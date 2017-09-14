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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9506950795089509

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:45

Бетон


особисто я жив з законом до 2022 року, де в 40 років виключають з обліку якщо не отримав віськову спеціальність.
але взяли і тихенько змахлювали, як шулєр на кічі.
це така країна, де то 1,8 м то 1,6?


«Особисто вам» до 40 років ще як мідному котєлку… яка вам різниця, поміняли чи не поміняли. :mrgreen:

Ну і навіть тим кому 40 виповнилось 24.02.22 , у них не було часу звалити, побачивши таке безобразіє? Коли там змінили вік? А, в 2014 підняли.
Солодко ж вам жилося з 14 по 22.. країна воювала 8 років, а ви навіть не знали що вік підняли..
Про «втіхаря підняли » смішно. У нас закони приймають прозоро і публікують їх..
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 19 сер, 2024 01:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:52



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