Буває, звичайно. Мільйони громадян безперешкодно виїхали з України на час війни і чекають поки інші за них зроблять їхню справу і захистять їхнє майно. В Україні все буває. Навіть права без обовʼязків. Все залежить від того, якого сорту громадянином ти є. Хоча, ні, права є лише у громадян. Все залежить від того, чи ти - кріпак з обліковим номером чи громадянин з усіма правами.
Ukrainian написав: Не думаю що британці часів другої світової давали хабарі на ліво і на право як зараз дають «цивілізовані» українці та різними мутками намагались втекти.
Мені важко уявити, що сучасна Британія не дозволить своїм громадянам рятуватись від війни за ознакою статі. Гендерна рівність у цивілізованому суспільстві означає саме рівність без будь-яких «а, так завжди було». Важко уявити, що британцям довелося б платити хабарі за право жити. Закриття кордонів лише для частини громадян за безглуздим принципом - тупо радянщина.
Кордон потрібно було закривати для усіх і чоловіків і жінок. Цікаві факти. Так от тоді було 60 тис Британців які не хотіли брати зброю до рук по тим чи іншим причинам і після суду їм дозволяли виконувати іншу не бойову роль. Для прикладу це всього лиш 2% від майже трьох мільйонів Британців (чоловіків та жінок) які несли військову службу.
In Britain during World War II, just under 60,000 men were classified as ‘conscientious objectors’. If they refused to join up, they’d have to appear before a tribunal to argue their reasons, and if their case wasn’t dismissed, they were given non-combatant jobs.
Jem Duducu, historian and presenter of the Condensed Histories podcast, tells Metro.co.uk that while the figure may sound like a lot, it was in fact around 2% of the 2.9 million service men and women in the British Army by 1945. https://metro.co.uk/2024/05/27/history- ... ant%20jobs.
Стаття 358 Кримінального кодексу України - підробка документів для перетину кордону. Найчастіше підробляють медичні висновки військово-лікарської комісії (ВЛК). За це передбачені штрафні санкції або обмеження волі.
Стаття 369 Кримінального кодексу України - пропозиція неправомірної вигоди представникам правоохоронних органів. Зазвичай хабарі пропонують співробітникам прикордонної служби, щоб вони дозволили перетнути кордон. Незалежно від того, чи вдалося перетнути кордон, передбачена відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від 4 років.
Стаття 336 Кримінального кодексу України - у деяких випадках незаконний перетин кордону може бути кваліфікований як ухилення від мобілізації. Це пов'язано з тим, що більшість чоловіків віком від 18 до 60 років намагаються виїхати з України, щоб уникнути мобілізації. Відповідальність за таке правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Ось закон, який регулює порядок виїзду та вʼїзду в Україну. Шукайте там обмеження для чоловіків або вимоги про якісь висновки ВЛК. Постанови КМУ прошу не пропонувати. Це інший «юрист» вважає їх законом. Навіть Головне юридичне управління ВРУ каже, що потрібно міняти Закон, а не Постанови штампувати, але «патріотам», які самі воювати не збираються, хочеться, щоб усе було «незаконним». Як можливо так ненавидіти своїх співгромадян (навіть колишніх)? Що з вами не так???
Це закон який регулює порядок виїзду та в’їзду в Україну в мирний час. В Україні військовий стан.
Hotab написав:Ви вирішили не читати ЗУ «про мобілізацію «?
Там немає жодного слова про обмеження на виїзд або додаткові документи для виїзду. Ще раз кажу - Головне юридичне управління ВРУ каже, що потрібно міняти закон, а не Постанови КМУ видавати. Єдиним законодавчим органом в Україні є ВРУ. ВРУ не може делегувати законодавчі функції іншим органам.
Hotab написав: А про «ненависть » можна поговорити в контексті, що ви(умовний) тікаючи з країни так ненавидите громадян своєї країни, що кидаєте їх на розправу як в Бучі. Хоча законодавство України (ще довоєнне) зобовʼязує вас захищати свою державу і її громадян.
Як людина, яка не може захистити себе, повинна захищати інших громадян? Для захисту є армія. Ви можете в законі прописати, що всі чоловіки мають бути 1.80м зростом і бігати з певною швидкістю, але природу законом не змінити.
Ukrainian написав:In Britain during World War II.
За вікном - 2024 рік, а не 1944.
Hotab написав:Там про право вводити обмеження на пересування, за необхідності.
Пересування містом або країною. Наприклад, вводити комендантську годину. Порядок виїзду і вʼїзду регулюється законом. Постанова КМУ не може змінити закон. Лише ВРУ може це зробити, але вона це не робить. І не робить вона це через те, щоб усі «свої», хто виїжджають, виїжджали законно. Ви хоч про одну справу про «незаконний» виїзд чули? Аби про «незаконне» неповернення через 30 днів? Ні? Тому що немає «незаконності» в цих діях. Постанова КМУ не є законом. Чому це так важко зрозуміти?
Ukrainian написав:Це закон який регулює порядок виїзду та в’їзду в Україну в мирний час..
Яка стаття це каже? Знову людожерська ненависть до колишніх співгромадян і бажання відмовляти їм у правах?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 19 сер, 2024 00:31, всього редагувалось 1 раз.
Як людина, яка не може захистити себе, повинна захищати інших громадян?
А хто і як визначав цю вашу здатність / нездатність захищати? Ваші слова? І все? Є обʼєктивні показники, наприклад здоровʼя (ВЛК) . А ваші слова це лише слова. Ви можете заявити що ви і інші закони (не лише в сфері оборони держави) не спроможні виконувати. Вам треба вірити і пробачити вам їх невиконання? Ви прожили чимало років дорослого свідомого життя в Україні. Ви читали законодавство , що від вас буде вимагати держава у разі збройного нападу (агресіі) іншої держави. Ви свідомо залишились громадянином цієї держави? Ви прийняли права і обовʼязки??
Для захисту є армія. Ви можете в законі прописати, що всі чоловіки мають бути 1.80м зростом і бігати з певною швидкістю, але природу законом не змінити
Могло бути прописано і таке, І ви тоді просто берете і їдете туди, в таку країну, де достатньо 160 см.. Але ви вирішили жити тут. З цими законами.
Пересування містом або країною.
Уявляєте? Вам можна заборонити пересуватись навіть містом чи країною! А ви про виїзд.