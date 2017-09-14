Как сюжет повернулся ))) Но я пока не мешаю, как и обещала.
ПС: мёртвые умеют говорить я верю в справедливость )
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Додано: Нед 18 сер, 2024 23:39
Додано: Нед 18 сер, 2024 23:43
Мені важко уявити, що сучасна Британія не дозволить своїм громадянам рятуватись від війни за ознакою статі. Гендерна рівність у цивілізованому суспільстві означає саме рівність без будь-яких «а, так завжди було». Важко уявити, що британцям довелося б платити хабарі за право жити. Закриття кордонів лише для частини громадян за безглуздим принципом - тупо радянщина.
Так, не рожают «бабы». В этом-то и вся суть абсурдности этих нескольких Украин. В пещерные времена общество строилось на принципе, что мужчины воюют, а женщины рожают. Не было у женщин прав или автономности. Сейчас же одна часть Украины живёт в средневековье, а другая часть - в 21-ом веке. В Украине демографическая катастрофа, но никто, никто не заставит женщин рожать новых украинцев.
Громадяни України, які виїхали від війни до ЄС, США, Канади і т.д., росіянам не здавались. Не фантазуйте. Вони живуть у безпеці, захищені. Можливо багато з них втратили майно в Україні, але життя важливіше за будь-яке майно.
Додано: Нед 18 сер, 2024 23:43
Кто-то из американских психотерапевтов встречал случай, когда военный, заходя во вьетнамскую деревню убивал ребёнка, отца и насиловал мать, при этом чувствуя облегчение.
После такой ужасной войны, как у нас, сотни тысяч ребят больше не смогут жить, даже если будут физически в состоянии. Это дикая трагедия, не зависящая от победы.
Я каждый день вижу безногих ребят, живу возле института травматологии
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 18 сер, 2024 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 сер, 2024 23:46
Вопрос не в плоскости нравится или нет. Бросается в глаза, что после желания квалифицировать более подходящей статьей применяют иную статью. Предупредительные выстрелы с несколькими попаданиями в голову.
И это нарушение правил обращения с оружием.
ч. 3 ст. 385 от 7 до 10 лет .
ч. 2 ст. 414 от 2 до 10 лет.
Вы же подняли вопрос система прикроет или нет.
Додано: Нед 18 сер, 2024 23:49
АндрейМ
Можливо втратили, а можливо спостерігають як хтось його захищає..
а після того, як хтось зробить за них їх справу, повернуться щоб знов володіти/продавати своє майно. Ні, так не буває?
tumos
Бачте яка справа… Як важко довести, що умовний Хантер незаконно залишив Україну саме з метою ухиляння від військової служби (якщо він сам не зізнається, тим більше що це і є правда і всі це розуміють), так само важко довести, що погранець мав намір саме вбити, а не затримати , але щось не так пішло з навичками володіння зброєю..
Тобто якщо вже гуманність , то до всіх. А не для ухилянта «неможливо довести», а погранцю «точно хотів вбити», що б він там не пояснював..
Додано: Нед 18 сер, 2024 23:56
Кацапи своїм злидням навіть нещасних $100 зажали
Власти массово отказывают в обещанной помощи в размере 10 тыс рублей людям, эвакуировавшимся из опасных районов Курской области. Шансы получить ее есть у тех, кто находится в ПВР. Те же, кто снял жилье или остановился у родственников, автоматом получают отказы через Госуслуги. Вот только одно из ряда писем, поступивших в ВЧК-ОГПУ.
"Хотел бы поделиться проблемой следующего характера. Тем, кто выехал из "отселенных" населенных пунктов, массово отказывают в выплате 10 тыс. руб., которую анонсировал президент рф (официально выплата полагается покинувшим свое жилье после обстрелов Курской области в период СВО). Я обладаю постоянной регистрацией на территории района, который в настоящее время подлежит обязательной эвакуации. На поезде добрался до Москвы, где пережидаю стабилизации обстановки. Домой вернуться не могу, так как населенный пункт на въезд закрыт, плюс в окрестностях происходят активные боевые действия. Подал заявление на Госуслугах, однако в выплате было отказано. Не обсуждая размер выплаты, хочу сказать, что проблема массовая. У многих таких же беженцев приходят отказ по выплатам. Наверное, ситуация чуть лучше у тех, кто "эвакуировался" в ПВР, но многие из тех, кто эвакуировался во время "добровольной" эвакуации к родственникам, в съемное жилье, оказываются "в пролете" и, по сути, надеяться на эти деньги не могут".
Об историях с отказом в выплате массово рассказывают на форумах и жители Суджи.
Додано: Нед 18 сер, 2024 23:59
Як же задовбали людожери-диванні «експерти».
Ось закон, який регулює порядок виїзду та вʼїзду в Україну. Шукайте там обмеження для чоловіків або вимоги про якісь висновки ВЛК. Постанови КМУ прошу не пропонувати. Це інший «юрист» вважає їх законом. Навіть Головне юридичне управління ВРУ каже, що потрібно міняти Закон, а не Постанови штампувати, але «патріотам», які самі воювати не збираються, хочеться, щоб усе було «незаконним». Як можливо так ненавидіти своїх співгромадян (навіть колишніх)? Що з вами не так???
Додано: Пон 19 сер, 2024 00:02
Він навіть не розуміє, чи читати не вміє, які документи треба для перетину кордону. Тільки закордонний паспорт. І мямлить про якусь підробку
Додано: Пон 19 сер, 2024 00:04
Ви вирішили не читати ЗУ «про мобілізацію «?
А про «ненависть » можна поговорити в контексті, що ви(умовний) тікаючи з країни так ненавидите громадян своєї країни, що кидаєте їх на розправу як в Бучі. Хоча законодавство України (ще довоєнне) зобовʼязує вас захищати свою державу і її громадян. І ви знали (мали знати) про нього. Проте не відмовились свого часу від громадянства цією держави.
Наприклад на користь Польщі, яка раптово теж вирішила ставити на облік своїх чоловіків. Саме чоловіків. Як би вам не хотілось вирівняти гендер.
Додано: Пон 19 сер, 2024 00:09
Де в законі про мобілізацію обмеження виїзду за кордон? Чи порядок виїзду?
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