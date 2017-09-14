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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95039504950595069507>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:26

Хіба ревуть РАБИ, як ясла повні?©

  detroytred написав:Тупо зливаються.
Падлюки...
  vitaliiangel написав:развлекаетесь в тылу как-то?
Яка розвлекуха, якщо я тут пишу, що вже декілька місяців, як наказ зверху - "щоб всі були задіяні/не мали ніяких вихідних!"


Та і колись тут Бандерлог з Бобюа писали про тиловий досуг...

А я просто скажу ще раз - в'язниця!
В'язниця відкритого типу!

Сільська вязниця відкритого типу!

Маєш певний периметр - за нього зась!
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:31

  Ukrainian написав:Думаю в редакції Deutsche Welle краще в законах розбираються

А я все пытался понять кто оказал влияние на мозги пограничника, взятого под стражу.
Теперь понятно - Дар'я Нинько в частности и редакция DW в целом. Но не факт, что только они.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:33

Ти ж легко опануєш керування БПЛА

  Hotab написав:влаштуємо батл))
Нах ці батли?
Я тобі кажу - йди приноси користь на фронті, а не сиди в тилу з вумним виглядом і не повчай Флаїв, як треба армію любити!

Піхоті дуже потрібна допомога!!!
Он чоловік Флер і сини Будівельника ніяк не хочуть піти допомогти, то може хоч ти - "не словом, а ділом?"
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:34

С 2.20
Почему Украина не выиграет войну
Рагулизм :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:37

  Успіх написав:
  Hotab написав:влаштуємо батл))
Нах ці батли?
Я тобі кажу - йди приноси користь на фронті, а не сиди в тилу з вумним виглядом і не повчай Флаїв, як треба армію любити!

Піхоті дуже потрібна допомога!!!
Он чоловік Флер і сини Будівельника ніяк не хочуть піти допомогти, то може хоч ти - "не словом, а ділом?"

Тобі дебілу ніяк не дійне що я давно (добре, не дуже давно ) його опанував. Початково в Кампусі , під боком, (хто знає, той в темі), далі в Британії.
Тому і кажу тобі про «батл». Але ти таке ж тупе як Флуман, у якого військові - це «сісю цмудять».
Тому тебе з твоєю тупістю і профутболили. Рацію буде хтось інший заряджати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:44

  _hunter написав:Они-то разбираются. Просто "кое-кто" не заметил, что после выхода заметки появилась новая версия:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=556156
которую ГВРУ и подписал :D
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
1) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю;
2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;
3) звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі;
4) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
8 ) примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Державної прикордонної служби України, об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), з порушенням встановлених законодавством вимог;
9) недопущення спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу;
10) запобігання викраденню повітряного судна особою, яка здійснює його викрадення, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу.

Пункти 5 та 6. Дозволяють застосовувати зброю коли особа намагається втекти чи чинить спротив/втікає після здійснення правопорушення (незаконний перетин державного кордону).
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:44

Брутально/смертельні воїни, але лише МИРНОГО часу!)))

  Hotab написав:я давно (добре, не дуже давно ) його опанував. Початково в Кампусі , під боком, (хто знає, той в темі), далі в Британії
Тобто, ти дол бо йоп і швець і кравець і на дуді грець© - але тільки в мирний час? :mrgreen:

Якщо ти багато чого вмієш, то маєш бути на фронті, а не скирдувати різні професії лише для підвищеної пенсії! :lol:

Але цмудити в тилу цицю легше/спокійніше, чи не так? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:47

Успіх


Якщо ти багато чого вмієш, то маєш бути на фронті, а не скирдувати різні професії лише для підвищеної пенсії! :lol:


А який тут звʼязок?))
Ну типа «вмію-більшу пенсію отримую», це де так працює??
Тобі тупому за 2.5 роки в ЗСУ ще не пояснили , а само ти не здатне розібратись, від чого залежить пенсія у в/с??
Скажи, чому ти наглухо відбитий дебіл??
Це справді бо лише 8 класів?? :D

Ти тупориле хоч відкрило Гугл Мапс , знайшло там в ЖК Кампус знайомі англійські літери?
Хоча… вони мабуть тобі ще не знайомі.. ти ще ніхто.. вже і не бусольщик , але ще не дронщик))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:52

  Hotab написав:
  tumos написав:
  Hotab написав:tumos
Міф Летусроків що «система своїх прикриває» розбивається в прах.


Квалификация "порушення правил поводження зі зброєю" какя-то мутная как по мне.

Так стм права. можна ж і перекваліфікувати потім.
Слідство може вивести на будь яку статтю до суду. Або закритись по «відсутність складу злочину».


Да допускается переквалификация. Но есть нюанс.Первоначальное намерение было квалифицировать по ч. 3 ст. 365.
https://sud.ua/uk/news/ukraine/300930-g ... s-rumyniey
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:53

  Успіх написав:
  Hotab написав:я давно (добре, не дуже давно ) його опанував. Початково в Кампусі , під боком, (хто знає, той в темі), далі в Британії
Тобто, ти дол бо йоп і швець і кравець і на дуді грець© - але тільки в мирний час? :mrgreen:

Якщо ти багато чого вмієш, то маєш бути на фронті, а не скирдувати різні професії лише для підвищеної пенсії! :lol:

Але цмудити в тилу цицю легше/спокійніше, чи не так? :mrgreen:

сертифікований оператор суданського джостика-салямі
flyman
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