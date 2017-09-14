Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для: 1) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю; 2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю; 3) звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі; 4) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення; 5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу; 6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб; 7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб; 8 ) примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Державної прикордонної служби України, об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), з порушенням встановлених законодавством вимог; 9) недопущення спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу; 10) запобігання викраденню повітряного судна особою, яка здійснює його викрадення, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу.
Пункти 5 та 6. Дозволяють застосовувати зброю коли особа намагається втекти чи чинить спротив/втікає після здійснення правопорушення (незаконний перетин державного кордону).
По пункту 5 "кому-то" нужно сначала почитать что такое "злочинне діяння" - подсказка - это к ККУ имеет какое-то отношение По пункту 6 - а что это мы "чинить збройний опір" и "втекти з використанням зброї" стыдливо не замечаем?
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 18 сер, 2024 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Мадьяр Браття, ми нарощуємо виробництво. Зборів не оголошуємо, це не заклик‼️ Народу такі бюджети тяжко даватимуться, тому ми поки попхнем на плечах неназваних Добродіїв.
Як думаєте - кого має на увазі Мадьяр? Виходить представники ВЕЛИКОГО Бізнесу працюють на задоволення потреб ЗСУ так потужно що навіть не треба просити маленького пересічного.... Ще щось треба комусь пояснювати що в Україні одним фронтом проти ворога йдуть і бідні і багаті , але на різних фронтах https://www.facebook.com/Brovdi.Art
_hunter написав:По пункту 5 "кому-то" нужно сначала почитать что такое "злочинне діяння" - подсказка - это к ККУ имеет какое-то отношение По пункту 6 - а что это мы "чинить збройний опір" и "втекти з використанням зброї" стыдливо не замечаем?
Ти по якій сядеш ?
Стаття 358 Кримінального кодексу України - підробка документів для перетину кордону. Найчастіше підробляють медичні висновки військово-лікарської комісії (ВЛК). За це передбачені штрафні санкції або обмеження волі.
Стаття 369 Кримінального кодексу України - пропозиція неправомірної вигоди представникам правоохоронних органів. Зазвичай хабарі пропонують співробітникам прикордонної служби, щоб вони дозволили перетнути кордон. Незалежно від того, чи вдалося перетнути кордон, передбачена відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від 4 років.
Стаття 336 Кримінального кодексу України - у деяких випадках незаконний перетин кордону може бути кваліфікований як ухилення від мобілізації. Це пов'язано з тим, що більшість чоловіків віком від 18 до 60 років намагаються виїхати з України, щоб уникнути мобілізації. Відповідальність за таке правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Ну то ж такое дело.. Пуля - дура (но штык тоже не молодец).
Стрельба на поражение в безоружного - плохо. На войне тоже ) По стержню тоже недоработка
)))))
Ну тут может быть куча нюансов. Самый быстрый и простой: встретил погранец нарушителя… проверяет у него документы.. а тут нарушитель с поставленным ударом бьет по селезенке (следов может и не быть, если что) и погранец валится.. но молодец, собрался и из последних сил выстрелил в нападавшего , который прям уже хотел и оружием завладеть ..
Ну в общем, варианты есть всегда. Мертвый то ничего не расскажет
Ну а со стержнем.. Тут непонятно, кому его больше не хватило, Детройту или