Додано: Пон 19 сер, 2024 00:15

АндрейМ написав: Ukrainian написав: Не думаю що британці часів другої світової давали хабарі на ліво і на право як зараз дають «цивілізовані» українці та різними мутками намагались втекти. Не думаю що британці часів другої світової давали хабарі на ліво і на право як зараз дають «цивілізовані» українці та різними мутками намагались втекти.

Мені важко уявити, що сучасна Британія не дозволить своїм громадянам рятуватись від війни за ознакою статі. Гендерна рівність у цивілізованому суспільстві означає саме рівність без будь-яких «а, так завжди було». Важко уявити, що британцям довелося б платити хабарі за право жити. Закриття кордонів лише для частини громадян за безглуздим принципом - тупо радянщина.

Мені важко уявити, що сучасна Британія не дозволить своїм громадянам рятуватись від війни за ознакою статі. Гендерна рівність у цивілізованому суспільстві означає саме рівність без будь-яких «а, так завжди було». Важко уявити, що британцям довелося б платити хабарі за право жити. Закриття кордонів лише для частини громадян за безглуздим принципом - тупо радянщина.

Кордон потрібно було закривати для усіх і чоловіків і жінок.Цікаві факти.Так от тоді було 60 тис Британців які не хотіли брати зброю до рук по тим чи іншим причинам і після суду їм дозволяли виконувати іншу не бойову роль.Для прикладу це всього лиш 2% від майже трьох мільйонів Британців (чоловіків та жінок) які несли військову службу.In Britain during World War II, just under 60,000 men were classified as ‘conscientious objectors’. If they refused to join up, they’d have to appear before a tribunal to argue their reasons, and if their case wasn’t dismissed, they were given non-combatant jobs.Jem Duducu, historian and presenter of the Condensed Histories podcast, tells Metro.co.uk that while the figure may sound like a lot, it was in fact around 2% of the 2.9 million service men and women in the British Army by 1945.