10) запобігання викраденню повітряного судна особою, яка здійснює його викрадення, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу.
Пункти 5 та 6. Дозволяють застосовувати зброю коли особа намагається втекти чи чинить спротив/втікає після здійснення правопорушення (незаконний перетин державного кордону).
Якщо ти багато чого вмієш, то маєш бути на фронті, а не скирдувати різні професії лише для підвищеної пенсії!
А який тут звʼязок?)) Ну типа «вмію-більшу пенсію отримую», це де так працює?? Тобі тупому за 2.5 роки в ЗСУ ще не пояснили , а само ти не здатне розібратись, від чого залежить пенсія у в/с?? Скажи, чому ти наглухо відбитий дебіл?? Це справді бо лише 8 класів??
Ти тупориле хоч відкрило Гугл Мапс , знайшло там в ЖК Кампус знайомі англійські літери? Хоча… вони мабуть тобі ще не знайомі.. ти ще ніхто.. вже і не бусольщик , але ще не дронщик))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 23:13, всього редагувалось 1 раз.