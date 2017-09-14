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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9504950595069507>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:55

tumos


Да допускается переквалификация. Но есть нюанс.Первоначальное намерение было квалифицировать по ч. 3 ст. 365.
https://sud.ua/uk/news/ukraine/300930-g ... s-rumyniey


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:57

flyman


сертифікований оператор суданського джостика-салямі


А муха знає толк в різносторонніх відчуттях))
Як там справи, старий рукоблуд. Поки що не дають? :D
53-й рік нічого не міняється?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 22:58

  Hotab написав:tumos


Да допускается переквалификация. Но есть нюанс.Первоначальное намерение было квалифицировать по ч. 3 ст. 365.
https://sud.ua/uk/news/ukraine/300930-g ... s-rumyniey


Так а что вам в этом не нравится?

Ранение в голову.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 23:02

  Ukrainian написав:
  _hunter написав:Они-то разбираются. Просто "кое-кто" не заметил, что после выхода заметки появилась новая версия:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=556156
которую ГВРУ и подписал :D
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
1) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю;
2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;
3) звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі;
4) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
8 ) примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Державної прикордонної служби України, об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), з порушенням встановлених законодавством вимог;
9) недопущення спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу;
10) запобігання викраденню повітряного судна особою, яка здійснює його викрадення, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу.

Пункти 5 та 6. Дозволяють застосовувати зброю коли особа намагається втекти чи чинить спротив/втікає після здійснення правопорушення (незаконний перетин державного кордону).

По пункту 5 "кому-то" нужно сначала почитать что такое "злочинне діяння" :D
- подсказка - это к ККУ имеет какое-то отношение
По пункту 6 - а что это мы "чинить збройний опір" и "втекти з використанням зброї" стыдливо не замечаем? :D
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 18 сер, 2024 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 23:03

stm


Ранение в голову.


Ну то ж такое дело.. Пуля - дура (но штык тоже не молодец). :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 23:08

  Ukrainian написав:Пункти 5 та 6. Дозволяють застосовувати зброю коли особа намагається втекти чи чинить спротив/втікає після здійснення правопорушення (незаконний перетин державного кордону).


У Дарьи и редакции DW нет упоминаний о п.5 и 6. Не занимайтесь самодеятельностью. Они лучше разбираются.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 23:14

  Hotab написав:stm


Ранение в голову.


Ну то ж такое дело.. Пуля - дура (но штык тоже не молодец). :oops:

Стрельба на поражение в безоружного - плохо. На войне тоже )
По стержню тоже недоработка :oops:
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 23:17

Мадьяр
Браття, ми нарощуємо виробництво. Зборів не оголошуємо, це не заклик‼️ Народу такі бюджети тяжко даватимуться, тому ми поки попхнем на плечах неназваних Добродіїв.
Як думаєте - кого має на увазі Мадьяр?
Виходить представники ВЕЛИКОГО Бізнесу працюють на задоволення потреб ЗСУ так потужно що навіть не треба просити маленького пересічного....
Ще щось треба комусь пояснювати що в Україні одним фронтом проти ворога йдуть і бідні і багаті , але на різних фронтах
https://www.facebook.com/Brovdi.Art
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 23:19

  _hunter написав:По пункту 5 "кому-то" нужно сначала почитать что такое "злочинне діяння" :D
- подсказка - это к ККУ имеет какое-то отношение
По пункту 6 - а что это мы "чинить збройний опір" и "втекти з використанням зброї" стыдливо не замечаем? :D

Ти по якій сядеш ?

Стаття 358 Кримінального кодексу України - підробка документів для перетину кордону. Найчастіше підробляють медичні висновки військово-лікарської комісії (ВЛК). За це передбачені штрафні санкції або обмеження волі.


Стаття 369 Кримінального кодексу України - пропозиція неправомірної вигоди представникам правоохоронних органів. Зазвичай хабарі пропонують співробітникам прикордонної служби, щоб вони дозволили перетнути кордон. Незалежно від того, чи вдалося перетнути кордон, передбачена відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від 4 років.


Стаття 336 Кримінального кодексу України - у деяких випадках незаконний перетин кордону може бути кваліфікований як ухилення від мобілізації. Це пов'язано з тим, що більшість чоловіків віком від 18 до 60 років намагаються виїхати з України, щоб уникнути мобілізації. Відповідальність за таке правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 23:25

  stm написав:
  Hotab написав:stm


Ранение в голову.


Ну то ж такое дело.. Пуля - дура (но штык тоже не молодец). :oops:

Стрельба на поражение в безоружного - плохо. На войне тоже )
По стержню тоже недоработка :oops:

)))))

Ну тут может быть куча нюансов.
Самый быстрый и простой: встретил погранец нарушителя… проверяет у него документы.. а тут нарушитель с поставленным ударом бьет по селезенке (следов может и не быть, если что) и погранец валится.. но молодец, собрался и из последних сил выстрелил в нападавшего , который прям уже хотел и оружием завладеть .. :D


Ну в общем, варианты есть всегда. Мертвый то ничего не расскажет :mrgreen:

Ну а со стержнем..
Тут непонятно, кому его больше не хватило, Детройту или :oops:
Hotab
 
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