особисто я жив з законом до 2022 року, де в 40 років виключають з обліку якщо не отримав віськову спеціальність.
але взяли і тихенько змахлювали, як шулєр на кічі.
це така країна, де то 1,8 м то 1,6?
«Особисто вам» до 40 років ще як мідному котєлку… яка вам різниця, поміняли чи не поміняли.
Ну і навіть тим кому 40 виповнилось 24.02.22 , у них не було часу звалити, побачивши таке безобразіє? Коли там змінили вік? А, в 2014 підняли.
Солодко ж вам жилося з 14 по 22.. країна воювала 8 років, а ви навіть не знали що вік підняли..
Про «втіхаря підняли » смішно. У нас закони приймають прозоро і публікують їх..